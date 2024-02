Zuverlässige Dichtheitsprüfung und Durchflussmessung mit ForTest-Geräten

Die ForTest Deutschland GmbH ist ein etablierter und renommierter Hersteller von hochwertigen Dichtheitsprüfgeräten und Durchflussmessgeräten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Branche bietet das Unternehmen zuverlässige Lösungen für alle Prüfanforderungen, unabhängig von der Produktgröße. Die Dichtheitsprüfung am Ende der Produktionslinie gewährleistet eine sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeiten und trägt somit zur Qualitätssicherung bei.



Vielseitige Druckbereiche und genaue Dichtheitsprüfung mit ForTest-Geräten

Die Dichtheitsprüfgeräte von ForTest bieten eine breite Palette an Druckbereichen, die von -1 bis 30 bar bis zu 400 bar reichen. Sie ermöglichen die Messung von Relativdruck sowie Dual-Absolut-Druck und können sehr geringe Leckraten von bis zu 10-6 mbar*l/s mit Wasserstoff-Lecktestern nachweisen. Dadurch ist eine präzise und genaue Überprüfung der Dichtheit von großen Teilen, Membranen, Filtern und Kühlkanälen möglich.

Die Durchflussmessgeräte von ForTest Deutschland GmbH decken einen breiten Bereich von 5 ml/min bis 500 l/min ab und bieten somit eine große Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen. Durch die industriellen Kommunikationsschnittstellen können Messergebnisse übertragen und die Prüfgeräte gesteuert und parametriert werden, was eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Qualitätskontrolle gewährleistet.

ForTest Deutschland GmbH ist ein vertrauenswürdiger Hersteller von Prüfgeräten, auf den Kunden aus verschiedenen Industrien vertrauen, um die Dichtheit ihrer Produkte in der Produktion sicherzustellen. Mit einer breiten Palette von Prüfgeräten können sie die geeignete Konfiguration für jedes Projekt auswählen und die technische Machbarkeit sicherstellen. Darüber hinaus bieten sie umfangreiche Dienstleistungen wie Inbetriebnahme, Schulung und regelmäßige Kalibrierung nach Dakks-Standards an, um eine reibungslose Integration der Prüfgeräte in den Produktionsprozess zu gewährleisten.

