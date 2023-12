Wasserstoffzentrum in Pfeffenhausen: Vorreiter für grünen Wasserstoff

Wasserstoff wird zunehmend als entscheidender Bestandteil der Energiewende erkannt, da er als vielseitiger und nachhaltiger Energieträger in der Industrie und im Verkehr eingesetzt werden kann. Durch den Einsatz von klimaneutral hergestelltem Wasserstoff können erhebliche CO2-Emissionen reduziert werden, insbesondere wenn andere Maßnahmen wie Energieeffizienz und direkte Nutzung von erneuerbarem Strom nicht ausreichen. Die Weiterentwicklung der H2-Technologie in den letzten Jahren hat den Weg geebnet, diese Technologie nun in großem Maßstab in der Industrie einzusetzen.



Innovatives Wasserstoffzentrum in Bayern setzt neue Maßstäbe

Das Wasserstoffzentrum in Pfeffenhausen, Bayern, ist ein herausragendes Beispiel für die zukunftsweisende Nutzung von grünem Wasserstoff. Hier entsteht eines von vier Technologie- und Anwenderzentren in Deutschland, das eine 5 MW-Wasserstoff-Erzeugungsanlage beherbergt. Als Generalunternehmer ist Kraftanlagen Energies & Services für die Planung, Errichtung und Inbetriebnahme verantwortlich.

Die Anlage beinhaltet eine 5 MW-Elektrolyseur, der Wasserstoff mit hoher Leistung erzeugt. Außerdem sind Niederdruck- und Hochdruck-Kompressoren vorhanden, die den Wasserstoff auf Drücke von 200 bar und 450 bar komprimieren. Eine Trailerabfüllstation ermöglicht das Befüllen von drei Transporttrailern. Die elektrotechnische Versorgung der Anlage, die Anlagensteuerung sowie Sicherheitssysteme sind ebenfalls Teil des Lieferumfangs. Zusätzlich gibt es Nebenanlagen wie eine Wasseraufbereitungsanlage, ein Stickstoffsystem und ein Kühlsystem.

Als Generalunternehmer für das Wasserstoffzentrum in Pfeffenhausen sind wir stolz darauf, unsere umfangreiche Expertise und Erfahrung in der Wasserstofftechnologie einzubringen. Durch die Power-to-Gas-Anlage leisten wir einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energiewende und setzen einen Meilenstein für die Nutzung von grünem Wasserstoff in Industrie und Verkehr.

Die Umsetzung großer Wasserstoffprojekte ist von großer Bedeutung, da Wasserstoff als Medium zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien dient. Es ist essentiell, Pilotprojekte zu realisieren, um die Entwicklung und Nutzung von grünem Wasserstoff voranzutreiben, wie von Alfons Weber, CEO von Kraftanlagen Energies & Services betont.

Im Rahmen des Wasserstoffprojekts in Pfeffenhausen wurde ein bedeutender Meilenstein erreicht: Die Installation der Kompressoren wurde erfolgreich im August abgeschlossen. Dieser wichtige Bauabschnitt wurde in einem Video festgehalten und dokumentiert, um die Fortschritte des Projekts zu veranschaulichen.

Die Elektrolyseanlage in Pfeffenhausen wird nach der Inbetriebsetzung eine beeindruckende Menge von durchschnittlich 1.200 Kilogramm grünem Wasserstoff pro Tag erzeugen. Dieser wird anschließend auf bis zu 450 bar verdichtet und in speziellen Transporttrailern abgefüllt. Die Trailer werden den grünen Wasserstoff zu Bus- und LKW-Tankstellen in den Landkreisen München und Ebersberg liefern, um den Regionalbusverkehr mit nachhaltigem Treibstoff zu versorgen. Darüber hinaus werden auch Kunden aus dem Mobilitäts- und Energiebereich mit grünem Wasserstoff beliefert.

Das Wasserstoffzentrum Pfeffenhausen bezieht den für die Wasserstoffproduktion benötigten Strom aus einer zwölf Megawatt Photovoltaik-Freiflächenanlage, die sich in unmittelbarer Nähe der Anlage befindet. Dadurch wird eine nachhaltige und umweltfreundliche Energiequelle genutzt.

Das Wasserstoffzentrum Pfeffenhausen erhält finanzielle Unterstützung vom Bund in Höhe von bis zu 72,5 Millionen Euro und vom Freistaat Bayern mit bis zu 30 Millionen Euro. Diese finanziellen Mittel ermöglichen den Bau und Betrieb des Zentrums, das eine wichtige Rolle für die Entwicklung und Nutzung von grünem Wasserstoff in Deutschland spielt. Die Förderung durch Bund und Land unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Energiewende und den Klimaschutz.

Im September 2022 wurde mit dem symbolischen Spatenstich und dem Baubeginn der Wasserstoff-Erzeugungsanlage in Pfeffenhausen ein wichtiger Meilenstein des Projekts erreicht.

Das Wasserstoffzentrum in Pfeffenhausen, Bayern, ist ein herausragendes Beispiel für die zukunftsweisende Nutzung von grünem Wasserstoff als umweltfreundlicher Energieträger. Durch den Einsatz von Wasserstoff können die CO2-Emissionen in Industrie und Verkehr drastisch reduziert werden, insbesondere dort, wo andere erneuerbare Energiequellen nicht ausreichen. Das Zentrum setzt neue Standards für nachhaltige Energiegewinnung und schafft neue Möglichkeiten für eine umweltschonende Mobilität und Energieversorgung.