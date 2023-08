Neu auf Alibaba.com: B2B-Verkaufsevent „Super September“ hat begonnen

Im globalen B2B E-Commerce steht der „Super September“ auf Alibaba.com bevor. Beginnend am 1. September können Einkäufer eine beeindruckende Auswahl von über 70 Millionen Produkten erkunden, darunter auch mehr als 1,5 Millionen EU-zertifizierte Produkte im exklusiven „Europäischen Pavillon“. Dieses Ereignis öffnet nicht nur Türen zu neuen Produkten und Dienstleistungen, sondern hebt auch die Plattformvorteile hervor: schnelle Lieferung, Sicherheit und Qualität.



Qualität und Vielfalt: EU- und UK-Einkäufer im Pavillon

Ein herausstechendes Merkmal des laufenden „Super September“ ist der „Europäische Pavillon“. Einkäufer aus der EU und dem Vereinigten Königreich haben die Möglichkeit, aus einer beeindruckenden Palette von über 1,5 Millionen EU-zertifizierten Produkten zu wählen. Dieser exklusive Bereich bietet anspruchsvollen Einkäufern eine sichere Plattform für geprüfte und zertifizierte Produkte, sei es im Bereich der Technologie, Mode oder Industrieprodukte. Der „Europäische Pavillon“ gewährleistet eine sichere Entdeckung und Bestellung erstklassiger Artikel.

Trade Assurance: Einkauf mit Sicherheit und zügiger Lieferung

Im herausfordernden Umfeld des B2B-Handels sind prompte Lieferungen und sichere Einkäufe unverzichtbar. Der „Super September“ auf Alibaba.com präsentiert nicht nur eine breite Palette von Produkten zu unschlagbaren Preisen, sondern auch verstärkten Schutz durch das Trade Assurance-Programm. Dieses Programm bietet umfassende Absicherung über den gesamten Kaufprozess hinweg – von der Bestellung bis zur Lieferung. Einkäufer können sich auf Schutz vor Qualitätsproblemen oder unerwarteten Verzögerungen verlassen.

Lieferkettenoptimierung durch Alibaba.com: Ein Erfolgsrezept

Der „Super September“ entfaltet seine Bedeutung zu einer Zeit, in der deutsche Unternehmen anhaltend mit Lieferkettenproblemen zu tun haben. Trotz der allmählichen globalen Verbesserungen bleibt die Situation anspruchsvoll. Umfragen legen nahe, dass viele Unternehmen in Deutschland von Unterbrechungen in ihren Lieferketten betroffen sind. Hier präsentiert Alibaba.com eine Lösung: Die Plattform bringt deutsche Einkäufer effizient mit globalen Anbietern in Verbindung und fördert somit Margensteigerungen und Unternehmenswachstum.

B2B-Revolution: Alibaba.com schafft sicheren Weg zum Erfolg

Der „Super September“ auf Alibaba.com stellt einen Wendepunkt im B2B-E-Commerce dar. Die umfangreiche Produktpalette, der spezielle „Europäische Pavillon“, schnelle Lieferungen und das umfassende Trade Assurance-Programm machen Alibaba.com zur führenden Plattform für anspruchsvolle Einkäufer. In einer Zeit, in der deutsche Unternehmen mit anhaltenden Lieferkettenproblemen kämpfen, zeigt sich Alibaba.com als starker Partner, der innovative Technologien einsetzt, um weltweite Geschäftsmöglichkeiten zu fördern und die Zukunft des B2B-Handels zu prägen.