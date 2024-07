SMC erweitert Serie ZL um leistungsstarke Vakuumerzeuger mit IO-Link-Schnittstelle

Die Serie ZL3 und ZL6 von SMC sind Vakuumerzeuger, die speziell für moderne Pick-and-Place-Anwendungen entwickelt wurden. Mit ihrer IO-Link-Schnittstelle bieten sie eine verbesserte Sicherheit und Effizienz. Dank ihrer hohen Saugleistung und ihres geringen Gewichts sind sie ideal für den Einsatz bei großen Werkstücken und beweglichen Roboterteilen geeignet. Die Modelle lassen sich einfach integrieren und sicher steuern, was eine zuverlässige und optimale Leistung gewährleistet. Sie sind eine wirtschaftliche und vernetzte Lösung für die Industrie 4.0 in Branchen wie Food, Automotive und Life Science.



IO-Link-Erweiterung der Serie ZL verbessert Gerätestatus und Fertigungsprozesse

Die IO-Link-Erweiterung der Serie ZL ermöglicht eine verbesserte Überwachung des Gerätestatus und der Fertigungsprozesse. Durch die schnelle Erkennung von Fehlfunktionen wird die Prozesssicherheit erheblich gesteigert. Darüber hinaus kann die Vakuumerzeugung je nach Bedarf über Pilotventile gesteuert werden, die am Gehäuse montiert werden. Dies ermöglicht das Abschalten der Druckluftversorgung von der Steuerung aus, was wiederum zu einer Senkung der Energiekosten führt.

Effiziente Saugleistung: Verdoppelter Volumenstrom senkt Energiekosten um 91%

Die Serie ZL überzeugt mit ihrer innovativen Düsenkonstruktion, die den Saugvolumenstrom um mehr als das Doppelte erhöht. Dadurch wird eine effizientere Saugleistung erzielt und der Luftverbrauch sowie die Energiekosten werden minimiert. Optional kann die Serie ZL3 und ZL6 mit einem digitalen Vakuumschalter ausgestattet werden, der den Luftverbrauch um bis zu 91% senkt. Die Druckluftversorgung wird automatisch abgeschaltet, sobald das gewünschte Vakuumniveau erreicht ist.

Einfache Integration und Montage: Die Serie ZL überzeugt

Die Serie ZL von SMC überzeugt durch ihre einfache Integration und Montage. Dank des doppelten Gewindeanschlusses können die Modelle ZL3 und ZL6 direkt miteinander verbunden werden, ohne dass zusätzliche T-Verschraubungen benötigt werden. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten bei der Installation. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Adapter für die Montage von unten zu verwenden, sodass Maschinenupdates ohne Änderung der Befestigungsbohrung durchgeführt werden können. Die Einstellnadel zur Dämpfung des Abblasimpulses sorgt für eine erhöhte Prozesssicherheit und reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für potenzielle Produktionsfehler.

Flexible Vakuumerzeuger für Industrie 4.0: Serie ZL von SMC

Die Serie ZL von SMC bietet eine breite Palette an Vakuumerzeugern, die speziell für die Anforderungen der Industrie 4.0 entwickelt wurden. Durch die Integration von IO-Link können Anwendungsfehler minimiert und IT-Kosten gesenkt werden. Die leistungsstarken Vakuumerzeuger ermöglichen eine effiziente Reduzierung der Taktzeiten und eine Erhöhung der Produktionskapazität. Darüber hinaus zeichnen sich die Modelle ZL3 und ZL6 durch ihr geringes Gewicht aus, was zu leichteren Maschinendesigns führt. Die Serie ZL ist daher die ideale Lösung für Pick-and-Place-Anwendungen in verschiedenen Branchen, wie der Lebensmittelindustrie, dem Automobilsektor oder dem Bereich Life Science.