Elmos präsentiert in Nürnberg hochintegrierte Sensor-ICs für Automotive Sicherheit

Elmos Semiconductor SE stellt auf der Sensor+Test 2026 in Nürnberg neue, hochintegrierte IC-Lösungen vor. Im Fokus stehen sichere Sensor-ICs für Automotive und Industrie, die von Komfortfunktionen wie Regen-Licht-Tunnel-Erkennung bis zu präzisen Brake-by-Wire-Modulen reichen. Ergänzt wird das Portfolio durch den preisgekrönten Quantum Random Number Generator, der quantenmechanische Effekte zur Erzeugung sicherer Zufallszahlen nutzt. Zudem bietet Elmos Mixed-Signal-Ansätze für Ultraschall-Durchflussmessung sowie Echtzeit-Hydrauliküberwachung. Diese hochintegrierten Entwicklungen verbinden robuste Sensorik mit moderner Cybersecurity.



Sensor+Test Nürnberg: Elmos zeigt hochinnovative Rain-Light-Tunnel-SoC, Brake-by-Wire und QRNG-Innovationen

Auf der Fachmesse Sensor+Test in Nürnberg präsentiert Elmos am Messestand 1-411 in Halle 1 integrierte IC-Lösungen für Automotive-Sicherheit, Industrieelektronik und IoT-Anwendungen. Besucher erleben hochintegrierte SoCs für Regen-, Licht- und Tunnelüberwachung, hochpräzise Brake-by-Wire-Sensor-ICs sowie einen quantensicheren Zufallszahlengenerator. Die vorgestellten Konzepte kombinieren robuste Sensortechnik, intelligente Signalverarbeitung und fortschrittliche Cybersecurity. Zahlreiche Anwendungsfälle von Fahrzeugsteuerung bis Smart-Metering demonstrieren die Vielseitigkeit der IC-Module und deren Effizienz. Anwender profitieren von reduziertem Systemaufwand sowie kompakten Bauformen Kosteneinsparungen.

Integriertes Rain-Light-Tunnel-SoC kompensiert Lichtstörungen und optimiert Fahrzeug-Sensorik präzise effizient

Das Rain-Light-Tunnel-Sensor-SoC kombiniert analoge Signalerfassung, Mikrocontroller-basierte Signalverarbeitung und LIN-Kommunikation in einem einzigen Baustein. Das integrierte System kompensiert störende Einflüsse wie direktes Sonnenlicht, Reflexionen und künstliche Lichtquellen direkt im Chip. Dadurch werden Regenintensität, Umgebungshelligkeit und Tunnelübergänge stabil und präzise erkannt. Durch hohe Integration verringern sich Platzbedarf und Materialkosten, während die Zuverlässigkeit in Fahrzeuganwendungen steigt, was insgesamt zu einem kosteneffizienten und leistungsfähigen Sensorsystem führt. Es unterstützt Entwicklung modularer Elektronikarchitekturen und optimiert Montageintervalle.

Preisträchtiger QRNG liefert quantensichere Zufallszahlen für Automotive Industrie IoT

Der von Elmos mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnete Quantum Random Number Generator (QRNG) erzeugt echte Zufallszahlen auf Grundlage quantenmechanischer Effekte. Diese Zufallswerte bilden eine sichere Basis für Verschlüsselungsalgorithmen in Automobil-, Industrie- und IoT-Systemen. Durch die Integration des QRNG in Cybersecurity-Architekturen lassen sich Kommunikations- und Sensordaten wirkungsvoll vor Manipulation oder unbefugtem Zugriff schützen. Gleichzeitig unterstützt er die Einhaltung moderner Sicherheitsstandards und erhöht die Integrität kritischer Anwendungen sowie zukünftige Sicherheitsanforderungen flexibel erfüllt.

Elmos Sensor-ICs erfassen Bremsdruck und Kraft in Echtzeit sicher

Elmos Sensor-ICs für elektromechanische Bremssysteme erfassen präzise Bremsdruck und -kraft in Echtzeit. Dank hochauflösender Sensorik und integrierter Signalverarbeitung ermöglichen sie schnelle Regelkreise für EMB. Die Sensoren liefern kontinuierliche Daten zur Bremszustandsüberwachung und unterstützen adaptive Bremsstrategien. Sie steigern Fahrzeugstabilität bei kritischen Fahrsituationen, erfüllen sicherheitsrelevante Normen und reduzieren Systemkomplexität. Integrierte Diagnosefunktionen erkennen Anomalien frühzeitig, erhöhen Ausfallsicherheit und vereinfachen Wartung für Hersteller und Service. Ihr kompakter Aufbau und geringer Energieverbrauch optimieren Systemintegration.

Elmos ICs für Druck, Kraft und Durchfluss überzeugen Industrieweit

Elmos Mixed-Signal-ICs für Druck-, Kraft- und Durchflussmessung bieten im industriellen Umfeld umfassende Möglichkeiten zur zuverlässigen Überwachung sowie präzisen Steuerung hydraulischer Systeme. Dank integrierter Sensorik und Signalverarbeitung lassen sich Füllstände exakt kontrollieren und Durchflussmengen smart meternd erfassen. Die Bausteine überzeugen durch kompakte Bauweise, niedrigen Energieverbrauch und hohe Systemeffizienz. Anwender profitieren von reduzierten Stückkosten, vereinfachter Elektronikarchitektur und stabilen Messergebnissen selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Sie unterstützen modulare Designs mit Echtzeitdaten und zuverlässigen Prognosen.

Elmos Sensor-ICs: Integration für Fahrzeuge, Industrie, Medizintechnik und Consumer

Die Elmos Sensor-ICs werden in vielfältigen Branchen eingesetzt, darunter Hochdruck- und Niederdruckmessungen in Kraftfahrzeugen. Sie ermöglichen dort präzise Überwachung von Öl- und Kraftstoffsystemen, steigern Effizienz und Sicherheit. Im industriellen Umfeld kommen sie in Tankanlagen zum Einsatz, wo Füllstände zuverlässig erfasst und übertragen werden. Ihre kompakte Bauform und smarte Signalverarbeitung senken Kosten und vereinfachen die Systemintegration. Zudem profitiert der Maschinenbau von robusten Sensorlösungen, die rauen Betriebsbedingungen standhalten und höchste Stabilität gewährleisten.

Auf der Sensor+Test 2026 demonstriert Elmos Semiconductor seine Kombination aus widerstandsfähiger Sensorik und fortschrittlicher Cybersecurity. Die hochintegrierten System-on-Chip-Lösungen reduzieren die Komplexität von Baugruppen und senken Material- sowie Entwicklungsaufwand. Parallel liefert der preisgekrönte Quantum Random Number Generator (QRNG) absolut zufällige Werte für quantensichere Verschlüsselung. Ob im Fahrzeug, in industriellen Automationsanlagen oder im Internet der Dinge – die ICs sichern hochpräzise Datenerfassung, effiziente automatisierte intelligente Signalverarbeitung und dauerhaften Schutz sensibler Informationen.