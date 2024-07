Automatische Messung von Löchern in Rohrböden: Effizienz und Zuverlässigkeit gesteigert

Das von Riftek entwickelte System zur automatischen Messung von Löchern in Rohrböden revolutioniert den bisherigen arbeitsintensiven Prozess. Durch den Einsatz eines rotierenden Laser-Triangulationssensors wird der menschliche Faktor eliminiert und die Produktivität gesteigert. Die Innenflächen der Löcher werden präzise gescannt und die geometrischen Parameter jedes Lochs werden digital und grafisch dargestellt. Mit einem Messfehler von unter +/-4…8 µm und einer Messzeit von weniger als 1,5 Sekunden pro Loch setzt das System neue Maßstäbe in der Branche.



Effiziente Messtechnologie für Rohrbodenkontrolle: Laser-Triangulationssonden und Industrie-Tablet

Die Laser-Triangulationssonden der Serie RF609-Wi-Fi und ein Industrie-Tablet mit spezieller Software sind die Hauptkomponenten des Systems. Die Sonden ermöglichen die automatische Messung der Löcher in Rohrböden, wodurch die Produktivität gesteigert und die Zuverlässigkeit der Kontrolle erhöht wird. Das Industrie-Tablet mit der speziellen Software dient zur Steuerung und Auswertung der Messungen. Zusammen bilden diese Komponenten eine effiziente Lösung zur Vereinfachung und Optimierung des manuellen Kontrollprozesses für Bohrungsdurchmesser.

Das System zur Bohrungsprüfung bietet eine effiziente Lösung für den arbeitsintensiven Prozess der manuellen Kontrolle des Durchmessers von Rohrböden. Der Laser-Triangulationstaster wird in die CNC-Maschine installiert, und die CAD-Datei des Rohrbodens wird auf dem Tablet hochgeladen. Der Bediener kann die Reihenfolge der Messungen eingeben und das Scanprogramm starten. Die CNC-Maschine führt den Taster in die Löcher ein und überträgt die Messdaten an das Tablet, wo sie digital und grafisch dargestellt werden. Ein detaillierter Bericht wird erstellt.

Während der Durchführung der Messungen führt die CNC-Maschine die rotierende Lasersonde in die zu kontrollierenden Löcher ein. Die Lasersonde überträgt die ermittelten Messdaten an das Tablet. Dort berechnet die spezielle Software die geometrischen Parameter jedes Lochs und stellt sie sowohl digital als auch grafisch dar. Nach Abschluss der Messungen wird ein detaillierter Bericht erstellt, der alle relevanten Informationen enthält.

Das Riftek-System ermöglicht eine präzise Messung der Durchmesser von Löchern in Rohrböden im Bereich von 10 bis 45 mm. Mit dem Laser-Triangulationstaster RF609-Wi-Fi beträgt der Messfehler je nach Durchmesser weniger als +/-4…8 µm. Die Messzeit für ein Loch beträgt weniger als 1,5 Sekunden, während der gesamte Messzyklus einschließlich des Übergangs zwischen den Bohrungen weniger als 5 Sekunden dauert. Dies gewährleistet eine effiziente und genaue Kontrolle der Löcher.

Das innovative System zur automatischen Messung des Durchmessers von Löchern in Rohrböden hat sich als äußerst vorteilhaft erwiesen. Es hat nicht nur zu erheblichen Verbesserungen in Bezug auf Produktqualität und Ausstoß geführt, sondern auch die Messkosten und -zeiten deutlich reduziert. Durch die Eliminierung des menschlichen Faktors und die präzise Berechnung der geometrischen Parameter jedes Lochs werden genaue Messergebnisse erzielt, die zu einer effizienteren Produktion führen.

Riftek hat ein System entwickelt, das die manuelle Kontrolle des Durchmessers von Löchern in Rohrböden automatisiert. Mit Hilfe eines Laser-Triangulationssensors werden die Innenflächen der Löcher gescannt, wodurch der menschliche Faktor eliminiert wird. Das System ermöglicht die Messung von Durchmessern im Bereich von 10 bis 45 mm mit einem Messfehler von +/-4…8 µm. Dadurch werden Produktivität gesteigert, Zuverlässigkeit erhöht und Messkosten reduziert.