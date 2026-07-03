WaterSafe Pro reinigt kontinuierlich Prozesswasser und spart Entsorgungskosten überzeugend

Der WaterSafe Pro von ULMATEC Filtration ermöglicht eine unterbrechungsfreie Reinigung von Prozesswasser in Nassabscheidern industrieller Fertigungsanlagen. Ein integriertes Filtersystem trennt kontinuierlich Schlamm und Feststoffe, während das gereinigte Wasser automatisch zurück in den Produktionskreislauf geleitet wird. Die nachträgliche Installation erfolgt herstellerunabhängig ohne Anlagenstillstand. Nachweislich reduzieren sich monatliche Entsorgungskosten um mehrere hundert Euro. Zusätzlich profitieren Anwender von degressiver Abschreibung bis zu 30 Prozent und BAFA-Fördermitteln von bis zu 45 Prozent, steuerlich begünstigt.



Prozesswasser in der Fertigung: Versteckter, teurer Kostentreiber oft unbeachtet

Viele Fertigungsbetriebe übersehen häufig die Bedeutung von Prozesswasser für die Kostenstruktur. Nassabscheider bei Sägen, Schleif- und Entgratprozessen produzieren kontinuierlich verunreinigtes Wasser, das regelmäßig abgepumpt und entsorgt werden muss. Dieser Vorgang führt zu hohen Entsorgungsgebühren und wiederkehrenden Betriebspausen. Zusätzlich entstehen erhebliche logistische Aufwände und ein wachsender Druck auf Entsorgungskapazitäten. Insgesamt erhöht sich der Ressourcenverbrauch und die Umweltbilanz verschlechtert sich deutlich. Unternehmen sollten alternative Strategien zur Kreislaufnutzung prüfen, um Kosten zu senken.

WaterSafe Pro rüstet Nassabscheider nach, filtert Schlamm, recycelt Wasser

ULMATEC Filtration hat mit dem WaterSafe Pro ein praxisorientiertes Nachrüstsystem entwickelt. Das modulare Schlamm-Filter-Behälter-System lässt sich direkt in bestehenden Nassabscheidern installieren und arbeitet kontinuierlich während des Produktionsprozesses. Ein strapazierfähiges Filtervlies trennt Schlamm effektiv vom Prozesswasser, wobei das gereinigte Medium automatisch zurück in den Wasserkreislauf geführt wird. Diese Lösung erfordert keinen Anlagenstillstand, ist herstellerunabhängig kompatibel und optimiert nachhaltig den Ressourceneinsatz sowie die Betriebseffizienz und reduziert gleichzeitig Kosten spürbar durch weniger Medienaustausch.

Mittelständisches Unternehmen senkt Entsorgungskosten um 600 Euro monatlich deutlich

Ein mittelständisches Unternehmen, das bisher monatlich über 1.000 Euro für Abpumpen und Schmutzwasserentsorgung aufwenden musste, reduziert seine Ausgaben mithilfe des WaterSafe Pro erheblich. Abhängig vom individuellen Entsorgungsaufkommen kann es bis zu 600 Euro pro Monat einsparen und dadurch die Amortisationszeit deutlich verkürzen. Steigende Ausgangskosten führen insbesondere bei umfangreichen Volumina zu einer raschen Rentabilität des Systems und steigern den langfristigen finanziellen Nutzen nachhaltig und zuverlässig.

Degressive Abschreibung für WaterSafe Pro bis 2027 senkt Belastung

Unternehmen können die Anschaffungskosten für den WaterSafe Pro bis Ende 2027 degressiv mit bis zu 30 % pro Jahr abschreiben. Diese Sonderregelung für bewegliche Wirtschaftsgüter erzeugt in den ersten Jahren hohe Abschreibungsbeträge, wodurch die steuerliche Belastung deutlich sinkt. Davon profitieren vor allem Betriebe mit hohen Erträgen, da sie so Liquidität freisetzen, Kapital für weitere Investitionen sichern und ihren finanziellen Spielraum unmittelbar nach Inbetriebnahme des Systems erhöhen und Steuervorteile nutzen.

BAFA-Zuschüsse bis 45 Prozent fördern energieeffiziente Produktion – profitieren

Unternehmen können neben der degressiven Abschreibung von bis zu 30 Prozent einmalige BAFA-Zuschüsse von bis zu 45 Prozent für energieeffiziente Produktionsmaßnahmen beantragen. Zusätzlich bieten KfW-Umweltprogramme zinsgünstige Darlehen, die Investitionskosten weiter senken. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren darüber hinaus von Fördermitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. ULMATEC Filtration begleitet seine Kunden bei der vollständigen Antragstellung, stellt fachkundige Betreuung und individuelle Beratung bereit und erreicht dabei eine Bewilligungsquote von 100 Prozent bei BAFA-Förderungen.

Der WaterSafe Pro von ULMATEC Filtration lässt sich ohne Produktionsstillstand in bestehende Nassabscheider integrieren und arbeitet unabhängig vom Anlagenhersteller. Durch die kontinuierliche Filtration wird Prozesswasser direkt im Arbeitsprozess gereinigt und automatisch in den Kreislauf zurückgeführt. Unternehmen reduzieren dadurch Entsorgungsvolumen und Abfallkosten erheblich. Zusätzlich ermöglichen degressive Abschreibungen und BAFA-Fördermittel attraktive finanzielle Anreize. Das Resultat ist eine schnelle Amortisation der Investition, verbesserte Umweltleistung und eine ressourcenschonendere Produktionsumgebung, saubere Arbeitsplätze, Wasserqualität und Prozessabläufe.