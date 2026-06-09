Die Novelle des EnWG initiiert einen Entscheidenden Fortschritt beim Aufbau einer klimaneutralen Energieinfrastruktur in Deutschland, indem sie Gasnetze als unverzichtbaren Bestandteil festlegt. Sie schafft durch die Umsetzung des EU-Gasbinnenmarktpakets die rechtlichen Grundlagen, um Wasserstoff und Biomethan planbar und flächendeckend in den Markt einzuspeisen. Zugleich garantiert sie Investitionsanreize und Netzzugang. Branchenvertreter sehen jedoch Nachbesserungsbedarf bei den vorgegebenen Fristen für den Netzzugang, um verlässliche Marktsignale zu etablieren und Investitionssicherheit zu erhöhen.



Bundestag berät EnWG-Novelle zur Überführung EU-Gasbinnenmarktpakets in nationales Recht

Im April beriet der Bundestag in erster Lesung die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, welche die Vorgaben des EU-Gasbinnenmarktpakets in nationales Recht überträgt. Hierdurch werden wesentliche Weichenstellungen für die künftige Ausgestaltung und Modernisierung der Gasnetzstruktur vorgenommen. Vertreter der Gas- und Wasserstoffindustrie sehen in dieser Novelle einen Entscheidenden Fortschritt für eine vernetzte und nachhaltige Energieinfrastruktur. Dr. Timm Kehler hebt hervor, dass Gasnetze unverzichtbar bleiben und nicht stillgelegt werden dürfen. Sämtliche Strecken erhalten bleiben.

EnWG-Novelle bestätigt Gasnetze als wichtige essentielle Säulen klimaneutralen Energiesystems

Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes verdeutlicht die unverzichtbare Rolle bestehender Gasnetzstrukturen im zukünftigen klimaneutralen Energiesystem. Sie schafft rechtliche und operative Voraussetzungen, um erneuerbare Gase wie Biomethan und Wasserstoff rasch, wirtschaftlich und flächendeckend in die Versorgung zu integrieren. Damit wird ein grundlegender Paradigmenwechsel vollzogen: Weg von einseitigen Abschaltstrategien, hin zur Weiterentwicklung der vorhandenen Infrastruktur und Sicherstellung einer vielfältigen, dekarbonisierten Energieversorgung zur Erreichung nationaler Klimaziele. Zudem stärkt sie Marktanreize, Innovationspotentiale und langfristige Investitionsperspektiven.

Langfristige Netzzugangsvorgaben sichern Gasnetze nachhaltig für Klimaschutz und Versorgungssicherheit

Langfristig verlässliche Vorgaben für Netzzugang und Betrieb sind essenziell, um die strategische Bedeutung bestehender Gasnetze für eine sichere Energieversorgung und den Klimaschutz auszubauen. Nur durch stabile Rahmenbedingungen erhalten Betreiber und Investoren Planungssicherheit, um Produktionsanlagen für Wasserstoff und Biomethan zu errichten. Diese Investitionsbereitschaft fördert den Ausbau der Infrastruktur und gewährleistet eine flächendeckende Verteilung erneuerbarer Gase, unterstützt den Systemausgleich und sichert im Zusammenspiel mit erneuerbarer Stromerzeugung eine resiliente Energiestruktur, nachhaltig und verlässlich.

Branche kritisiert Netzzugangsfristen: Fehlende Signale hemmen Marktintegration grüner Gase

Die derzeit vorgesehenen Fristen für den Netzzugang erzeugen laut Branchenvertretern keine eindeutigen Marktsignale und erschweren die langfristige Planung von Investitionen in grüne Gase. Politische Initiativen zur Förderung von Wasserstoff und Biomethan müssten von verlässlichen Rahmenbedingungen begleitet werden, um einen reibungslosen Marktstart zu gewährleisten. Nur durch klare, realistische Zugangsvorgaben und transparente Genehmigungsverfahren lasse sich Investitionssicherheit schaffen und das Vertrauen der Marktteilnehmer in einen funktionierenden Energiemarkt stärken. Erfordert der Ausbau der Infrastruktur.

EnWG-Novelle schafft Fundament für langfristige Nutzung bestehender klimaneutraler Gasnetze

Die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes schafft die rechtlichen Grundlagen, um bestehende Gasnetze dauerhaft in ein klimaneutrales Energiesystem zu integrieren. Dabei wird die Debatte über die Stilllegung historischer Leitungsinfrastruktur beendet und stattdessen der Fokus auf deren Modernisierung, Betriebserweiterung und langfristige Nutzung gelegt. Investitionssicherheit entsteht durch klar definierte Zugangsbedingungen, Netzanschlussoptionen und dauerhafte regulatorische Rahmenbedingungen. So kann die Infrastruktur effizienter, wirtschaftlicher und zukunftsfähiger weiterentwickelt werden, ohne den Rückbau zu befürchten. Diese Maßnahmen stärken Versorgungssicherheit nachhaltig.

Die EnWG-Novelle bietet Gas- und Wasserstoffenthusiasten verlässliche Rahmenbedingungen für Planung Marktintegration erneuerbarer Gase. Sie stärkt die Versorgungssicherheit durch effiziente Netzauslastung, optimiert die Einbindung von Wasserstoff und Biomethan und verwendet existierende Infrastruktur. Langfristige Investitionsanreize fördern den Ausbau und garantieren verlässliche Netzzugänge. Damit entsteht ein solides Fundament für bezahlbare, industrialisierbare und klimaneutrale Energieversorgung in Deutschland. Industrie und Verbraucher profitieren von erhöhter Planungssicherheit neuen Marktchancen, die nachhaltigen Gasen den Eintritt in den Energiemarkt ermöglichen.