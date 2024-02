Swisslog präsentiert innovative Automatisierungs- und Softwarelösungen auf der LogiMAT 2024

Swisslog präsentiert auf der LogiMAT 2024 in Stuttgart seine voll integrierten Automatisierungs- und Softwarelösungen unter dem Motto „The Human Side of Automation“. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt jedes Projekts, denn Swisslog versteht sich nicht nur als Lieferant, sondern als Partner seiner Kunden. Mit branchenspezifischem Fachwissen unterstützt das Unternehmen seine Kunden von der Lösungsentwicklung bis zur Prozessoptimierung. Die LogiMAT bietet die ideale Plattform, um diese innovativen Lösungen vorzustellen.



Swisslog präsentiert maßgeschneiderte Lösungen für Getränke- und Lebensmittelindustrie

Swisslog präsentiert auf der LogiMAT sein umfangreiches Angebot an Lösungen und Dienstleistungen für Unternehmen aus der Getränke- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen zeigt sein Fachwissen in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen von der Produkterzeugung bis zum Onlinehandel. Besucher haben die Möglichkeit, anhand von Best-Practice-Beispielen erfolgreiche Implementierungen in ihrer Branche kennenzulernen und sich über die vielfältigen Lösungen und Dienstleistungen von Swisslog zu informieren.

Langjährige Partnerschaften und dauerhafter Wert der Automatisierungslösungen

Swisslog pflegt langfristige Partnerschaften mit Kunden und unterstützt einige Automatisierungslösungen seit über 30 Jahren. Dies zeigt, dass die Lösungen einen dauerhaften Wert haben und Swisslog in der Lage ist, starke Beziehungen zu Kunden aufzubauen.

Innovative Automatisierungslösungen für effizienteres und angenehmeres Arbeitsumfeld

Am Stand von Swisslog können Besucher innovative Automatisierungslösungen erleben, die sowohl die Effizienz steigern als auch Fehler reduzieren. Eine besondere Attraktion ist das Roboter-Kommissioniersystem ItemPiQ, das dank KI-gestützter Anwendungen signifikante Verbesserungen ermöglicht. Mit dem neuen Greifer, der 2023 eingeführt wurde, ist ItemPiQ in der Lage, Artikel bis zu einem Gewicht von 3 kg zu bewegen und sich dabei an spezifische Eigenschaften anzupassen. Diese Technologie schafft ein angenehmeres Arbeitsumfeld und optimiert den Kommissionierprozess.

Auf der LogiMAT präsentiert Swisslog das ItemPiQ-Kommissioniersystem, das den Kommissionierprozess durch KI-gestützte Anwendungen beschleunigt und verbessert. Ein weiteres Highlight ist der R5 Pro-Roboter von AutoStore, der speziell für große E-Commerce-Betriebe entwickelt wurde. Der R5 Pro-Roboter bietet eine bessere Raumnutzung, höhere Leistung und geringere Betriebskosten, was zu einer effizienteren Lagerhaltung und schnelleren Auftragsabwicklung führt.

Spannende Präsentationen und Einblicke auf der LogiMAT 2024

Besucher der LogiMAT 2024 können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das spannende Präsentationen und Einblicke bietet. Täglich um 13:00 Uhr findet eine Live-Präsentation von ItemPiQ statt, bei der die Besucher die innovativen Funktionen des Roboter-Kommissioniersystems kennenlernen können. Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, in Podiumsdiskussionen Einblicke in erfolgreiche Projekte von Swisslog-Kunden zu erhalten. Am 19. März wird das preisgekrönte Konzept des dm-Verteilzentrums in Wustermark präsentiert, gefolgt von der Vorstellung der Albert Heijn MFC in Barendrecht am 20. März.

Swisslog präsentiert auf der LogiMAT 2024 innovative Automatisierungs- und Softwarelösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Mit maßgeschneiderten Lösungen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie unterstützt Swisslog seine Kunden langfristig und schafft einen echten Mehrwert. Besucher haben die Möglichkeit, spannende Präsentationen zu erleben und tiefe Einblicke in die neuesten Technologien rund um die mobile Robotik zu gewinnen.