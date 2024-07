Vielseitiges Werkzeug für präzise Kabelentmantelungen – Weicon Tools

Das Weicon Tools Flach- und Rundkabelmesser ist ein hochwertiges Werkzeug, das speziell für die Entmantelung von Flach- und Rundkabeln entwickelt wurde. Es ermöglicht präzises und sicheres Arbeiten mit einer Vielzahl von Kabeltypen und bietet dabei zahlreiche Vorteile für den Anwender.



Vielseitiges Werkzeug für schnelles und präzises Kabelentmanteln

Das Flach- und Rundkabelmesser von Weicon Tools ist ein vielseitiges Werkzeug, das eine schnelle, präzise und sichere Entmantelung von Flach- und Rundkabeln ermöglicht. Mit einer speziellen Konstruktion für Flachkabel bis zu 18 mm Breite und Rundkabel mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm ist dieses Werkzeug äußerst vielseitig einsetzbar und deckt eine breite Palette von Anwendungen ab.

Effizientes Arbeiten dank Kabelführung und drehbarem Innenmesser

Das Weicon Tools Flach- und Rundkabelmesser erleichtert das Durchführen von Längsschnitten bei Flach- und Rundkabeln durch die Kabelführung am Kopf des Werkzeugs. Besonders bei längeren Strecken ist dies von Vorteil. Das drehbare Innenmesser ermöglicht sowohl Rund- als auch Längsschnitte an Rundkabeln mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm in einem Arbeitsgang. Dadurch wird ein effizientes und zeitsparendes Arbeiten ermöglicht.

Präzise Klingeneinstellung und einfache Entfernung von Außenmantel

Das Weicon Tools Flach- und Rundkabelmesser verfügt über ein arretierbares Stellrad, mit dem die Klingentiefe präzise in Schritten von 0,1 mm bis zu 3 mm eingestellt werden kann. Dadurch wird eine Beschädigung tiefer liegender Schichten vermieden und ein sauberes und präzises Schneiden ermöglicht. Zusätzlich sind am Fuß des Werkzeugs zwei weitere Klingen angebracht, die das parallele Einschneiden des Außenmantels bzw. der Isolierung ermöglichen, selbst in beengten Umgebungen wie Abzweigdosen oder Kabelkanälen.

Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit im Fokus des Weicon Kabelmessers

Das Weicon Tools Kabelmesser wurde mit Blick auf die Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie entwickelt. Es verfügt über eine ergonomische Griffform und Grip-Zonen, die einen rutschfesten und sicheren Halt gewährleisten. Dadurch kann auch über längere Zeiträume hinweg ermüdungsfrei gearbeitet werden. Darüber hinaus reduziert die interne Lage der Klingen im Werkzeug das Verletzungsrisiko erheblich.

Hochwertiges Kabelmesser „Made in Germany“ für präzise Entmantelungen

Das Weicon Tools Kabelmesser wurde in Deutschland entwickelt und hergestellt. Es besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid und hat galvanisch verzinkte Klingen aus Stahl aus Solingen. Das handliche Werkzeug ist 160 mm lang und wiegt 125 Gramm. Es wird in einer recyclebaren Kartonverpackung geliefert, was die Nachhaltigkeit und das Umweltbewusstsein betont. Die Produktion findet im westfälischen Ascheberg statt.

Mit dem Weicon Tools Flach- und Rundkabelmesser haben Tool-Enthusiasten ein vielseitiges Werkzeug zur Hand, das präzise Entmantelungen von Flach- und Rundkabeln ermöglicht. Es erleichtert die Durchführung von Rund- und Längsschnitten und bietet eine präzise Klingeneinstellung sowie eine zusätzliche Abisolierfunktion. Die ergonomische Griffform sorgt für Sicherheit und Komfort beim Arbeiten. Das hochwertige und nachhaltige Made in Germany Produkt ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen.