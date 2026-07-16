IEC 62443-4-1 Zertifizierung bringt TRIOVEGA Maturity Level zwei Sicherheit

Die IEC 62443 stellt ein modular strukturiertes Regelwerk bereit, das industrielle Automatisierungssysteme während aller Phasen ihres Lebenszyklus umfassend absichert. TRIOVEGA hat eine Zertifizierung nach IEC 62443-4-1 auf Maturity Level 2 erlangt und integriert sein Produkt edge.SHIELDOR als robuste OT-Sicherheitslösung. Angesichts verpflichtender EU-Richtlinien wie NIS-2 und des Cyber Resilience Act sorgt die Normenreihe für verbindliche Leitlinien zu Security by Design, systematischem Risikomanagement und Schutzanforderungen in Produktion sowie Maschinenbau sowie Dokumentationspflichten. Fundiert. Transparent.



IEC 62443 besteht aus sechs Bereichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Die Normenreihe IEC 62443 ist kein monolithisches Regelwerk, sondern unterteilt sich in sechs thematische Bereiche. Diese umfassen grundlegende Definitionen und Terminologie, Anforderungen für Betreiber und Dienstleister, spezifizierte Sicherheitsmechanismen für Automatisierungssysteme, Prinzipien der sicheren Entwicklung von Komponenten, festgelegte Profilkonzepte sowie Methodiken für Bewertungen und Audits. Innerhalb jedes Segments können Organisationen anhand von fünf definierten Maturity Levels ihren Fortschritt und die Implementierung von Sicherheitsvorgaben systematisch evaluieren und dokumentieren. Zudem fördert sie Transparenz.

TRIOVEGA erreicht IEC 62443-4-1 Level 2 für sichere Produktentwicklung

Durch die IEC 62443-4-1-Zertifizierung auf Maturity Level 2 demonstriert TRIOVEGA die Implementierung durchgängig sicherer Entwicklungsprozesse über den gesamten Produktlebenszyklus. Dieser Nachweis deckt vielfältige Projektszenarien ab und stärkt die Widerstandsfähigkeit der Produktentwicklung gegenüber potenziellen Angriffsvektoren. Unternehmen erhalten damit einen zuverlässigen Partner, der konsequentes Security by Design gewährleistet und DevSecOps-Methoden nahtlos in alle Entwicklungsphasen integriert. So profitieren Kunden von planbaren Sicherheitsstandards und minimiertem Risiko. Die umfassende Dokumentation erleichtert Audits und beschleunigt regulatorische Freigaben nachhaltig.

NIS-2 und CRA verpflichten zu systematischem Risikomanagement und Security

Die NIS-2-Richtlinie und der Cyber Resilience Act verpflichten europaweit Unternehmen zu einer systematischen Risikoanalyse, implementierbaren Security-by-Design-Prinzipien sowie transparenten Schutzmaßnahmen. NIS-2 richtet sich auf die Informationssicherheit von Betrieben und entlang Lieferketten, während der Cyber Resilience Act auf vernetzte Endprodukte konzentriert. Da konkrete Anforderungen in beiden Vorschriften offenbleiben, liefert die Normreihe IEC 62443 einen Rahmen. Viele Firmen erfüllen ihre NIS-2-Compliance mithilfe von GRC-Tools wie VantarIS der Vantarion GmbH und vorausschauendem Risk-Management.

edge.SHIELDOR schützt Produktionsanlagen sicher durch zertifizierte Entwicklungsprozesse nach IEC

edge.SHIELDOR schützt Produktionsanlagen durch eine isolierende Netzwerksegmentierung, die als sichere Hülle agiert und Maschinenumgebungen zuverlässig vom restlichen Firmennetz trennt. Die Lösung basiert auf nach IEC 62443-4-1 zertifizierten Entwicklungsprozessen, wodurch TRIOVEGA umfassende Dokumentationen und Prüfbescheinigungen bereitstellt. Betreiber erhalten damit klare Nachweise und nachvollziehbare Strukturen, mit denen sie Anforderungen aus IEC 62443-3 und der NIS-2-Richtlinie effizient umsetzen, Compliance-Lücken schließen und ihre Sicherheitsziele planbar und auditkonform erreichen können. Darüber hinaus unterstützt die Lösung einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Sicherheitsmanagement.

TRIOVEGA unterstützt Hersteller bei IEC 62443-4 Konformität besonders effizient

TRIOVEGA Custom Software Solutions begleitet Hersteller umfassend bei der Umsetzung der IEC 62443-4-Anforderungen. Durch systematisches Threat Modeling werden potenzielle Angriffsvektoren frühzeitig identifiziert. Ein mehrstufiges Defense-in-Depth-Konzept sorgt für gestaffelte Sicherheitsbarrieren, während detaillierte Testberichte und Vulnerability-Reports den Entwicklungsprozess lückenlos dokumentieren. Diese strukturierte Vorgehensweise ermöglicht eine deutlich beschleunigte Auditierung und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie des Cyber Resilience Act sowie kontinuierlicher Verbesserung und Prozessoptimierung für Betreiber

Zertifizierte Partner wie TRIOVEGA sichern Compliance, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit

Die Kooperation mit akkreditierten Partnern wie TRIOVEGA ermöglicht eine effiziente Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und branchenspezifischer Standards. Erfahrungswerte aus praxisnahen Projekten fließen direkt in etablierte Sicherheitsprozesse ein und sorgen für eine Absicherung kritischer Infrastrukturen. Aufgrund wachsender Prüfpflichten empfiehlt es sich, frühzeitig in strukturierte Cyber-Sicherheitsprogramme zu investieren. So lassen sich Compliance-Anforderungen effizienter erfüllen, die Resilienz gegen Angriffe erhöhen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken, während Prozesse standardisiert dokumentiert und Audits beschleunigt abgeschlossen werden.

TRIOVEGA kombiniert die Zertifizierung gemäß IEC 62443-4-1, die spezialisierte OT-Sicherheitslösung edge.SHIELDOR sowie umfassende Beratungsexpertise zu einer praxisorientierten Basis für NIS-2- und CRA-Konformität. Anlagenbetreiber und Maschinenbauer profitieren gleichermaßen von einheitlichen Prozessen, detaillierten Entwicklungsstandards und belastbaren Nachweisdokumenten. Durch strategische Partnerschaften wird eine effiziente Umsetzung ermöglicht, die Cyber-Resilienz nachhaltig gestärkt und eine kontinuierliche Optimierung der industriellen Sicherheit vorangetrieben. Die transparente Dokumentation verkürzt Auditzeiten und optimal erleichtert das effiziente Risikomanagement entlang der gesamten Lieferkette.