SH Netz verstärkt Mittelspannungsnetz für erhöhte Versorgungssicherheit

Zur Bewältigung des steigenden Energiebedarfs und zur Integration von mehr Grünstrom verstärkt Schleswig-Holstein Netz das Mittelspannungsnetz in Büsum und Umgebung. Hierfür wird ein neues Mittelspannungskabel auf einer Länge von rund 2,2 Kilometern in der Lundchaussee in Hedwigenkoog verlegt. Dieser Schritt wird die Versorgungssicherheit für die Region erhöhen und ermöglicht die reibungslose Integration erneuerbarer Energien.



Erhöhung der Versorgungssicherheit durch Modernisierung des Stromnetzes

Durch die Modernisierung des Stromnetzes wird die Versorgungssicherheit für die angeschlossenen Haushalte in der Region erhöht. Dieser Schritt wurde von Tobias Dau, dem Leiter des Technik-Standortes von SH Netz, Tochter von HanseWerk, in Meldorf, begründet. Im Frühjahr wurde bereits eine intelligente Ortsnetzstation in der Straße Schüttenhörn in der Gemeinde Hedwigenkoog errichtet, um mögliche Versorgungsausfälle schneller beheben zu können.

Umweltfreundlicher Austausch der Mittelspannungskabel ermöglicht grabenloses Verlegen

Beim Austausch der Mittelspannungskabel setzt SH Netz auf das umweltfreundliche Horizontalbohrspülverfahren. Dadurch werden die neuen Stromkabel grabenlos verlegt und die Oberflächen bleiben weitestgehend unberührt. Dennoch können während der Baumaßnahme Verkehrsbehinderungen auftreten, weshalb die Lundchaussee im Baustellenbereich zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden muss.

Stromabschaltungen beim Wechsel der Mittelspannungsstation

Bei der Umstellung der Mittelspannungsstation können vorübergehende Stromabschaltungen auftreten. SH Netz wird die betroffenen Kunden rechtzeitig über diese Maßnahme informieren, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Die Tiefbauarbeiten werden von der Firma Hollensen im Auftrag von HanseWerk-Tochter SH Netz durchgeführt. Die Fertigstellung ist für Ende August geplant.

SH Netz betreibt Strom- und Gasleitungen für Millionen Kunden

Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) ist ein führendes Unternehmen in der Energieversorgung und betreibt ein umfangreiches Strom- und Gasnetz, das Millionen von Kunden in Schleswig-Holstein versorgt. Mit mehr als 900 angeschlossenen Kommunen und der Beteiligung von 400 schleswig-holsteinischen Gemeinden bietet SH Netz eine sichere und zuverlässige Energieversorgung.

SH Netz ist ein bedeutender Partner bei der Umsetzung der Energiewende und hat bereits eine große Anzahl von Windrädern und Solaranlagen erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen. Zusätzlich entwickelt das Unternehmen innovative Energielösungen wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. Durch die Integration von Einspeiseanlagen für Biogas und aus Windstrom erzeugten Wasserstoff in das Erdgasnetz trägt SH Netz aktiv zum Klimaschutz bei.

SH Netz strebt Klimaneutralität bis 2030 an

Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) plant, bis 2030 klimaneutral zu sein. Dafür werden alle Standorte sowie die umfangreiche Flotte von mehreren hundert Fahrzeugen und der Strom- und Gasnetzbetrieb schrittweise klimaneutral gestellt. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen aktiv im regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, wie zum Beispiel beim SH Netz Cup in Rendsburg, dem härtesten Ruderrennen der Welt.

Erhöhte Versorgungssicherheit durch Verstärkung des Mittelspannungsnetzes

Die Verstärkung des Mittelspannungsnetzes in Büsum und Umgebung durch Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) gewährleistet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für die Region. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Verfahren bei der Modernisierung des Netzes trägt SH Netz zur Reduzierung der Umweltauswirkungen bei. Das Unternehmen positioniert sich als Vorreiter in der Energiewende und setzt sich aktiv für eine nachhaltige Zukunft ein.