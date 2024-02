Rico Elastomere Projecting GmbH vollendet hochmodernen Neubau Am Thalbach

Der Neubau Am Thalbach der Rico Elastomere Projecting GmbH ist nach anderthalb Jahren Bauzeit erfolgreich abgeschlossen worden. Mit einer Fläche von 2,5 Hektar und über 10.000 Quadratmetern bietet das Gebäude modernste Produktions- und Büroflächen. Dank der Spezialisierung auf Werkzeugbau und Silikonspritzguss setzt die Rico GmbH neue Standards in Effizienz und Arbeitskomfort.



Neubau Am Thalbach: Großer Schritt für RICO und regionale Wirtschaft

Der Neubau Am Thalbach markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von RICO. Mit der Erweiterung des Werks konnten über 10.000 Quadratmeter hochmoderne Produktions- und Büroflächen geschaffen werden, die nicht nur eine Steigerung der Produktionskapazitäten ermöglichen, sondern auch einen modernen Arbeitsplatz für die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten. Darüber hinaus trägt die Erweiterung des Werks maßgeblich zur regionalen Wirtschaft bei, indem sie rund 100 neue Arbeitsplätze schafft und somit zur Stärkung der lokalen Wirtschaft beiträgt.

RICO investiert in moderne Einrichtung zur Stärkung der Position

Der Neubau Am Thalbach ist ein beeindruckendes Zeugnis für das Engagement von RICO in Innovation und Wachstum. Durch die Investition in hochmoderne Einrichtungen unterstreicht das Unternehmen seinen Fokus auf die Schaffung von Werten. RICO ist zuversichtlich, dass der Neubau dazu beitragen wird, die Position des Unternehmens als führender Anbieter in der Werkzeugbau und Silikonspritzguss Branche weiter zu festigen.

Der Neubau Am Thalbach ist ein beeindruckendes architektonisches Projekt, das nicht nur das Engagement von RICO für Innovation und Wachstum unterstreicht, sondern auch neue Standards in Effizienz und Arbeitskomfort setzt. Mit hochmodernen Produktions- und Büroflächen schafft das Unternehmen optimale Bedingungen für seine Mitarbeiter und ermöglicht eine Erweiterung der Produktionskapazitäten. Darüber hinaus trägt die Schaffung von rund 100 Arbeitsplätzen zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei.