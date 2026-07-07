Südwesttextil feiert 80 Jahre und präsentiert gemeinsame textile Zukunftsperspektiven

Am 20. Mai 2026 trafen sich im Mercedes-Benz Museum über hundert Vertreterinnen und Vertreter der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie sowie Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zum 80-jährigen Jubiläum von Südwesttextil. Die Jahrestagung bot eine Plattform für Rückblick auf historische Entwicklungen, die Vorstellung aktueller Innovationsprojekte und die gemeinsame Ausrichtung künftiger Strategien. In moderierten Workshops und Netzwerkrunden wurden Kooperationen angestoßen und Erfahrungsaustausch gefördert. Fachbeiträge, Diskussionsrunden und Projektvorstellungen erweiterten den Austausch nachhaltig.



Unter Motto textile Zukunft präsentiert Südwesttextil Analyse der Lage

Unter dem Leitgedanken „Gemeinsam für die textile Zukunft“ erläuterte Südwesttextil während der Jahrestagung umfassend die derzeitige Wirtschaftssituation der Branche. Vorrangig wurden Umsatzeinbußen und die Auswirkungen des verschärften internationalen Wettbewerbs sowie die steigenden Standortkosten thematisiert. Dabei wurden konkrete Daten zur Erlösentwicklung präsentiert, um die Dringlichkeit innovativer Ansätze zu unterstreichen. Ziel war es, künftige Wachstumsstrategien, Technologieförderung und verstärkte Kooperationen zwischen Textil- und Bekleidungsunternehmen sowie Forschungseinrichtungen herauszuarbeiten. Dazu wurden Finanzierungsmodelle und Partnernetzwerke diskutiert.

Baden-württembergische Textilbranche kämpft mit Energiekosten, Zulieferengpässen und anhaltendem Preisdruck

Die baden-württembergische Textil- und Bekleidungsindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Hohe Energiepreise belasten die Produktionskosten in der gesamten Lieferkette, während wiederholte Engpässe bei Zulieferteilen die termingerechte Fertigung erschweren. Gleichzeitig müssen Unternehmen umfangreiche regulatorische Vorgaben erfüllen, die zusätzliche Ressourcen binden. Der zunehmende Wettbewerbsdruck durch Importe aus Billiglohnländern zwingt zu Preisanpassungen, obwohl notwendige Investitionen in Digitalisierung und Automatisierung zur Effizienzsteigerung dringend bleiben. Innovative Strategien für Energieeinsparung, lokale Beschaffungsnetzwerke, rechtskonforme Produktionsmethoden gewinnen an Priorität.

Bodo Bölzle warnt vor Wertschöpfungsverlust, betont trotz Krise Branchenresilienz

Bodo Th. Bölzle, Präsident von Südwesttextil, wies eindringlich auf die Gefahr eines weiteren Rückgangs industrieller Wertschöpfung hin. Gleichzeitig hob er die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der Textil- und Bekleidungsbranche hervor und stellte klar, dass ein Aufgeben nicht infrage komme. Er betonte, dass gerade in Zeiten krisenhafter Herausforderungen die Vielfalt der einzelnen Industriezweige sowie die intensive Kooperation aller beteiligten Akteure das Fundament bilden, um gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen und langfristig gesichert werden.

Verband fordert starken europäischen Wirtschaftsraum mit Partnerschaften und Bürokratieabbau

Der Branchenverband appelliert an Politik und Wirtschaft, einen wettbewerbsstarken europäischen Binnenmarkt zu etablieren, der auf strategischen Allianzen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen basiert. Er plädiert für umfassende Deregulierungen, geringere bürokratische Hürden und zeitgemäße Verwaltungsverfahren. Um faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, sollen Importkontrollen verschärft werden. Zusätzlich fordert er gezielte Investitionen in digitale und energieeffiziente Infrastruktur sowie eine Anpassung des Vergaberechts, die Qualitätskriterien und Langlebigkeit stärker berücksichtigt und eine nachhaltige Ressourcenplanung sowie europaweite Forschungsprogramme.

Bosbach mahnt: Globale Konflikte beeinflussen Lieferketten und Energiepreise massiv

Wolfgang Bosbach wies in seinem Vortrag auf die Bedeutung globaler Konflikte hin und erläuterte deren potenziellen Einfluss auf Lieferketten und Energiepreise. Er forderte Unternehmen auf, ihre Risikobewertung zu stärken und Notfallpläne für unvorhersehbare Störungen zu entwickeln, um Betriebsunterbrechungen zu minimieren. Gleichzeitig unterstrich er die Notwendigkeit, politische Rahmenbedingungen zu gestalten, die durch präventive Sicherheitsmaßnahmen und Verhandlungen mehr wirtschaftliche Stabilität garantieren und so unternehmerische Planungssicherheit erhöhen und Wettbewerbsvorteile langfristig sichern und umsetzen.

Tagung betont: Politisches Handeln dringend erforderlich für Standort-Wettbewerbsfähigkeit sichern

Die Jahrestagung von Südwesttextil im Mercedes-Benz Museum verband Rückblick auf acht Jahrzehnte Verbandsgeschichte mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Zukunft. Mit Blick auf die steigende Konkurrenz aus Billiglohnländern, wachsende Energiekosten und knappe Rohstofflieferungen unterstrich die Veranstaltung, dass ohne entschlossenes politisches Handeln ein eindeutiger Wettbewerbsnachteil und eine fortschreitende Erosion der Wertschöpfung im Land drohen. Dringender Reformbedarf bei Bürokratieabbau, Förderprogrammen und Infrastruktur beschleunigt den Wandel. Nur so bleibt die Region wettbewerbsfähig und stark.

Die Jahrestagung im Mercedes-Benz Museum verdeutlichte, dass die Textil- und Bekleidungsbranche in Baden-Württemberg trotz steigender Energiepreise, komplexer Lieferketten und sinkender Margen durch eine intensive Fokussierung auf Forschung, technologiegestützte Automation und nachhaltige Materialinnovationen gestärkt agiert. Gemeinsame Projekte zwischen Unternehmen, Politik und wissenschaftlichen Instituten etablieren effiziente Strukturen, die die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Klare regulatorische Rahmenbedingungen und Investitionen in digitale Infrastruktur fördern langfristiges Wachstum sowie eine resiliente, umweltorientierte Industrie im regionalen und globalen Markt.