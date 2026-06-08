MapFactor Navigator 8.1 verbessert jetzt LKW-Routen mit punktgenauen Hindernisdaten

MapFactor hat die Version 8.1 seines Android-Navigationsklassikers MapFactor Navigator freigegeben. Die neue Precision Truck Routing-Funktion nutzt punktgenaue Hindernisdaten zu Durchfahrtsbeschränkungen, Unterführungen und Gewichtslimits für präzise LKW-Routenplanung. Mit dem MapStick-USB lassen sich TomTom-Offline-Karten komplett offline importieren. Über neue Android-Intent-Formate können Navigator Truck Pro, Car Pro und eigene Anwendungen gestartet werden. Das Maps & Navigation SDK ermöglicht nahtlose Integration in Logistik- und Telematiksysteme für höhere Zuverlässigkeit und optimiertes Transportmanagement im urbanen Umfeld.



MapFactor Navigator 8.1 liefert präzise LKW-Routen dank detaillierter Hindernisdaten

In Version 8.1 des MapFactor Navigator liegt der Fokus auf präziser LKW-Navigation. Die neue Precision Truck Routing-Funktion erstellt Routen unter Berücksichtigung punktgenauer Infos zu niedrigen Unterführungen, Gewichtsbeschränkungen und weiteren Hindernissen. Dadurch können Fahrer komplexe Stadtstraßen und Industriegebiete zielgerichteter befahren, ungeeignete Zufahrten werden vermindert. Die optimierte Kartendatenanalyse ermöglicht frühzeitige Warnungen und adaptive Routenplanung, was eine erhöhte Sicherheit und Effizienz im gewerblichen Transport gewährleistet. Ein detailliertes Hindernisprofil verbessert maßgeblich die praktische Alltagstauglichkeit.

Navigator 8.1 importiert TomTom-Offline-Karten jetzt per USB MapStick offline

Mit der neuen Funktion von Navigator 8.1 können Nutzer TomTom-Offline-Karten direkt per MapStick-USB importieren. Hierfür werden .map-Dateien auf einen USB-Stick kopiert und anschließend in die Profi-Apps Navigator Truck Pro oder Car Pro übertragen. Dieser Vorgang erfordert keine Internetverbindung und ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf Kartenmaterial selbst in entlegenen Gebieten. Eine selbsterklärende Benutzeroberfläche führt Schritt für Schritt durch den Importprozess und erleichtert das Handling insbesondere in Regionen mit geringer Netzabdeckung effizient unkompliziert.

Navigator 8.1 ermöglicht nahtlose Integration per Android-Intents und SDK

Version 8.1 bietet erstmalig neue Android-Intent-Formate, die es externen Anwendungen ermöglichen, den Navigator direkt zu starten. Komplett konfigurierte Routen inklusive mehrerer Zwischenstopps werden per Intent übergeben und anschließend automatisch geladen. Gemeinsam mit dem MapFactor Maps & Navigation SDK lassen sich Offline-Karten und Navigationsfunktionen ohne Medienbruch in unternehmensinterne Logistik- und Telematikumgebungen integrieren. Dies steigert die Automatisierung von Transportabläufen und optimiert den Datenaustausch zwischen Systemen erheblich und ermöglicht flexible Anpassung in Echtzeit.

MapFactor Navigator 8.1 jetzt verfügbar: Android, iOS, Windows-Unterstützung inklusive

Die neue Version 8.1 von MapFactor Navigator ist ab sofort für Android im Google Play Store verfügbar. MapFactor baut auf zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Navigations- und Ortungslösungen und verzeichnet über fünfzig Millionen Downloads. Die Anwendung lässt sich neben Android auch auf Windows-WinCE- und iOS-Geräten einsetzen. In der Truck Pro Edition stehen speziell für Lkw-Fahrer und Fuhrparks maßgeschneiderte Funktionen zur Verfügung, die professionelle Routenplanung optimieren. Leistungsstark und effizient.

Version 8.1 des MapFactor Navigator liefert LKW-Fahrern und Logistikunternehmen eine optimierte Routenführung dank präziser Hindernisdaten. Unterführungen, Gewichtsbeschränkungen und unbekannte Engstellen werden punktgenau berücksichtigt. Ergänzend lassen sich TomTom-Offline-Karten via MapStick-USB importieren, selbst bei fehlender Internetverbindung. Neue Android-Intent-Formate und das Maps & Navigation SDK ermöglichen die direkte Integration in Telematik- und Lagerverwaltungssysteme. Insgesamt steigt die Zuverlässigkeit, Planbarkeit und Flexibilität im professionellen Transportmanagement erheblich. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt Fahrer in Echtzeit und reduziert Stress.