Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH wird Teil der Connova Group

Die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH ist ab dem 01.01.2024 stolzes Mitglied der Connova Group. Diese Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein für die nachhaltige Entwicklung beider Unternehmen sowie der gesamten Connova Group dar.



Übernahme: Co-Gründer verkaufen Anteile an Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH

Die Co-Gründer und Mitgesellschafter der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH, Dr. Konrad Gliesche, Dr. Dirk Feltin und Jeanette Scherf, haben ihre Anteile an die Hightex Holding GmbH verkauft. Dr. Dirk Feltin bleibt weiterhin als Geschäftsführer und Mitgesellschafter in der Hightex tätig und unterstützt die Connova Group. Zusätzlich ist Maurice Perret als Mitgesellschafter und zweiter Geschäftsführer in die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH eingetreten und begleitet die Expansion aktiv.

Connova Deutschland GmbH zieht nach Klipphausen für gemeinsamen Standortumzug

Die Connova Deutschland GmbH plant, im Frühjahr 2025 ihren Standort von Großröhrsdorf nach Klipphausen zu verlegen. Durch die Zusammenführung beider Unternehmen an einem gemeinsamen Standort werden kurze Wege und schnelle Lösungen ermöglicht. Dieser Schritt stärkt die Position beider Unternehmen im Markt. Während Herr Dr. Konrad Gliesche sich vollständig aus dem Unternehmen zurückzieht, wird Frau Jeanette Scherf für eine Übergangszeit als Prokuristin in der Geschäftsleitung tätig sein.

Connova Group stärkt Partnerschaft durch Erfahrung in Luftfahrt und Automobilindustrie

Die Connova Group bringt ihre umfangreiche Expertise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automotive und Drohnen in die Zusammenarbeit mit der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH ein. Ziel ist es, die Produktions- und Innovationskapazitäten beider Unternehmen weiter zu steigern und starke, strategische Partnerschaften zu fördern.

Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH freut sich über Übernahme durch Connova Group

Die Gesellschafter der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH sind zufrieden mit der Übernahme durch die Connova Group. Sie haben sich Zeit genommen, um eine nachhaltige Lösung für ihre Mitarbeiter zu finden und sind glücklich über die Zukunftsperspektiven und die Zusammenarbeit am Standort in Klipphausen.

Maurice Perret, Geschäftsführer der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH, gibt bekannt, dass die nächste Wachstumsphase für das Unternehmen eingeläutet wurde. Er bedankt sich bei den Gesellschaftern für die erfolgreiche Nachfolgelösung und zeigt sich enthusiastisch über die Möglichkeit, die langjährige Firmengeschichte im Bereich der Verstärkungsstrukturen weiter voranzutreiben.

Dank an unsere Kunden für langjährige Zusammenarbeit und Unterstützung

Wir möchten unseren treuen Kunden für die langjährige Zusammenarbeit danken. Als Gruppe sind wir bereit, Sie bei bestehenden und neuen Projekten tatkräftig zu unterstützen. Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen oder bei Fragen zu kontaktieren. Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle.

Innovative Herstellung von Hochleistungsfaserverbundwerkstoffen durch Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH

Die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH ist ein erfolgreiches Spin-off des renommierten Instituts für Polymerforschung in Dresden. Seit 1998 hat sich das Unternehmen einen Namen in der Herstellung von Hochleistungsfaserverbundwerkstoffen mittels der innovativen Tailored Fiber Placement (TFP) Technologie gemacht. Mit einer Produktionsfläche von rund 8.000 m² in Klipphausen und einem engagierten Team von etwa 67 Mitarbeitern ist die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH optimal aufgestellt, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hightex-dresden.de/…

Connova Group: Führende Industriegruppe für Composite-Verbundwerkstoffe und Engineering-Dienstleistungen

Die Connova Group ist eine renommierte und international tätige Industriegruppe aus der Schweiz und Deutschland. Sie hat sich auf die Herstellung von Composite-Verbundwerkstoffen und maßgeschneiderte Engineering-Dienstleistungen im Bereich Leichtbau spezialisiert. Mit ihren zwei Standorten beschäftigt die Gruppe rund 85 Mitarbeiter und bedient Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Drohnen sowie Forschung und ausgewählte Industriebranchen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.connova.com/.

Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH wird Teil der Connova Group

Die Übernahme der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH durch die Connova Group ermöglicht beiden Unternehmen vielfältige Vorteile. Durch den gemeinsamen Standort in Klipphausen können kurze Wege und schnelle Lösungen realisiert werden. Die langjährige Erfahrung der Connova Group in verschiedenen Branchen und die Expertise der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH werden genutzt, um Produktions- und Innovationskapazitäten auszubauen und starke Partnerschaften zu fördern. Diese Entwicklung stellt eine solide Zukunftslösung dar und bietet Kunden, Partnern und Mitarbeitern zusätzlichen Nutzen.