BEEHIVE: Revolutionäres Drohnensystem für umfassende Sicherheitslösungen bis 2025

Im Jahr 2023 startete Security Robotics mit einem spannenden Einsatz in Frankreich, bei dem das Drohnensystem BEEHIVE erfolgreich getestet wurde. Die exzellenten Flugeigenschaften der Drohne konnten dabei eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. Durch die Sonderaufstiegsgenehmigungen war es zudem möglich, das Drohnensystem nicht nur in Frankreich, sondern auch in der Nähe eines großen deutschen Flughafens einzusetzen. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, BEEHIVE bis 2025 als integralen Bestandteil einer umfassenden Sicherheitslösung zu nutzen.



Erfolgreiche Teilnahme am XPRIZE Wettbewerb in Singapur

Im Rahmen des Wettbewerbs der XPRIZE Foundation in Singapur hatten wir die einzigartige Gelegenheit, mit dem Laufroboter SPOT des Alouatta Teams an der Analyse und Untersuchung von Regenwäldern mitzuarbeiten. Dabei konnten wir dank der hochspezialisierten Technik des DLR OS, insbesondere des Integrated Positioning Systems (IPS), akustische und visuelle Sensordaten präzise erfassen. Diese Daten ermöglichten es uns, Veränderungen in der Flora und Fauna des Regenwaldes automatisch zu erkennen.

Vielseitige Nutzung mobiler Plattformen in Forschungsprojekten im Nordraum Leipzig

Im Rahmen des Tri5G-Projekts im Nordraum Leipzig haben wir eine mobile Plattform erfolgreich für verschiedene Forschungsprojekte eingesetzt. Als Partner des ICAAS der Universität Leipzig stellten wir das SPOT-System zur Verfügung und konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die zur Verbesserung von Soft- und Hardwareupdates beitragen. Diese vielseitige Nutzung der Plattform zeigt das Potenzial für zukünftige Forschungsvorhaben.

Effektiver Schutz von Betriebsgeländen und Energieerzeugung in Duisburg

Der DVV-Konzern in Duisburg hat sich dazu entschieden, modernste Patrouillensysteme einzusetzen, um seine Betriebsgelände und die Energieerzeugung zu schützen. In enger Zusammenarbeit mit dem DVV-Konzern haben wir das ARGUS-System erfolgreich integriert und alle technologischen Leistungen angeboten. Das Projekt wurde als großer Erfolg verbucht und der Roboter ARGUS wird von den Mitarbeitern vor Ort hochgeschätzt und unterstützt.

Erfolgreiche Umsetzung von Proof-of-Concepts und Einsätzen in verschiedenen Branchen

Im Jahr 2023 wurden bei namhaften Unternehmen der Automobilindustrie, der Logistikbranche und des Transports zahlreiche Proof-of-Concepts und Einsätze durchgeführt. Zudem konnte man erfolgreiche Kooperationen mit Sicherheitsdienstleistern und der DB-Sicherheit etablieren, was zu neuen Projekten und innovativen Lösungen geführt hat. Diese vielfältigen Partnerschaften zeigen, dass unsere Sicherheitstechnik branchenübergreifend erfolgreich eingesetzt werden kann.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden bringt Innovationen

Durch die enge Zusammenarbeit mit Technologiepartnern, Forschungsunternehmen und Schulungsanbietern sind wir in der Lage, unsere Vision voranzutreiben und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Diese Kooperation ermöglicht es uns, unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern und neue Funktionen schneller einzuführen.

Praxisnahe Schulungen für KI und Robotics anbieten

Die Security Robotics Academy bietet praxisnahe Schulungen für künstliche Intelligenz (KI) und Robotik an. Im Jahr 2023 haben wir erfolgreich Schulungen auf zwei verschiedenen Niveaus durchgeführt: Level 1 – Consultant und Level 2 – User. Diese Schulungen ermöglichen den Teilnehmern, sich mit den Grundlagen der Robotertechnik vertraut zu machen und sie effektiv in ihrem Arbeitsalltag einzusetzen. Im Jahr 2024 werden wir unser Schulungsangebot weiter ausbauen und zusätzliche Kurse anbieten, um den steigenden Bedarf an Fachwissen in diesem Bereich zu decken.

ACUDA: Die zentrale Plattform für IoT-Geräte und Robotics

ACUDA ist eine zentrale Plattform, die es ermöglicht, IoT-Geräte und robotische Lösungen miteinander zu verbinden. Durch die nahtlose Integration von ACUDA in bestehende Leitstellensysteme wird die Effizienz und Kontrolle in Sicherheitsnetzwerken erheblich verbessert. Mit Hilfe des IoT-Injektors NUCRON können Zustände und Daten von Geräten in Echtzeit abgefragt und analysiert werden, um proaktiv auf potenzielle Sicherheitsrisiken zu reagieren.

Großer Erfolg im Verkauf und Vermietung von Robotics-Modellen

Im vergangenen Jahr 2023 konnten wir eine Vielzahl neuer Robotics-Modelle erfolgreich verkaufen und vermieten. Mit unserer breiten Produktpalette und der flexiblen Anpassungsfähigkeit bei Sensorik und Kamerasystemen sind wir in der Lage, für jeden Kunden das passende Modell zu finden. Durch intensive Tests auf unserem eigenen Testgelände gewährleisten wir, dass unsere Sicherheitstechnik für den Einsatz bestens gerüstet ist.

Erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen: Robotics und Sicherheitstechnik im Fokus

Im Jahr 2023 haben wir an zahlreichen nationalen und internationalen Kongressen, Messen und Veranstaltungen teilgenommen. Dort hatten wir die Möglichkeit, unsere innovativen Lösungen im Bereich Robotics, KI und Sicherheitstechnik vorzustellen. Durch unsere Präsentationen konnten wir das Zusammenwirken dieser Technologien verdeutlichen und den Mehrwert, den sie für unsere Kunden bieten, anschaulich darlegen.

Innovation Days 2023: Praxisnahe Lösungen und individuelle Gespräche

Bei unseren Security Robotics Innovation Days im Jahr 2023 standen nicht nur Produkte im Vordergrund, sondern vor allem Lösungen und der Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten können. Mit praxisnahen Anwendungen und individuellen Gesprächen haben wir den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, unsere innovativen Technologien hautnah zu erleben und sich über deren konkreten Nutzen auszutauschen.

Erfolgreiches Jahr 2023: Neue Projekte und gestärkte Partnerschaften

Im Jahr 2023 konnte Security Robotics zahlreiche Erfolge verbuchen, darunter eine Vielzahl neuer Projekte und eine gestärkte Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden. Die gesammelten Erfahrungen haben dazu beigetragen, die Sicherheitslösungen weiter zu verbessern. Mit Blick auf das Jahr 2024 sind wir optimistisch und bereit, den kommenden Herausforderungen zu begegnen, um weiterhin für mehr Sicherheit zu sorgen.