ECOOLTEC TM182: F-Gas-freie Lösung für Transportkälte

Die EU hat die F-Gas-Verordnung verschärft, was zu Einschränkungen bei der Verwendung herkömmlicher F-Gase in Transportkälteanlagen führt. Um den Anforderungen gerecht zu werden, bietet die ECOOLTEC Grosskopf GmbH bereits jetzt die TM182 an. Diese Kälteanlage ist F-Gas-frei, rein elektrisch angetrieben und zukunftssicher. Mit dieser Lösung können Flottenbetreiber steigenden Betriebskosten entgegenwirken und von einer verbesserten Verfügbarkeit profitieren.



EU verschärft F-Gas-Verordnung: Verbot von Treibhausgasen bis 2050

Die EU hat beschlossen, den Verbrauch von F-Gasen bis 2050 vollständig einzustellen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Neufassung der F-Gas-Verordnung beinhaltet auch eine Beschleunigung der Verknappung von Restmengen und eine Reduzierung der F-Gas-Herstellung ab 2036. Dadurch entstehen höhere Gebühren für Produktionsquoten und der Betrieb herkömmlicher Transportkälteanlagen wird erschwert.

Die F-Gas-Verordnung hat Auswirkungen auf den Straßengüterverkehr, da die meisten Transportkälteanlagen noch mit F-Gasen betrieben werden. Diese Kältemittel haben ein hohes Treibhausgaspotenzial und tragen zur Klimaerwärmung bei. Zudem sind herkömmliche Transportkälteanlagen anfällig für Leckagen, was zu einer Freisetzung großer Mengen an Kältemitteln in die Atmosphäre führen kann. Dies führt bereits jetzt zu erheblichen Problemen für Transportflotten, da die F-Gase knapper werden und die Kosten für den Betrieb und die Wartung herkömmlicher Kälteanlagen steigen.

Die steigende Aufmerksamkeit für den CO2-Ausstoß von Transportkälteanlagen resultiert aus der Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Lkw. Großflotten könnten Nachteile bei der Vergabe von Geldern auf Basis des ESG-Ratings erleiden. Neben den Umweltauswirkungen haben F-Gase auch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Es besteht die Möglichkeit, dass die REACH-Verordnung zusätzlich auf F-Gase angewendet wird und ihre Verwendung als Kältemittel verbietet.

Die ECOOLTEC Grosskopf GmbH hat mit der TM182 eine Transportkältemaschine entwickelt, die ausschließlich natürliche Kältemittel verwendet. Diese Kältemittel sind umweltfreundlich und haben eine geringe schädigende Wirkung. Die TM182 erfüllt alle Anforderungen von Flottenbetreibern und bietet eine zuverlässige, haltbare und wirtschaftliche Lösung für den Straßengüterverkehr. Zudem reduziert sie das Risiko von Leckagen und Brennbarkeit.

Die ECOOLTEC TM182 ist eine innovative Transportkälteanlage, die eine sichere und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Modellen darstellt. Durch den Einsatz natürlicher Kältemittel werden negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit vermieden. Die TM182 erfüllt alle Anforderungen der verschärften F-Gas-Verordnung und unterstützt Flottenbetreiber dabei, diese einzuhalten. Mit ihrer zuverlässigen und haltbaren Bauweise bietet sie eine langfristige Lösung für den Straßengüterverkehr. Durch die Minimierung des Risikos von Leckagen und Brennbarkeit ist sie die optimale Wahl für verantwortungsbewusste Unternehmen.