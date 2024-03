Präzise Detektion und flexible Anwendung: Neue Ultraschallsensoren von Leuze

Die Ultraschallsensoren der Serien 420B und 412B von Leuze sind eine vielseitige Lösung zur Detektion von Objekten und zur Abstandsmessung in verschiedenen Branchen. Mit ihrer einstellbaren Schallkeule können sie sich an die individuellen Anforderungen anpassen und auch schwierige Oberflächen wie glänzende, spiegelnde oder transparente Materialien zuverlässig detektieren. Die Sensoren bieten eine wirtschaftliche Lösung für einfache Detektionsaufgaben und ihre kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in beengten Platzverhältnissen.



Präzise Detektion dank einstellbarer Schallkeule: Ultraschallsensoren 420B und 412B

Die Ultraschallsensoren der Serien 420B und 412B überzeugen durch ihre einstellbare Schallkeule, die über eine IO-Link-Schnittstelle in drei Stufen angepasst werden kann. Dadurch können die Sensoren auch in schwierigen Umgebungen zuverlässig detektieren, wo optische Sensoren an ihre Grenzen stoßen. Selbst glänzende, spiegelnde, sehr dunkle oder transparente Oberflächen sowie Flüssigkeiten werden problemlos erkannt. Diese Flexibilität ermöglicht eine vielseitige Anwendung in verschiedenen Branchen.

Vielseitige Ultraschallsensoren der Serien 420B und 412B für Anlagenbetreiber

Die Ultraschallsensoren der Serien 420B und 412B bieten Anlagenbetreibern die Möglichkeit, ihre Sensorvielfalt zu reduzieren. Durch die Verfügbarkeit sowohl schaltender (HTU) als auch messender (DMU) Sensoren können sie flexibel in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden. Die Serie 420B ersetzt die bisherige Serie 420 und besteht aus kompakten kubischen Kunststoffgehäusen. Die Serie 412B erweitert das zylindrische Sensorportfolio im M12-Gehäuse um Geräte mit IO-Link und Analogausgang.

Ultraschalltaster HTU420B – Flexibler Einsatz für anspruchsvolle Detektionsaufgaben

Die Ultraschalltaster HTU420B im roten Gehäuse bieten eine Lösung für anspruchsvolle Detektionsaufgaben. Durch die einstellbare Schallkeule können die Sensoren flexibel eingesetzt werden, um beispielsweise Füllstände durch kleine Behälteröffnungen zu detektieren. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die Überwachung von zwei Positionen oder das Erkennen von zwei Füllstandleveln gleichzeitig. Mit zwei Schaltausgängen bieten die Sensoren eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen.

Die Ultraschall-Distanzsensoren DMU420B und DMU412B bieten mit ihrem analogen Ausgang (wahlweise Strom oder Spannung) eine präzise Messung von Abständen. Durch ihre einstellbare Schallkeule können sie flexibel an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Mit ihrer hohen Genauigkeit eignen sie sich besonders für Anwendungen, bei denen exakte Messergebnisse erforderlich sind.

Wirtschaftliche Ultraschalltaster für einfache Detektionsaufgaben mit Schaltausgang

Die Ultraschalltaster HTU420B sind auch in einer Standardausführung erhältlich, die ein schwarzes Kunststoffgehäuse hat. Diese Variante ist eine kostengünstige Lösung für einfache Detektionsaufgaben und verfügt über einen Schaltausgang. Die Sensoren sind in verschiedenen Reichweiten erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden und bieten somit Flexibilität bei der Anwendung.

Kompakte Ultraschallsensoren für beengte Platzverhältnisse

Die Ultraschallsensoren der Serien 420B und 412B von Leuze beeindrucken mit ihren technischen Eigenschaften und ihrer kompakten Bauweise. Mit Abmessungen von nur 20,5 x 41,0 x 15,0 Millimeter bei den kubischen Sensoren und einer Länge von lediglich 50 Millimeter bei den zylindrischen Sensoren der Serie HTU412B sind sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Dadurch können sie auch in beengten Umgebungen problemlos eingesetzt werden.

Einfache Parametrierung der Ultraschallsensoren per Teach-Taste und IO-Link

Die Ultraschallsensoren können schnell und einfach parametriert werden, unabhängig vom Typ. Dies kann entweder über die Teach-Taste, den Teach-Eingang oder die IO-Link-Schnittstelle erfolgen. Diese verschiedenen Möglichkeiten ermöglichen eine komfortable Einstellung und Bedienung der Sensoren.

Die Ultraschallsensoren der Serien 420B und 412B von Leuze zeichnen sich durch ihre einstellbare Schallkeule und ihren kleinen Blindbereich aus. Dies ermöglicht eine zuverlässige Detektion in Situationen, in denen optische Sensoren an ihre Grenzen stoßen. Durch ihre kompakte Bauweise und einfache Parametrierung bieten sie eine praktische Lösung für Anlagenbetreiber, die ihre Sensorvielfalt reduzieren möchten. Mit ihrer wirtschaftlichen und präzisen Leistung eignen sich die neuen Ultraschallsensoren ideal für verschiedene Detektions- und Messaufgaben.