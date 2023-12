Composites United e. V. stärkt internationale Zusammenarbeit für Klimaziele

Der Composites United e. V. (CU) hat kürzlich seine fünfte Mitgliederversammlung abgehalten. Dabei wurden in einer hybriden Veranstaltung im Technologiezentrum Augsburg wichtige Themen und Entwicklungen in der Branche diskutiert. Etwa 100 Gäste nahmen vor Ort teil, während weitere Mitglieder die Veranstaltung über einen Livestream verfolgten. Dadurch wurde eine breite Teilnahme ermöglicht und der CU konnte seine Mitglieder sowohl persönlich als auch online erreichen.



Impulsvortrag vom Staatstheater Augsburg inspiriert mit innovativen Konzepten

Im Impulsvortrag von Tina Lorenz vom Staatstheater Augsburg wurde deutlich, wie andere Branchen innovative Konzepte entwickeln. Besonders interessant waren die vorgestellten hybriden Opern und die Überblendungen von Gebärdensprache bei virtuellen Aufführungen. Diese Beispiele verdeutlichen, dass Innovation, Fortschritt und kreatives Denken auch für die Mitglieder des CU von großer Bedeutung sind. Durch das Einbeziehen der Community können neue Ideen entstehen und innovative Lösungen gefunden werden.

Erfolgreiche Arbeit des CU und Förderung von MAI Carbon

In seinem Bericht informierte Prof. Klaus Drechsler über die erfolgreiche politische Arbeit des Composites United e. V. (CU) sowie die Ergebnisse einer aktuellen Mitgliederbefragung. Besonders erfreulich war die Förderung des Spitzenclusters MAI Carbon durch den Freistaat Bayern bis 2027. Diese Anerkennung der Clusterarbeit ist ein großer Erfolg für den Verein und seine Mitglieder, da sie die Bedeutung des CU und seiner Aktivitäten für die Branche unterstreicht.

Die erfolgreiche Lobbyarbeit des Composites United e. V. (CU) und seine Position im Beirat der Leichtbauinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz haben dazu geführt, dass die Leichtbaustrategie des CU in die Leichtbaustrategie des Bundes aufgenommen wurde. Diese Strategie legt einen besonderen Fokus auf die Förderung des Mittelstands, die Vernetzung relevanter Akteure, neue Regeln für die Kreislaufwirtschaft und eine intensivere Kommunikation. Der CU wird sich weiterhin aktiv in diesen Bereichen engagieren, um das Potential und den Nutzen des Leichtbaus sichtbar zu machen.

Verstärkte internationale Zusammenarbeit für Erreichen der Klimaziele

Der Composites United e.V. (CU) hat seine internationale Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Partnern verstärkt, um die gemeinsamen Klimaziele zu erreichen. Im Rahmen von Veranstaltungen wie „No European Green Deal without Lightweight Design“ in Brüssel und dem 3. European Lightweighting Network Meeting in Stockholm wird angestrebt, eine europäische Leichtbaustrategie zu etablieren. Diese Veranstaltungen bieten eine Plattform für den Austausch von Ideen und die Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich des Leichtbaus.

CU-Mitgliederbefragung deckt Interesse an Veranstaltungen und Vernetzung auf

Der Composites United e. V. (CU) setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern. Regelmäßige Befragungen zu aktuellen Fragestellungen und Bedarfen ermöglichen es dem Verein, die Interessen und Bedürfnisse seiner Mitglieder genau zu verstehen. Die Ergebnisse der letzten Umfrage zum Thema Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit zeigen, dass Veranstaltungen und Aktivitäten zur Vernetzung sowie Informationen über Entwicklungen im Bereich Composites von großem Interesse sind. Das neue Präsidium und die Geschäftsstellen werden sich intensiv mit diesen Ergebnissen auseinandersetzen, um sicherzustellen, dass die Mitglieder weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Hauptgeschäftsführer berichtet über vielfältige Aktivitäten und Finanzsituation des CU

In seinem Bericht gab Hauptgeschäftsführer Dr. Gunnar Merz einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Aktivitäten des Composites United e. V. (CU) im Jahr 2023. Dabei wurden wichtige Bereiche wie Technologie, Internationalisierung, Netzwerk, Wissen und Kommunikation abgedeckt. Der CU organisierte im letzten Jahr etwa 100 Veranstaltungen mit insgesamt rund 4.500 Teilnehmern. Ein besonderes Highlight für das kommende Jahr ist die JEC World 2024 in Paris, bei der der CU einen Gemeinschaftsstand für seine Mitglieder plant. Die aktuellen Finanzen wurden präsentiert und der Haushaltsplan für das nächste Jahr von den Mitgliedern angenommen.

Neues Präsidium gewählt: Beeindruckendes Engagement bei Mitgliederversammlung

Bei der Mitgliederversammlung wurde ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung behandelt: die Wahl des neuen Präsidiums. Das hohe Engagement der Mitglieder zeigte sich deutlich durch die Anzahl von 13 Kandidaten für lediglich acht Positionen. Das neu gewählte Präsidium setzt sich aus namhaften Vertretern der Branche zusammen, wobei Prof. Klaus Drechsler als Sprecher die Leitung übernimmt. Diese Zusammenstellung verspricht eine starke und kompetente Führung des Composites United e. V.

Intensiver Austausch innerhalb der Gemeinschaft: Appell des Präsidiums

Prof. Drechsler betonte zum Abschluss der Versammlung die Bedeutung eines intensiven Austauschs innerhalb der Composites United Gemeinschaft. Das Präsidium und die Geschäftsstellen sind auf die Ideen und den Input der Mitglieder angewiesen, um die Interessen der CU-Mitglieder bestmöglich zu vertreten. Um den Austausch kontinuierlich zu fördern, werden verschiedene Formate angeboten, die es den Mitgliedern ermöglichen, im Gespräch zu bleiben und ihre Anliegen einzubringen.

Plattform für Innovationen und internationalen Austausch: Erfolgreiche Mitgliederversammlung des CU

Die Mitgliederversammlung des Composites United e. V. bot den Teilnehmern eine bedeutsame Gelegenheit zum Austausch von innovativen Ideen und Lösungsansätzen im Bereich der Leichtbauindustrie. Durch die Förderung des Leichtbaus und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit wurde deutlich, dass der CU dazu beiträgt, die Herausforderungen der Branche anzugehen und Lösungen zu finden. Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung unterstreichen die Relevanz der Plattform des CU für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die hier Vernetzungsmöglichkeiten und umfassende Informationen erhalten.