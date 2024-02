FL1500 von Stäubli: Wendiges AGV für moderne Produktions- und Intralogistik

Der FL1500 von Stäubli ist ein fahrerloses Transportfahrzeug (AGV), das speziell für die modernen Anforderungen in der Produktions- und Intralogistik entwickelt wurde. Mit einer flexiblen Traglast von bis zu 1,5 Tonnen bietet er eine effiziente Lösung für den Transport von Gütern. Dank seiner kompakten Bauform, Wendigkeit und Stärke ist der FL1500 in der Lage, auch in beengten Räumen und Hallen eingesetzt zu werden. Diese einzigartigen Eigenschaften sind das Ergebnis einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen Stäubli und Mercedes-Benz, Logistik Planung.



Innovative Zusammenarbeit ermöglicht außergewöhnliche Einblicke in Logistikprozesse

Der FL1500 von Stäubli ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz und zeigt die Expertise des Unternehmens im Bereich der automatisierten Schwerlasttransporte. Mit einem besonderen Fokus auf Effizienz und Praxistauglichkeit bietet der FL1500 eine innovative Lösung für die modernen Anforderungen der Produktions- und Intralogistik. Durch die enge Kooperation mit Mercedes-Benz hat Stäubli wertvolle Einblicke in die Logistikprozesse des Automobilherstellers gewonnen und konnte diese Erkenntnisse in die Entwicklung des FL1500 einfließen lassen.

Der FL1500 von Stäubli ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen Stäubli und Mercedes-Benz, die es ermöglicht hat, dezidierte Herausforderungen in der Produktion und Intralogistik anzugehen. Jan Louwen, Global Head of AGV und Geschäftsführer des Stäubli-Standortes in Sulzbach-Rosenberg, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit. Durch die Einblicke in die Logistikprozesse von Mercedes-Benz konnte Stäubli eine Lösung entwickeln, die auf den Bedürfnissen der breiten Industrie basiert. Die vielen Anwendungsfälle haben es ermöglicht, den FL1500 optimal auf die Anforderungen der modernen Produktions- und Intralogistik abzustimmen.

Die Kooperation mit Stäubli bietet der Logistik Planung die Möglichkeit, ihre Automatisierungsstrategie in der Intralogistik umzusetzen. Durch die langjährige Erfahrung von Stäubli im Bereich der Robotik wird die Digitalisierung in der Logistik vorangetrieben. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Entwicklung und Implementierung innovativer Lösungen zur Effizienzsteigerung und Optimierung der Prozesse. Stäubli bringt sein Know-how ein, um die Logistikbranche in Richtung einer modernen und automatisierten Zukunft zu führen.

Der FL1500 besticht durch seine einzigartige kompakte Bauform, die ihm in beengten Räumen und Hallen einen enormen Vorteil verschafft. Seine hohe Manövrierfähigkeit und der kleine Wendekreis ermöglichen präzises und effizientes Arbeiten. Zudem ist der FL1500 äußerst servicefreundlich, da wichtige Teile innerhalb von Minuten ausgetauscht werden können. Mit diesen Eigenschaften ist der FL1500 die ideale Lösung für anspruchsvolle logistische Herausforderungen.

Der FL1500 von Stäubli überzeugt durch seine herausragende Sicherheitsausstattung. Neben zwei Personensicherheitsscannern, die für einen 360° Schutz sorgen, ist das Fahrzeug mit weiterer Sensorik zur Kollisionsvermeidung ausgestattet. Die Gabeln sind so abgesichert, dass weder Personen verletzt noch etwas beschädigt wird. Zusätzlich ist eine gut sichtbare LED-Leiste vorhanden, die den Status des Fahrzeugs sofort erkennbar macht. Dank seiner patentierten Antriebseinheit ist der FL1500 auch unter schwierigen Bodenverhältnissen einsetzbar.

Der FL1500 Gabelstapler-AGV, entwickelt von Stäubli, wird erstmals im März 2024 auf der LogiMAT präsentiert. Mit seiner innovativen Technologie und seinen beeindruckenden Eigenschaften ist er eine vielversprechende Lösung für die moderne Produktions- und Intralogistik. Kunden können voraussichtlich ab Anfang 2025 das Fahrzeug bestellen und von seiner hohen Wendigkeit, Stärke und Servicefreundlichkeit profitieren.

Der FL1500 von Stäubli ist ein fahrerloses Transportfahrzeug (AGV), das speziell für die Anforderungen der modernen Produktions- und Intralogistik entwickelt wurde. Mit seiner kompakten Bauform, hoher Wendigkeit und Stärke ist er ideal für beengte Räume und Hallen geeignet. Durch seine hohe Servicefreundlichkeit und Sicherheit ist er besonders praxistauglich. Dank seiner robusten Antriebseinheit kann er auch unter schwierigen Bodenverhältnissen eingesetzt werden. Die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz hat zu einzigartigen Einblicken in die Logistikprozesse geführt und zur Entwicklung dieses innovativen Fahrzeugs beigetragen. Der FL1500 wird voraussichtlich ab Anfang 2025 bestellbar sein.