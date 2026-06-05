Siemens Mobility liefert letzte von achtzig Sr3-Vectron-Lokomotiven termingerecht ab

Siemens Mobility hat mit der termingerechten Auslieferung der letzten von insgesamt achtzig Vectron-Elektrolokomotiven an die VR Group einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Der 2014 geschlossene Liefervertrag wurde vollständig erfüllt, wodurch das finnische Staatsunternehmen erstmals auf die leistungsfähige Vectron-Plattform im Breitspurnetz zugreift. Als größter Einzelauftrag dieser Baureihe stellt diese Vereinbarung die höchste Investition in Schienenfahrzeuge der VR Group dar und schafft betriebsoptimierte Wartungssysteme sowie zukunftssichere modulare Technikintegration.



Siemens Mobility liefert letzte Sr3 Vectron-Lokomotive termingerecht nach Finnland

Siemens Mobility und die VR Group unterzeichneten Anfang 2014 einen Vertrag über 80 Sr3-Elektrolokomotiven – damals der größte Einzelauftrag für die Vectron-Plattform. Die pünktliche Lieferung der letzten Maschine ermöglicht den termingerechten Abschluss des Projekts. Erstmals kommt Vectron-Technologie im finnischen Breitspurnetz zum Einsatz. Die Sr3-Baureihe bietet hohe Zugkraft, Widerstandsfähigkeit gegen extreme Witterung und modulare Anpassung an klimatische Bedingungen für zuverlässigen Personen- und Güterverkehr in Finnland unter anspruchsvollen saisonalen Betriebsbedingungen mit Effizienz.

Siemens Mobility beweist Vectron-Anpassungsfähigkeit von Design bis zur Abnahme

Steffen Bobsien, Vice President Locomotives and Coaches bei Siemens Mobility, unterstreicht die vielseitige Anpassungsfähigkeit der Vectron-Plattform. Bereits während der Planungsphase bis hin zur finalen Abnahme habe Siemens Mobility umfangreiches Fachwissen im Handling anspruchsvoller Lokomotivprojekte angewandt. Durch individuelle Designmodifikationen und enge Abstimmung mit der VR Group sei eine reibungslose Integration ermöglicht worden. Die konstruktive Zusammenarbeit habe nicht nur die termingerechte Lieferung gesichert, sondern auch eine vertrauensvolle Partnerschaft mit dem finnischen Staatsunternehmen etabliert.

VR betont Zuverlässigkeit Sr3-Elektroloks sichern reibungslosen Betrieb anspruchsvollen Bedingungen

Joonas Roivainen, Vice President Fleet Management bei VR, betont die operative Zuverlässigkeit der Sr3-Elektrolokomotiven als entscheidendes Element für einen stabilen Bahnbetrieb. Diese multifunktionalen Fahrzeuge wurden speziell entwickelt, um sowohl Personen- als auch schwere Güterzüge unter anspruchsvollen finnischen Witterungs- und Streckenbedingungen zu befördern. Durch modernste Technik und robuste Konstruktion gewährleisten sie eine gesteigerte Ausfallsicherheit. Langfristig leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Optimierung von Fahrplänen, Kosteneffizienz und nachhaltigem Betrieb unter realen Einsatzbedingungen.

Lokomotiven ausgelegt für Minus 40?°C erfüllen strenge nordeuropäische Vorgaben

Die Sr3-Elektrolokomotiven wurden speziell für Extremtemperaturen von bis zu minus vierzig Grad Celsius konzipiert und erfüllen sämtliche strengen operativen sowie behördlichen Anforderungen des nordischen Schienenverkehrs. Die komplette Montage erfolgte im Siemens-Werk in München, während die robusten Drehgestelle in der Produktionsanlage in Graz, Österreich, gefertigt wurden. Dieses Standortkonzept ermöglicht höchste Qualitätsstandards und gewährleistet die Langlebigkeit sowie Verfügbarkeit der Flotte auch unter widrigsten klimatischen Bedingungen in Skandinavien und garantiert Performance sowie Reaktionsfähigkeit.

Achtzig Lokomotiven schrittweise übergeben und vollständig in VR-Flotte integriert

Über den gesamten Projektzeitraum erfolgte die Übergabe der achtzig Elektrolokomotiven in mehreren Teillieferungen. Heute sind alle Lokomotiven vollständig in die Fahrzeugflotte der VR Group eingebunden und im täglichen Betrieb aktiv. Seit ihrer Inbetriebnahme haben die Sr3-Lokomotiven gemeinsam circa 72 Millionen Kilometer in Personen- und Güterverkehr absolviert. Die nachgewiesene Betriebszuverlässigkeit bestätigt die Qualität der modularen Vectron-Plattform unter anspruchsvollen nordischen Einsatzbedingungen. Sie leisten konsequent einen nachhaltig wirkenden Beitrag zur Effizienzsteigerung im Schienenverkehr.

Siemens Mobility stärkt weltweite Präsenz mit 2.900 verkauften Vectron-Lokomotiven

Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Auftrags festigt Siemens Mobility seine globale Präsenz auf dem Schienenfahrzeugmarkt. Bislang wurden über 2.900 Lokomotiven der Vectron-Familie an mehr als 110 Kunden in zwanzig europäischen Ländern ausgeliefert. Die Plattform hat insgesamt rund 1,35 Milliarden Kilometer im Betrieb zurückgelegt. Ihre modulare Bauweise ermöglicht flexible Anpassungen an unterschiedliche Spurweiten, vielseitige Einsatzbedingungen und extreme klimatische Verhältnisse. Dadurch gewährleistet sie hohe Zuverlässigkeit und Effizienz unter variierenden Betriebsanforderungen und Anpassungsfähigkeit.

Die termingerechte Auslieferung von 80 Sr3-Vectron-Elektrolokomotiven an die VR Group demonstriert eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der modularen Vectron-Plattform von Siemens Mobility. Durch diese Lieferung erhalten finnische Bahnunternehmen eine robuste Flotte, die speziell auf die extremen Witterungsbedingungen und technischen Anforderungen des nordeuropäischen Breitspurnetzes ausgelegt ist. Langfristig sorgt diese Investition für eine nachhaltige Steigerung von Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz der Personenzug- und Güterzugverkehre.