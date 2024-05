Kawasaki erhält Auszeichnung für innovative Wasserstofftechnologie

Die Kawasaki Heavy Industries, Ltd. hat den Hydrogen Technology of the Year Award gewonnen, da sie mit ihrer GPB17MMX-Gasturbine in der 1,8 MW-Klasse eine innovative Wasserstofftechnologie entwickelt hat. Diese Gasturbine wird ausschließlich mit Wasserstoff betrieben und zeichnet sich durch eine trockene Verbrennung aus, was zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von Kawasaki’s Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung.



Größte Wasserstoffveranstaltung im Nahen Osten zeichnet innovative Technologien aus

Die „Connecting Green Hydrogen MENA“ ist eine renommierte Veranstaltung im Nahen Osten, die sich mit dem Thema Wasserstoff befasst. Sie zieht über 3.000 Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern an, darunter hochrangige Entscheidungsträger aus der Industrie, Energieminister und Unternehmensvertreter. Die Veranstaltung würdigt fortschrittliche Technologien, Lösungen und digitale Innovationen, die einen positiven Einfluss auf die Wasserstoffindustrie in den Bereichen Produktion, Speicherung, Transport und Nutzung haben.

Kawasaki Gasturbine GPB17MMX: CO2-freie Verbrennung mit Wasserstoff als Brennstoff

Die GPB17MMX-Gasturbine von Kawasaki nutzt Wasserstoff als Brennstoff, wodurch bei der Verbrennung keinerlei CO2-Emissionen entstehen. Allerdings ist die Verwendung von Wasserstoff auch mit Herausforderungen verbunden, da seine Verbrennungsgeschwindigkeit und -temperatur im Vergleich zu Erdgas höher sind. Dies kann zu Problemen wie erhöhten NOx-Emissionen und Überhitzung der Brennkammerkomponenten führen.

Kawasaki hat eine innovative Lösung für die technischen Herausforderungen bei der Verbrennung von Wasserstoff gefunden. Die Entwicklung des weltweit ersten 100% wasserstoffbetriebenen Brenners mit Trockenverbrennung ermöglicht eine stabile und saubere Verbrennung von Wasserstoff und Wasserstoff-Mischbrennstoff mit Erdgas. Diese Technologie erfüllt alle Anforderungen des Luftreinhaltegesetzes und bietet zudem die Flexibilität, das Wasserstoffverhältnis im System je nach Bedarf anzupassen. Damit kann die Gasturbine den Schwankungen in der Gaszusammensetzung der Wasserstoffversorgung optimal gerecht werden.

Kawasaki erhält Auszeichnung für CO2-Reduzierung und Umweltschutz

Die Auszeichnung würdigt den maßgeblichen Beitrag von Kawasaki zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Durch die Kommerzialisierung der weltweit ersten Gasturbine, die zu 100% mit Wasserstoff betrieben wird und eine DLE-Micromix-Brennkammer verwendet, leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung.

Kawasaki treibt Entwicklung der MMX-Brennkammer für Gasturbinen voran

Kawasaki hat ehrgeizige Pläne, um die Entwicklung der MMX-Brennkammer in all seinen angebotenen Gasturbinen bis 2030 voranzutreiben. Dies wird dazu beitragen, weitere Fortschritte in der Wasserstofftechnologie zu erzielen und den Einsatz von Wasserstoff als Brennstoff weiter zu fördern.

