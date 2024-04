EPAL-Paletten: Entdecken Sie ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Fotowettbewerb

Der internationale Fotowettbewerb „Snap the pallet“ der European Pallet Association e.V. (EPAL) präsentiert die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von EPAL-Paletten, die weltweit für den Warentransport verwendet werden. Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2021/22 geht der Wettbewerb am 01. April 2024 in die zweite Runde.



EPAL-Paletten Fotowettbewerb: Jetzt teilnehmen und attraktive Preise gewinnen!

Der Fotowettbewerb „Snap the pallet“ bietet Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Fotos von EPAL-Paletten hochzuladen und attraktive Geldpreise zu gewinnen. Der Wettbewerb erstreckt sich über einen Zeitraum von 12 Wochen, beginnend am 01.04.2024 und endend am 20.06.2024. Jede Woche werden Preise in Höhe von 150,00 EUR oder 50,00 EUR vergeben, und im Juni haben die Hauptgewinner die Chance, Preise von 1.500,00 EUR oder 500,00 EUR zu erhalten.

Fotowettbewerb „Snap the pallet“ sucht kreative Einsatzmöglichkeiten von EPAL-Paletten

Der internationale Fotowettbewerb „Snap the pallet“ sucht nach einfallsreichen und originellen Fotos, die die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von EPAL-Paletten in der Logistik und im privaten Alltag zeigen. Die Teilnehmer werden dazu aufgefordert, ihre kreativen Ideen einzubringen und zu präsentieren. Durch den Wettbewerb möchte die EPAL die breite Palette an kreativen Verwendungsmöglichkeiten außerhalb der Logistik aufzeigen und zeigen, wie EPAL-Paletten in verschiedenen Situationen eingesetzt werden können.

Internationaler Fotowettbewerb: EPAL-Paletten im Fokus weltweiter Teilnehmer

Der internationale Fotowettbewerb „Snap the pallet“ von EPAL richtet sich an alle Menschen weltweit, die EPAL-Paletten verwenden, und nicht nur an die mehr als 1.600 Lizenznehmer und ihre Mitarbeiter. Dies zeigt den internationalen Charakter des Wettbewerbs und ermöglicht es, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von EPAL-Paletten in verschiedenen Ländern und Kulturen zu entdecken. Die Teilnahme aus über 30 Ländern im letzten Wettbewerb verdeutlicht die weltweite Begeisterung für die kreative Nutzung von EPAL-Paletten.

Hauptgewinner des Fotowettbewerbs werden auf Mitgliederversammlung gekürt

Die Mitgliederversammlung der European Pallet Association (EPAL) findet am 28. Juni 2024 in Rom statt, bei der die Hauptgewinner des Fotowettbewerbs gekürt werden. Vertreter aus mehr als 20 Ländern werden anwesend sein, um gemeinsam die besten Fotos auszuwählen. Tatyana Sargsyan, Vize-Präsidentin der EPAL, zeigt sich gespannt auf die Vielfalt der eingereichten Fotos, die die unterschiedlichen Lebenssituationen zeigen, in denen EPAL-Paletten eingesetzt werden. Die EPAL freut sich darauf, die große Auswahl an Fotos zu betrachten.

Jede Woche werden die Gewinner der Wochenpreise des Fotowettbewerbs „Snap the pallet“ bekannt gegeben. Die prämierten Fotos werden auf der offiziellen Website des Wettbewerbs veröffentlicht, wo auch zahlreiche Bilder aus dem vorherigen Fotowettbewerb zu bewundern sind. Dieser Wettbewerb bietet eine aufregende Gelegenheit, die Vielseitigkeit und kreative Verwendung von EPAL-Paletten zu erkunden und zu präsentieren.