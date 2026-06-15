InoNet und Kithara liefern validierte robuste Industrie-PC-Plattform für Echtzeitanwendungen

Die Zusammenarbeit zwischen InoNet Computer GmbH und Kithara Software GmbH liefert eine validierte Industrie-PC-Lösung unter Windows inklusive harter Echtzeitfunktionalität. Die Plattform kombiniert robuste Hardwarearchitekturen mit Multicore-Rechenleistung sowie synchroner Sensorfusion und KI-basierter Bildauswertung. Anwender nutzen deterministische Prozesssteuerung selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die vorkonfigurierte Verbindung von InoNets Systemen und der Kithara RealTime Suite reduziert Integrationsaufwand, minimiert Risiken und beschleunigt die Entwicklung bis zum marktreifen Produkt, insbesondere bei sensorkritischen Steuerungsaufgaben und beschleunigt Serienproduktion.



InoNet und Kithara präsentieren innovative durchgängige Industrie-PC-Plattform für Echtzeitanwendungen

InoNet Computer GmbH und Kithara Software GmbH haben ihre Fachkompetenzen kombiniert, um eine nahtlose Industrie-PC-Plattform für hochkomplexe Echtzeitanwendungen zu entwickeln. Die Lösung integriert InoNets robuste Hardware für raue Umgebungen mit dem präzisen Echtzeitsystem von Kithara. Als validierte Grundlage optimiert sie industrielle Bildverarbeitung und Advanced Driver Assistance Systems. Anwender profitieren von reduzierter Entwicklungszeit, zuverlässiger Performance, Multicore-Unterstützung sowie einfacher Skalierung von Prototypen bis hin zur Serienreife und minimalem Integrationsaufwand in anspruchsvollen Anwendungen.

Industrie-PCs liefern heute hohe Rechenleistung für KI und Bildverarbeitung

Die Plattform integriert Industrie-PCs von InoNet, die speziell für latenzkritische, rechenintensive Anwendungen ausgelegt sind. Hochauflösende Bildverarbeitung und komplexe KI-Algorithmen nutzen die hohe CPU-Leistung und Multicore-Architektur optimal. Das robuste Hardwaredesign gewährleistet auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen störungsfreien Betrieb sowie Verfügbarkeit Zuverlässigkeit. Durch die Kombination aus Leistung und Stabilität lassen sich Echtzeitprozesse und Datenanalysen effizient durchführen, ohne dabei Abstriche bei Robotersteuerung, Sensorintegration oder Umweltbedingungen in rauer Produktionsumgebung hinnehmen zu müssen, bei extremen Dauerbelastungen.

Kithara RealTime Suite verwandelt Windows Plattform für harte Echtzeitfähigkeit

Die Integration der Kithara RealTime Suite als hardwarenahes Modul unter Microsoft Windows ermöglicht die Bereitstellung harter Echtzeitfähigkeit auf Industrie-PCs. Zeitkritische Prozesse werden mit deterministischen Ausführungszyklen abgearbeitet, wodurch Latenzspitzen vermieden werden. Das präzise Timing ist vor allem bei der parallelen Verarbeitung mehrerer Sensordatenströme in ADAS-Anwendungen von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig gewährleistet die Lösung sichere und reproduzierbare Reaktionen in sicherheitskritischen Steuerungsaufgaben, was die Zuverlässigkeit im Betrieb deutlich steigert. Sie unterstützt gleichzeitig modulare Softwarearchitekturen.

Standardisierte Komplettlösung senkt Entwicklungsaufwände und Integrationsrisiken für OEMs effizient

Systemintegratoren und OEMs können auf eine vorkonfigurierte Komplettlösung zurückgreifen, die standardisierte Komponenten umfasst und den Entwicklungsaufwand signifikant reduziert. Durch eine vorherige Validierung der Hardware-Software-Schnittstelle werden Integrationsrisiken minimiert und Kompatibilitätsprobleme frühzeitig erkannt. Dieses Verfahren beschleunigt die Produktentwicklungszyklen und verkürzt die Time-to-Market erheblich. Gleichzeitig erleichtert die definierte Testprozedur den nahtlosen Übergang von Prototypen zur Seriengeräten und steigert die Effizienz in den Fertigungsprozessen. Darüber hinaus unterstützt die Lösung eine modulare Erweiterung vorhandener Entwicklungsumgebungen.

Gemeinsame Plattform für hochauflösende Bilderfassung, KI-Analyse und Sensorfusion weltweit

Die integrierte Plattform ermöglicht hochauflösende Bilddatenakquise, präzise KI-Analysen und umfassende Sensorfusion. Sie adressiert industrielle Automatisierung, anspruchsvolles Maschinenbau-Engineering sowie intelligente Fahrassistenzsysteme und verschmilzt robuste Hardware mit leistungsstarken Echtzeit-Algorithmen. Entwickler profitieren von flexiblen Schnittstellen, deterministischer Verarbeitung und modularer Skalierbarkeit für sicherheitskritische Anwendungen. Die Kombination aus Bildverarbeitungsintelligenz, Multisensorintegration und industriellem Design unterstützt Pilotprojekte ebenso wie Serienlösungen und verkürzt Entwicklungszyklen bei maximaler Zuverlässigkeit. Durch standardisierte Validierung und optimierte Treiberarchitektur entsteht ein ganzheitliches, effizientes Ökosystem.

Die gemeinsame Industrie-PC-Plattform von InoNet Computer GmbH und Kithara Software GmbH kombiniert harte Echtzeitanforderungen mit hoher Rechenleistung und modularer Skalierbarkeit. Dank valider Verknüpfung von Hardware und Software lassen sich zeitkritische Bildverarbeitungs- und ADAS-Prozesse zuverlässig synchronisieren. Systemintegratoren profitieren von standardisierten Schnittstellen, reduzierten Entwicklungszyklen und geringem Integrationsaufwand. Die Lösung fördert effizient die Umsetzung komplexer Sensorfusionen und KI-gestützter Algorithmen, minimiert Risiken und beschleunigt die Markteinführung anspruchsvoller Echtzeitanwendungen ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Sicherheit.