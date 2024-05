ALCASYS Slovakia und infinit.cx gehen strategische Partnerschaft ein

ALCASYS Slovakia a.s. und infinit.cx haben beschlossen, eine Partnerschaft einzugehen, um ihre Vertriebsanstrengungen zu verstärken und strategische Wege für zukünftiges Wachstum zu entwickeln. Beide Unternehmen verfolgen ähnliche Geschäftsziele und arbeiten mit den gleichen technologischen Anbietern zusammen, was zu einer starken Synergie führt. Diese Kooperation ermöglicht es ihnen, ihr umfangreiches Know-how in professionellen Kommunikationslösungen und Technologieberatung zu kombinieren, um ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten.



Kooperation zur Schaffung von Mehrwert für Auftraggeber

Die Partnerschaft zwischen ALCASYS Slovakia a.s. und infinit.cx hat das Ziel, einen Mehrwert für die Auftraggeber zu schaffen. Durch eine enge Zusammenarbeit und den Austausch von Know-how wird sichergestellt, dass sowohl die Unternehmen als auch ihre Kunden von dieser Kooperation profitieren. Durch die Nutzung eines gemeinsamen Technologieportfolios und die Optimierung der Betriebsabläufe werden maßgeschneiderte Lösungen für die Kunden entwickelt.

ALCASYS und infinit.cx vereinbaren kohärente Strategie und Best Practices

ALCASYS und infinit.cx haben beschlossen, in ihren Beziehungen zu Technologieanbietern eine einheitliche Strategie zu verfolgen und bewährte Verfahren zu teilen. Sie beabsichtigen, ihr Beratungs-, Technologie- und Marktwissen zu kombinieren, um den bisherigen Erfolg der infinit.cx group auch in Osteuropa zu wiederholen. Gleichzeitig wird das umfangreiche Portfolio der infinit.cx group für Projekte in der DACH-Region zur Verfügung stehen. Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit zielt darauf ab, Synergien zu schaffen und das Wachstum beider Unternehmen voranzutreiben.

Effiziente Ressourcenbündelung für Dienstleistungsprojekte und Partnerschaftsstärkung

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Ressourcen von ALCASYS Slovakia a.s. und infinit.cx effektiv genutzt, um Dienstleistungsprojekte zu planen und durchzuführen. Dabei wird kontinuierlich nach Möglichkeiten gesucht, die Partnerschaft innerhalb der regulatorischen und wirtschaftlichen Grenzen zu stärken. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Schaffung einer starken regionalen Präsenz und der Steigerung der Markteffizienz.

ALCASYS und infinit.cx: Partnerschaft mit Vorteilen für Unternehmen und Kunden

Die Partnerschaft zwischen ALCASYS und infinit.cx bietet beiden Unternehmen und ihren Kunden zahlreiche Vorteile. Durch die gemeinsame Stärkung der Vertriebsanstrengungen und die Entwicklung strategischer Wachstumswege ergeben sich neue Möglichkeiten. Die kooperative Beziehung zu einem gemeinsamen Kunden ermöglicht die Nutzung von gemeinsamen Technologien und Betriebsabläufen, um einen Mehrwert für die Auftraggeber zu schaffen. Darüber hinaus wird die Verfolgung einer kohärenten Strategie und der Austausch von Best Practices die Effizienz steigern und den Erfolg der infinit.cx group weiter vorantreiben. Insgesamt ist diese Partnerschaft ein vielversprechender Schritt für beide Unternehmen und ihre Kunden.