Innovative Embedded-RFID-Module für Industrie 4.0: Flexibilität und Zuverlässigkeit

Die innovativen Embedded-RFID-Module von iDTRONIC bieten zahlreiche Vorteile für die Industrie 4.0. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit und ihre breite Palette von Anwendungen aus, was sie bei Systemintegratoren und Ingenieurbüros weltweit sehr beliebt macht. Das Unternehmen hat sein Angebot zum ersten Jubiläum weiter verbessert und bietet nun innovative Interface-Boards an, die eine einfache Integration der RFID-Module in Kundengeräte und Maschinen ermöglichen. Zudem gibt es ein All-in-One-Entwicklerboard, das eine umfassende Evaluierung der Modulleistung ermöglicht. Darüber hinaus bietet iDTRONIC IC-Chip-Anpassungsoptionen für eine optimale Anpassung an verschiedene industrielle Anwendungen.



Flexibilität und Zuverlässigkeit: Die UHF-RFID-Lesemodule von iDTRONIC im Einsatz

Die UHF-RFID-Lesemodule von iDTRONIC bieten eine hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie eignen sich sowohl für die Verfolgung von Anlagen in industriellen Prozessen als auch für die Identifizierung von Waren im Einzelhandel. Durch ihre kompakte Bauform, hohe Leseraten und leistungsstarke RF-Ausgänge sind sie ideal für die industrielle Automatisierung geeignet. Zusätzlich unterstützen sie das EPC UHF Class 1 Gen 2 (ISO 18000-63) Protokoll-Tags und sind kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen UHF-Transpondern.

iDTRONIC bietet UHF-Module in drei Versionen für industrielle Anwendungen

Die UHF-Module von iDTRONIC sind in drei verschiedenen Versionen erhältlich, die jeweils mit dem IMPINJ IC-Chip (E310, E510, E710) kompatibel sind. Durch diese Vielfalt ist eine optimale Anpassung an verschiedene industrielle Anwendungen möglich. Die drei RFID-Leserchips weisen unterschiedliche Eigenschaften auf, die in einer übersichtlichen Tabelle aufgeführt sind. Dadurch können Kunden die für ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignete Version auswählen und von den individuellen Merkmalen jedes Chips profitieren.

Vereinfachte Integration von RFID-Modulen in Kundengeräte und Maschinen

Die Interface Boards von iDTRONIC wurden entwickelt, um die nahtlose Integration der RFID-Module in Kundengeräte und Maschinen zu gewährleisten. Mit ihrem industrietauglichen Design und der Kompatibilität zu allen eingebetteten UHF-Modulen bieten sie eine einfache Lösung für die Kommunikation mit anderen elektronischen Komponenten. Sie unterstützen gängige Kommunikationsschnittstellen wie USB, USB Typ-C, RS232 und TCP/IP, was den Anwendern ermöglicht, die RFID-Technologie problemlos in ihre bestehenden Systeme zu integrieren.

Vielseitiges Entwicklerboard mit zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten und Kommunikationsschnittstellen

Das aluminiumbeschichtete Entwicklerboard von iDTRONIC zeichnet sich durch seine zahlreichen Gewindebohrungen aus, die eine einfache und stabile Befestigung der Module mit Schrauben ermöglichen. Zudem sorgt die Aluminiumbeschichtung für eine effiziente Wärmeableitung und erhöht den Komfort bei der Handhabung. Mit den verschiedenen Kommunikationsschnittstellen wie USB, RS232, TCP/IP und RS485 können Benutzer die Leistung des RF-Moduls leicht evaluieren und verschiedene Operationen wie GPIO, Reset und Einschaltkontrolle durchführen. Durch die Kombination mit UHF-Antennen und UHF-Tags erhalten Benutzer ein umfassendes Kit, das ihre RFID-Anwendung optimal unterstützt.

Hochpräzise UHF-Lesemodule von iDTRONIC für anspruchsvolle Industrien

Die UHF-Lesemodule von iDTRONIC zeichnen sich durch ihre hochpräzise Leistung aus und sind speziell für anspruchsvolle Branchen wie Lagerhaltung, Logistik, Bekleidung und Produktionslinien konzipiert. Mit bis zu acht Antennenanschlüssen bieten sie eine hohe Flexibilität und ermöglichen einen stabilen Betrieb, selbst in rauen Umgebungen. Die kompakten RFID-Module verbrauchen nur wenig Strom und sind äußerst stabil. Sie sind gegen elektromagnetische Störungen resistent und weisen eine gute Wärmeableitung auf. Darüber hinaus erfüllen sie sowohl die europäischen als auch die US-amerikanischen Vorschriften, was den globalen Betrieb erleichtert.

Die UHF-RFID-Lesemodule von iDTRONIC zeichnen sich durch ihre herausragende Leistungsfähigkeit aus und bieten eine immense Flexibilität und Zuverlässigkeit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Durch ihre innovativen Funktionen wie individuell konfigurierbare Module, Interface-Boards und das umfassende Testkit ermöglichen sie eine nahtlose Integration und Evaluierung in verschiedensten Anwendungen. Ihre hohe Präzision und Stabilität machen sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Branchen und erleichtern den reibungslosen Betrieb weltweit.