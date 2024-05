LAPP erhält grünes Licht für Erweiterung seines Logistikzentrums

LAPP, ein renommierter Hersteller von Kabeln und Verbindungslösungen, hat die Zustimmung zur Erweiterung seines Logistik- und Dienstleistungszentrums in Ludwigsburg erhalten. Mit dieser Investition setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen für die Bedeutung des Großraums Stuttgart. Die Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen und werden die Kapazitäten des Zentrums erheblich erweitern.



LAPP erweitert Logistikzentrum in Ludwigsburg: Bedeutender Meilenstein erreicht

Mit der Erweiterung des Logistikzentrums in Ludwigsburg setzt LAPP ein starkes Zeichen für die regionale Wirtschaft und unterstreicht sein langfristiges Engagement für die Region Stuttgart. Das erweiterte Zentrum wird zum Herzstück der europäischen Logistik von LAPP und ermöglicht höchste Effizienz, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Kunden profitieren von einer maximalen Verfügbarkeit der Produkte und einem verbesserten Service. Die intensive Planungsphase wurde erfolgreich abgeschlossen und der Baubeginn kann bald gefeiert werden.

Oberbürgermeister von Ludwigsburg begrüßt Erweiterung des Logistikzentrums

Die Erweiterung des Logistikzentrums in Ludwigsburg wird vom Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht positiv bewertet. In einer Zeit wirtschaftlicher Herausforderungen und Unsicherheiten sendet dieses Projekt ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Ludwigsburg. Die Partnerschaft zwischen LAPP und der Stadt Ludwigsburg ist von großer Bedeutung und zeigt das Engagement des Unternehmens für die Region Stuttgart.

LAPP erweitert Logistikzentrum in Ludwigsburg für gestiegene Nachfrage

Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Zentrums in Ludwigsburg sollen bis 2026 abgeschlossen sein. Die Inbetriebnahme ist für das darauffolgende Jahr geplant. Das Unternehmen investiert einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, um der steigenden Nachfrage nach veredelten Produkten gerecht zu werden und das starke Volumenwachstum bewältigen zu können. Das neue Gebäude wird eine Fläche von rund 14.000 Quadratmetern haben und elf Meter tief in den Boden gebaut werden, um Platz für ein automatisiertes Lager mit einer Höhe von bis zu 21 Metern zu schaffen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Logistik- und Dienstleistungszentrum in Ludwigsburg das modernste seiner Art innerhalb der Lapp Gruppe weltweit sein. Ausgestattet mit einem automatischen Palettenlager, einem automatischen Kleinteilelager und modernster fahrerloser Transportsysteme, wird das Zentrum alle Arbeitsprozesse beschleunigen und effizienter gestalten.

Erweitertes Logistikzentrum in Ludwigsburg setzt auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Das erweiterte Logistikzentrum in Ludwigsburg legt einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Durch die Verkürzung der Transportwege und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes trägt das Unternehmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen bei. Zudem wird die bestehende Photovoltaikanlage erweitert, um nahezu doppelt so viel Strom wie zuvor zu erzeugen. Diese Maßnahmen ermöglichen es LAPP, den Großteil seines Strombedarfs am Ludwigsburger Standort in den Sommermonaten selbst zu decken.

LAPP stärkt die regionale Wirtschaft durch Logistikzentrum-Erweiterung

LAPP ist ein bedeutender Arbeitgeber in der Region Stuttgart mit fast 1.500 Mitarbeitern, von denen knapp 200 in Ludwigsburg tätig sind. Die Erweiterung des Logistikzentrums wird nicht nur das Unternehmen stärken, sondern auch positive Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft haben. LAPP ist ein verlässlicher Partner für die Stadt Ludwigsburg und bekräftigt mit diesem Projekt sein langfristiges Engagement für die Region.

Die Erweiterung des Logistik- und Dienstleistungszentrums in Ludwigsburg hat viele Vorteile. Sie stärkt das Unternehmen, den Wirtschaftsstandort und die regionale Wirtschaft. Durch moderne Einrichtungen und Technologien werden die Arbeitsprozesse effizienter und schneller. Gleichzeitig legt LAPP Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, was positive Auswirkungen auf die Umwelt und das Verkehrsaufkommen in der Region hat. Diese Erweiterung ist ein wichtiger Schritt für LAPP und die Region Stuttgart.