Rheinmetall wurde von der Bundeswehr beauftragt, Mittelkalibermunition für den Schützenpanzer Puma zu produzieren und zu liefern. Der Rahmenvertrag sieht die Lieferung von mehreren hunderttausend Patronen des Typs 30mm x 173 DM21 vor. Der Auftragswert beläuft sich auf über 350 Millionen Euro brutto. Die Auslieferung der Gefechtsmunition soll noch in diesem Jahr beginnen und bis zum Jahr 2027 fortgesetzt werden.



Haushaltsausschuss genehmigt umfangreiche Beschaffung von 30mm-Mittelkalibermunition

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am 30. November 2022 eine umfangreiche Beschaffung von 30mm-Mittelkalibermunition genehmigt. Der Rahmenvertrag für die Lieferung von Munition für den Schützenpanzer Puma wurde bereits im Dezember 2022 erteilt. Der Auftragswert beträgt bis zu 576 Millionen Euro. Diese Beschaffung stärkt die Schlagkraft des Schützenpanzers Puma und ermöglicht es ihm, ein breites Spektrum an Zielen, einschließlich gepanzerter und halbharter Flächenziele, zu bekämpfen.

Rheinmetalls MK30-2/ABM: Kompromissloses und zuverlässiges Waffensystem

Der Schützenpanzer Puma verfügt über eine leistungsstarke und effektive Bewaffnung in Form der Rheinmetall Maschinenkanone MK30-2/ABM. Diese Kanone zeichnet sich durch eine hohe Schussfolge und modernste Munitionstechnologie aus. Dadurch wird der Puma zu einem äußerst zuverlässigen und effizienten Waffensystem. Die MK30-2/ABM ist in der Lage, eine Vielzahl von Zielen zu bekämpfen, sei es auf dem Land, in der Luft oder auf See. Ihre Wirksamkeit und Präzision sind beeindruckend und machen sie zu einer wertvollen Ergänzung des Schützenpanzers Puma.

Rheinmetall liefert hochqualitative Munition für den Schützenpanzer Puma

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Munition für den Schützenpanzer Puma der Bundeswehr. Das Unternehmen produziert und liefert hochmoderne Munition im Kaliber 30mm x 173, darunter die Airburst-Munition KETF DM21 und die panzerbrechende Unterkalibermunition KE DM33. Diese Munitionstypen sind auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. Sie zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Wirkung, Durchschlagkraft und Präzision aus und sind international unübertroffen.

Airburst-Munition KETF DM21: Effektive Bekämpfung von Flächenzielen

Die Airburst-Munition KETF DM21 ist äußerst zuverlässig programmiert und erlaubt es dem Schützenpanzer Puma, größere weiche und halbharte Flächenziele effektiv zu bekämpfen. Durch die Kinetic Energy Time Fuse-Technologie kann der Schützenpanzer Puma mit dieser Munition eine Vielzahl von Zielen angreifen, darunter gepanzerte Fahrzeuge, halbharte Strukturen und weiche Ziele.

Neue panzerbrechende Pfeilmunition für den Schützenpanzer Puma

Die KE DM33 ist eine hochmoderne Pfeilmunition, die zur neuen Generation panzerbrechender Unterkalibermunition gehört. Ihr Penetrator ermöglicht es dem Schützenpanzer Puma, moderne Panzerungen auch bei kleinen Auftreffwinkeln und großen Kampfentfernungen zu durchdringen. Dadurch kann der Schützenpanzer Puma eine Vielzahl von Zielen bekämpfen, wie gepanzerte, halbharte und weiche Punkt- und Flächenziele. Die KE DM33 ist somit ein entscheidender Faktor für die Stärkung der Schlagkraft des Schützenpanzers Puma.

Rheinmetall beauftragt: Mittelkalibermunition für Schützenpanzer Puma produziert

