VT AIR 600: Die neue Next Gen Firewall für höchste IT-Security-Anforderungen

Die VT AIR 600 ist eine brandneue Next Gen Firewall von VOLEATECH GmbH, die mit ihrer modernsten Technologie und zahlreichen innovativen Lösungen den steigenden Anforderungen in der IT-Security gerecht wird. Sie bietet nicht nur höchste Sicherheit, sondern ist auch eine kostengünstige Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Mit ihrer herausragenden Leistung, Konnektivität und Vielseitigkeit ist sie die ideale Wahl für Unternehmen, die auf höchste Sicherheit und Effizienz setzen.



Die VT AIR 600 – Leistungsstark und umweltfreundlich

Die VT AIR 600 Next Gen Firewall ist eine modulare Firewall, die speziell für moderne Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre herausragende Leistung, Konnektivität und Vielseitigkeit aus. Trotz ihrer kompakten Größe ist sie äußerst leistungsstark und umweltfreundlich aufgrund ihrer energieeffizienten Bauweise. Mit dieser Firewall können die hohen Anforderungen an die Sicherheit und den Datenaustausch in modernen Netzwerken problemlos erfüllt werden.

Leistungsstarke VT AIR 600 Firewall mit energieeffizientem Prozessor und viel RAM

Die VT AIR 600 verwendet einen leistungsstarken 4-Kern-ARM64-Prozessor, der eine hohe Rechenleistung bietet, während der Stromverbrauch gering gehalten wird. Mit 8 GB DDR4 RAM ist sie in der Lage, Daten schnell und ohne Probleme zu verarbeiten. Dadurch wird eine reibungslose Leistung gewährleistet und Engpässe bei der Datenverarbeitung vermieden.

Höchste Netzwerksicherheit dank herausragender Leistung der VT AIR 600 Firewall

Die VT AIR 600 Firewall überzeugt durch ihre beeindruckende Leistungsfähigkeit. Mit einer Firewall-Geschwindigkeit von mehr als 10 Gb/s und einer VPN-Geschwindigkeit von über 1 Gb/s gewährleistet sie eine zuverlässige und effiziente Netzwerksicherheit. Darüber hinaus bietet sie eine breite Palette von Features, wie Edge Computing und eXpress Data Path, die die IT-Sicherheit auf ein neues Niveau heben. Ob als LAN- oder WAN-Router, VPN-Router, DHCP-Server, DNS-Server oder als Intrusion Detection- und Protection-Server – die VT AIR 600 Firewall erfüllt höchste Anforderungen in vielfältigen Einsatzbereichen.

VT AIR 600: Schnelle und sichere Datenübertragung dank modernster Technologie

Die VT AIR 600 ist eine nachrüstbare Firewall, die dank modernster Technologie eine schnelle und sichere Datenübertragung gewährleistet. Mit VDSL- und LTE-/5G-Technologien bietet sie eine unübertroffene Konnektivität, auch bei hohem Datenaufkommen. Die vier RJ-45- und zwei SFP+ -Anschlüsse ermöglichen zudem eine flexible Anbindung an verschiedene Netzwerke. Dadurch ist die VT AIR 600 Firewall die optimale Lösung für Unternehmen, die höchste Leistung, Flexibilität und Sicherheit suchen.

Moderne Benutzeroberfläche ermöglicht einfache und intuitive Firewall-Verwaltung

Die VT AIR 600 Firewall zeichnet sich nicht nur durch ihre hohe Leistungsfähigkeit aus, sondern überzeugt auch durch ihre benutzerfreundliche Bedienung. Das bewährte VT AIR-System bietet eine moderne, schnelle und vielseitige Benutzeroberfläche, die eine einfache und intuitive Verwaltung der Firewall ermöglicht. Damit wird sowohl erfahrenen IT-Experten als auch weniger technisch versierten Anwendern eine komfortable Nutzung und Verwaltung ermöglicht.

Hochleistungsfähige und kosteneffiziente Firewall für kleine und mittlere Unternehmen

Das VT AIR-System wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, um deren Bedürfnisse nach hoher Leistung, Vielseitigkeit und Kosteneffizienz zu erfüllen. Die VT AIR 600 Firewall bietet nicht nur intelligente Funktionen, sondern stellt auch eine wirtschaftliche Option dar. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre Netzwerksicherheit zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu sparen.

Die VT AIR 600 Firewall ist eine neue, erhältliche Lösung der VOLEATECH GmbH für Unternehmen, die großen Wert auf Sicherheit und Effizienz legen. Mit ihren kompakten Abmessungen von 170 x 125 x 30 mm passt sie in jede Netzwerkumgebung und bietet dennoch herausragende Leistung. Der Preis ab 799 Euro macht sie zudem zu einer kostengünstigen Option für kleine und mittlere Unternehmen.

Die VT AIR 600 Next Gen Firewall von VOLEATECH GmbH ist eine innovative Lösung im Bereich IT-Sicherheit. Durch ihre deutschen Technologien und zahlreiche Features erfüllt sie die steigenden Anforderungen in diesem Bereich. Mit ihrer leistungsstarken Hardware, ihrer hohen Konnektivität und ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist sie besonders für kleine und mittlere Unternehmen geeignet, die auf höchste Sicherheit, Flexibilität und Kosteneffizienz Wert legen.