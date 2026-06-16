SKZ ab 2026 EFEB-Mitgliedschaft stärkt Austausch und Prüfkompetenz europaweit

Seit 2026 ist das SKZ Mitglied im EFEB und trägt durch unabhängige Prüf- und Forschungsleistungen zu Erosionsschutz und Begrünung bei. In Würzburg demonstrierte das Institut verschiedene mechanische sowie Beständigkeitsprüfungen inkl. mikrobieller Tests nach Merkblatt M AEBEL. Darüber hinaus präsentierte es innovative Gewächshausversuche und Wurzelfestigkeitstests für Gründächer nach FLL-Richtlinie. Parallel dazu engagiert sich das SKZ aktiv in der Normungsarbeit und internationalen Regelwerksentwicklung für praxisorientierte Umweltschutzverfahren. Es vernetzt sich mit Fachgremien europaweit.



SKZ stärkt als EFEB-Mitglied Prüfkatalog und Forschungskompetenz in Würzburg

Seit 2026 ist das Kunststoff-Zentrum SKZ Mitglied im EFEB und stärkt seine Rolle als unabhängiger Prüf- und Forschungspartner für Werkstoffe und Systeme in Infrastruktur, Landschaftsbau und Umweltschutz. Am Standort Würzburg empfing das Institut zehn Fachvertreterinnen und Fachvertretern des EFEB und gewährt praxisorientierte Einblicke in seine umfangreiche Prüfinfrastruktur. Die Gäste erhielten detaillierte Einblicke in mechanische Prüfverfahren, umfassende Beständigkeitstests, mikrobiologische Tests und Versuchsanordnungen, die eine realitätsnahe Bewertung von Materialien und Systemen ermöglichen.

SKZ demonstriert M AEBEL-Prüfmethode mit mikrobiologischen Tests im Gewächshaus

Die SKZ-Experten präsentierten im Rahmen des Merkblatts M AEBEL ergänzende Prüfverfahren zur Bewertung von Erosionsschutzsystemen, einschließlich mikrobiologischer Beständigkeitsuntersuchungen. Dabei erläuterten sie Prüfprotokolle zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikroorganismen. Im hauseigenen Gewächshaus simulieren sie unter definierten Klimabedingungen das Pflanzenwachstum, um das Langzeitverhalten von Materialien unter biologischer Belastung zu analysieren. Die gewonnenen Daten ermöglichen sachgerechte Aussagen zur Haltbarkeit und Funktionalität von Dachbahnen und Geotextilien sowie zur Optimierung zukünftiger Produktspezifikationen und praxisorientiert Materialentwicklung.

SKZ testet Wurzelfestigkeit von Dachbahnen und Beschichtungen im Gewächshaus

Die Prüfung der Wurzelfestigkeit von Dachbahnen und Beschichtungen im SKZ-Gewächshaus ermöglicht realitätsnahe Testaufbauten, um die Durchwurzelungsbeständigkeit unter praxisnahen Bedingungen zu ermitteln. Pflanzenwurzeln werden kontrolliert angesetzt und ihr Wachstum beobachtet, während Materialproben auf Rissbildung und Stabilitätsverlust untersucht werden. Die Untersuchungen erfolgen nach der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie, um genormte Vergleichswerte zu erhalten. Diese Methodik gewährleistet verlässliche Aussagen zur Langlebigkeit von Abdichtungen und unterstützt Hersteller sowie Planer bei der Auswahl dauerhafter Begrünungssysteme und Wartungsstrategien zu optimieren.

EFEB-Mitgliederversammlung in Bayerischer Landesanstalt: SKZ-Vertreterin Hahn engagiert sich stets

Nach Abschluss des EFEB-Kongresses versammelte sich die Mitgliederversammlung in der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, um kollegiale Beratung und Netzwerkpflege zu betreiben. Die SKZ-Expertin Wilma Hahn vertrat das Institut und engagiert sich aktiv im FGSV-Arbeitskreis 5.4.1, der sich auf Erosionsschutz und Begrünungshilfen spezialisiert hat. Darüber hinaus hat das Institut seit 2025 maßgeblich an der Entwicklung der Richtlinie M AEBEL mitgewirkt, die heute als zentrale internationale Referenz im Erosionsschutz gilt.

SKZ erweitert Prüfkompetenz für Kunststoff- und Naturmaterialien im Erosionsschutz

Die kürzlich erfolgte Mitgliedschaft im EFEB bestätigt die erweiterte Prüfungskompetenz des SKZ auf dem Gebiet nachhaltiger Erosionsschutzsysteme. Dabei profitieren Anwender nicht nur von detaillierten Analysen für klassische Kunststoff-Geobaustoffe, sondern auch von fundierten Prüfverfahren für Naturfasern wie Kokos, Jute und Holz. Diese nachwachsenden Materialien tragen wesentlich zur ökologischen Nachhaltigkeit bei und gewinnen aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften und Umweltverträglichkeit zunehmend an Bedeutung. Durch Kombination verschiedener Werkstoffe entstehen innovative Mischsysteme für Bodenschutz.

Mit EFEB-Mitgliedschaft intensiviert SKZ europäischen fachlichen Austausch und Normungskompetenz

Durch die Aufnahme in den EFEB stärken wir die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und nutzen unsere umfassende Expertise in Prüfverfahren und Normung für den Verband. Wir übertragen unsere langjährigen Erfahrungen präzise in Arbeitsgruppen und fördern dadurch die Entwicklung praxisorientierter Erosionsschutzlösungen. Dieser Ansatz gewährleistet, dass Schutzsysteme nicht nur funktional und belastbar, sondern auch ökologisch nachhaltig und regelkonform sind. Als unabhängige Prüfinstitution sichern wir so die Integrität und Qualität der neuen Produkte mit Präzision.

Die EFEB-Mitgliedschaft des SKZ stärkt seine Rolle als europäisches Kompetenzzentrum für Prüfungen und Forschung im Erosionsschutz und der Dachbegrünung. Durch den Zugriff auf praxisorientierte Testeinrichtungen profitieren Umweltfachleute von realitätsnahen Prüfverfahren, umfassenden Analysen und mikrobiellen Beständigkeitsprüfungen. Innovative Testverfahren ermöglichen eine fundierte Bewertung neuer Materialien und Systeme. Die aktive Mitwirkung an Regelwerksentwicklungen sichert zukunftsweisende Standards für nachhaltige Infrastruktur- und Landschaftsbaumaßnahmen in ganz Europa. Dabei entsteht eine verlässliche Basis für zukunftsfähige effiziente Umweltschutzprojekte.