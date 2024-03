Revolutionäre Motorsteuerung für präzise Steuerung von Gleichstrommotoren

Die Motorsteuerung 3CH 10 A ist eine innovative Lösung für die präzise Steuerung von Gleichstrommotoren in verschiedenen Fahrzeugen. Dank ihrer Vielzahl an Voll- und Halbbrücken ermöglicht sie die genaue Kontrolle von bis zu drei Motoren in beide Drehrichtungen. Wenn mehr Leistung erforderlich ist, können sogar sechs Motoren in eine Drehrichtung gesteuert werden. Diese Flexibilität macht die Motorsteuerung zu einer beeindruckenden Option für Fahrzeuge mit unterschiedlichen Anforderungen an die Motorsteuerung.



Sanftes Anfahren und Abbremsen: Integrierte Rampenfunktion der Motorsteuerung 3CH 10 A

Die Motorsteuerung 3CH 10 A zeichnet sich durch ihre integrierte Rampenfunktion aus, die ein sanftes Anfahren oder langsames Abbremsen der Motoren ermöglicht. Dies gewährleistet einen reibungslosen und schonenden Betrieb, der die Lebensdauer der Motoren verlängert und eine präzise Steuerung ermöglicht. Dank dieser Funktion können Fahrzeuge besonders komfortabel und effizient gesteuert werden.

Die Motorsteuerung 3CH 10 A bietet mit ihren acht konfigurierbaren Multifunktionseingängen eine beeindruckende Vielseitigkeit. Sie ermöglicht es den Nutzern, Strom-, Spannungs- oder Frequenzwerte einzulesen und die Steuerung an ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Dadurch können verschiedene Sensoren oder Messgeräte angeschlossen werden, um eine präzise Steuerung zu gewährleisten.

Präzise Steuerung von Proportionalventilen mit Motorsteuerung 3CH 10 A

Die Motorsteuerung 3CH 10 A verfügt über zwei PWM-Ausgänge mit integrierter Strommessung, die eine exakte Steuerung von stromgeregelten Proportionalventilen ermöglichen. Dadurch ist die präzise Steuerung und Regulierung hydraulischer Systeme in Fahrzeugen gewährleistet, was zu einer optimierten Funktionalität und Effizienz führt.

Hohe Kompatibilität und Flexibilität für effiziente Systemintegration

Die Motorsteuerung 3CH 10 A ist bereit für den Einsatz in der Agrarindustrie und bietet eine nahtlose Integration mit anderen Komponenten wie Terminals oder Implements. Dank ihrer Kompatibilität mit verschiedenen ISOBUS-Stacks kann sie als Task-Controller fungieren und eine effiziente und flexible Nutzung ermöglichen. Diese Eigenschaften erleichtern die Integration der Steuerung in bestehende Systeme und tragen dazu bei, dass landwirtschaftliche Maschinen optimal gesteuert und reguliert werden können.

Hohe Robustheit und Zuverlässigkeit für extreme Bedingungen

Die Motorsteuerung 3CH 10 A zeichnet sich durch ihre hohe Robustheit und Zuverlässigkeit aus, was sie ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen macht. Dank ihrer Schutzklasse IP6K8 ist sie beständig gegen Staub und kann sogar unter Wasser verwendet werden. Das vollvergossene, glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse bietet zusätzlichen Schutz. In Kombination mit den passenden Steckerpaketen ist die Motorsteuerung für den Einsatz in einer Vielzahl von Fahrzeugen, einschließlich Agrar-, Sonder- und Nutzfahrzeugen sowie Baumaschinen, bestens geeignet.

Leistungsstarke Motorsteuerung mit 32-Bit Prozessor von NXP

Die Motorsteuerung 3CH 10 A bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung für die Steuerung von Gleichstrommotoren. Mit ihrem leistungsstarken 32-Bit Prozessor von NXP und dem Programmiertool MRS Applics Studios ermöglicht sie eine einfache und vielseitige Programmierung. Im Vergleich zu 8- oder 16-Bit Prozessoren bietet die 32-Bit Variante eine deutlich höhere Rechenleistung und einen größeren Speicher, um komplexe Steuerungsaufgaben problemlos umzusetzen. So können Fahrzeuge optimal gesteuert und reguliert werden.

Vielseitige Motorsteuerung für Pumpen, Lüfter und Antriebe

Die Motorsteuerung 3CH 10 A ist äußerst vielseitig einsetzbar und bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Sie kann nicht nur zur Steuerung von Motoren wie Pumpen, Lüftern oder Scheibenwischern eingesetzt werden, sondern ermöglicht auch die präzise Einstellung und Belüftung des Fahrersitzes sowie die Steuerung von elektrisch verstellbaren Scheiben oder Schiebetüren. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, lineare Antriebe statt Hydraulikzylindern zu verwenden, was den Einsatz in Liftsystemen, Rampen, Klappen, Zugangsleitern oder Dosiereinheiten ermöglicht.

