SECO präsentiert auf der SPS 2023 die neue Modular Vision HMI-Familie in verschiedenen Größen

Die Modular Vision Serie von SECO wird erstmals auf der SPS 2023 vorgestellt. Diese Serie umfasst skalierbare HMIs in verschiedenen Größen und basiert auf einem neu entwickelten Plattformkonzept. Dabei nutzt SECO die Kerntechnologien Arm® und x86. Die Serie besteht aktuell aus drei Modellen in den Größen 7, 10 und 15 Zoll. Sie bieten Auflösungen von 1024 x 600 bis hin zu FullHD (1920 x 1080) und eine Helligkeit von über 400 cd/m2. Zukünftig sind weitere Modelle in verschiedenen Diagonalen und Auflösungen geplant.



Modular Vision Serie: Skalierbare HMIs mit leistungsstarker Elektronik

Die Modular Vision Serie von SECO beeindruckt durch ihre beeindruckende Skalierbarkeit. Mit verschiedenen Displaygrößen und -auflösungen bietet sie eine Vielzahl von Optionen für verschiedene Anwendungsbereiche. Darüber hinaus zeichnet sich diese Serie durch ihre leistungsstarke integrierte Elektronik aus, die eine schnelle und effiziente Verarbeitung von Daten ermöglicht. Die HMIs können entweder als eigenständige Panel-PCs oder als OEM-Produkte verwendet werden und bieten somit maximale Flexibilität bei der Integration in verschiedene Anwendungen.

Durch das einzigartige Designkonzept mit Off-the-Shelf HMIs bietet die Modular Vision Serie einen Hauptvorteil für Entwickler. Sie sind äußerst flexibel bei der Anwendung der Serie und können gleichzeitig von einem neuen Standard für die Gestaltung moderner Mensch-Maschine-Schnittstellen profitieren. Die HMIs lassen sich flexibel und einfach nachrüsten, sodass sie mit den Anforderungen wachsen können.

Die Einstiegsmodelle der Modular Vision 7MX93 Serie beeindrucken mit einem 7-Zoll-Display und dem leistungsstarken Applikationsprozessor NXP i.MX93. Mit bis zu 2GB LPDDR4-3200 bieten sie ausreichend Speicherplatz für anspruchsvolle Anwendungen. Zudem verfügen die Modelle über eine Vielzahl von Schnittstellen, darunter Gb Ethernet, RS485, CAN, RS232, USB und Digital I/O. Dadurch können sie nahtlos in verschiedene Systeme integriert werden und bieten eine hohe Flexibilität für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Die High-End-HMIs der 10.1 MX8M-Plus Serie von SECO zeichnen sich durch ein hochauflösendes 10-Zoll-Display aus. Sie nutzen den leistungsstarken Applikationsprozessor NXP i.MX8M Plus und bieten beeindruckende 6GB LPDDR4-4000 Arbeitsspeicher. Die Schnittstellenvielfalt entspricht der der 7-Zoll-Modelle und ermöglicht eine flexible Anbindung an unterschiedliche Systeme. Ein weiteres Highlight der HMIs ist die interne GPU GC7000UL, die eine herausragende Grafikleistung bietet und somit anspruchsvolle Visualisierungen und Steuerungen ermöglicht.

Die HMI-Modelle der Modular Vision 15.6 EHL Serie zeichnen sich durch ihr 15,6-Zoll-Display und ihre hohe Leistungsfähigkeit aus. Sie sind speziell für High-End-Anwendungen konzipiert und nutzen die leistungsstarken Prozessoren der Intel Atom x6000E, Intel Pentium, Celeron N und J Serien. Mit ihrem Quad Channel LPDDR4-Speicher und dem integrierten Gen11 UHD Grafik-Controller können sie bis zu drei unabhängige Displays steuern. Diese Modelle bieten somit eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen grafischen Anforderungen.

Die Modular Vision Serie von SECO bietet mit ihren HMI-Modellen eine hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis 60°C, was sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht. Stephan Meyer-Loges von SECO Northern Europe betont, dass die Serie mit ihren Off-the-Shelf-Produkten nahezu alle Anforderungen der Kunden erfüllen kann. Sollten dennoch spezielle Anforderungen bestehen, bietet das umfangreiche HMI-Portfolio von SECO eine solide Grundlage für die Entwicklung von Semi-Custom-Produkten.

Die Modular Vision Serie von SECO bietet als General-Purpose-Produkte vielseitige Einsatzmöglichkeiten und erfüllt grundlegende Anforderungen für Industrieanwendungen. Dank des ansprechenden Designs können Entwickler von Embedded-Systemen und OEMs die HMIs nahtlos in ihre Endanwendungen integrieren. Die Serie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Gaming, Digital Signage und die Visualisierung und Steuerung von Industrieprozessen. Mit SECOs Modular Vision Serie können Kunden ihre Produkte und Prozesse digitalisieren und von den Vorteilen des Edge Computing, Internet of Things und künstlicher Intelligenz profitieren.

Die Lösungen von SECO finden bereits in verschiedenen Branchen Anwendung, darunter Medizintechnik, Industrieautomation, Fitness und Transportwesen. Kunden profitieren von der Möglichkeit, Geräte vor Ort genau zu überwachen. Darüber hinaus tragen die Lösungen zur Entwicklung umweltfreundlicher Geschäftsmodelle bei.

Die Modular Vision Serie von SECO bietet mit ihrer Skalierbarkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit eine ideale Lösung für die Gestaltung moderner Mensch-Maschine-Schnittstellen. Die HMIs lassen sich einfach in verschiedene Anwendungen integrieren und erfüllen nahezu alle Bedürfnisse der Kunden. Mit ihrem einzigartigen Designkonzept und den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sind sie eine Bereicherung für die Industrie und andere Branchen. Dank ihrer skalierbaren Funktionen und der Möglichkeit zur einfachen Nachrüstung stellen sie eine zukunftssichere Investition dar.

SECO ist ein führendes Hightech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Lösungen für die Digitalisierung industrieller Produkte und Prozesse spezialisiert hat. Mit seinem umfangreichen Angebot an Hardware- und Softwarelösungen ermöglicht SECO B2B-Unternehmen die Einführung von Edge Computing, Internet der Dinge, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz. Durch die genaue Überwachung der Gerätefunktionalität vor Ort tragen die Lösungen von SECO zur Effizienzsteigerung und zur Schaffung umweltfreundlicher Geschäftsmodelle bei.