Erfahrungsaustausch und Expertenwissen: Lösungsansätze für Gleispflege und Unkrautbekämpfung

Die ERFA Gleisanschluss Gruppe Bayern traf sich Ende November bei der ARS Altmann AG in Wolnzach, um über das Thema Unkrautbekämpfung bei Gleisverläufen und Alternativen zur Gleispflege zu diskutieren. Dabei stand der Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Suche nach Lösungen im Vordergrund. Die ERFA Gleisanschluss wurde bereits 2013 gegründet und hat sich seitdem zu einer wichtigen Plattform für Gleisanschließer entwickelt. Mit mittlerweile über 45 Mitgliedern in Bayern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt bietet die ERFA wertvolle Unterstützung und Expertise.



ARS Altmann AG – führender Dienstleister für Automobillogistik in Europa

Die ERFA Gleisanschluss Gruppe Bayern traf sich Ende November bei der ARS Altmann AG in Wolnzach, einem führenden Dienstleister der Automobillogistik in Europa. Matthias Prochazka, Leiter Schienenverkehre bei der ARS Altmann AG, betonte die Bedeutung des Schienentransports und die Nachhaltigkeit in der Logistik.

Erfahrungsaustausch und Unkrautbekämpfung bei Gleisverläufen diskutiert

Der Erfahrungsaustausch innerhalb der ERFA-Mitglieder ist von großer Bedeutung, da er ermöglicht, aktuelle Themen wie die Unkrautbekämpfung an den Gleisanlagen zu diskutieren. Während des Treffens teilte Helmut Wiesböck, Geschäftsführer der Logistik Wiesböck GmbH, seine Erfahrungen im Bereich des Pflanzenschutzes der Gleisanlagen und gab wertvolle Tipps an seine Kollegen weiter. Zudem hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, das Gelände und die Gleisanlagen des Hauptsitzes bei ARS Altmann zu besichtigen.

ERFA-Geschäftsführerin präsentiert aktuelle Projekte und Ergebnisse der Arbeitsgruppen

In ihrem Bericht informierte ERFA-Geschäftsführerin Dr. Agnes Eiband die Mitglieder über die aktuellen Projekte und die Ergebnisse der Arbeitsgruppen. Besonders herausgestellt wurde dabei das regelmäßig aktualisierte Handbuch für Gleisanschließer, das den Mitgliedern sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt wurde. Darüber hinaus betonte Dr. Eiband die erfolgreiche Zusammenarbeit der ERFA Gleisanschluss mit der Gleisanschluss-Charta, bei der sie aktiv mitwirken.

ERFA Gleisanschluss: Erfolgreiches Treffen mit positiver Resonanz

Dr. Petra Seebauer, Geschäftsführerin der LKZ Prien GmbH und zuständig für Marketing und Kommunikation bei der ERFA Gleisanschluss GmbH, äußerte nach dem Treffen ihre Zufriedenheit mit dem Austausch und betonte die Bedeutung des persönlichen Erfahrungsaustauschs. Sie ermutigte Gleisanschließer, von den zahlreichen Vorteilen einer ERFA-Mitgliedschaft zu profitieren und aktiv an den Veranstaltungen teilzunehmen, um ihr Wissen zu erweitern und effektive Lösungen für die Herausforderungen im Gleisbereich zu finden.

Direkter Austausch über Gleisanschlüsse: ERFA fördert Lösungen seit 2013

Die ERFA Gleisanschluss GmbH ermöglicht seit 2013 den direkten Austausch zwischen Gleisanschließern, um über die Möglichkeiten ihrer eigenen Gleisanschlüsse zu diskutieren. In den halbjährlich stattfindenden Workshops werden gemeinsam neue Lösungen aus der Praxis erarbeitet und Ideen diskutiert. Das ERFA-Konzept besteht aus ERFA-Workshops, Ausbildungskursen und Fachthemen, um den Teilnehmern ein umfassendes Wissen zu vermitteln. Die ERFA Gleisanschluss engagiert sich auch dafür, die Probleme der Gleisanschließer in der Öffentlichkeit und Politik bekannt zu machen und ihre wichtige Funktion hervorzuheben. Durch die Nutzung von Gleisanschlüssen kann der CO2-Ausstoß und der Straßenverkehr reduziert werden.

Das Treffen der ERFA Gleisanschluss Gruppe Bayern bei der ARS Altmann AG war ein voller Erfolg. Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutauschen und von dem Expertenwissen der anderen Teilnehmer zu profitieren. Dabei wurden wertvolle Lösungen für die Unkrautbekämpfung und Gleispflege diskutiert und entwickelt. Die ERFA Gleisanschluss leistet einen wichtigen Beitrag zum Erfahrungsaustausch und zur Förderung des Schienentransports im Sinne von Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung.