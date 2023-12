CGR B-E GmbH meistert komplexe Produktion von Steckverbindern für Elektroautos

Die Automobil-Zuliefererindustrie in Deutschland sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, da sie in der Produktion von mechatronischen Steckverbindern für Elektroautos hohe Anforderungen erfüllen muss. Die CGR B-E GmbH in Mettmann hat diese Herausforderung erfolgreich gemeistert, indem sie neun Handlingroboter von Yaskawa eingesetzt hat. Dies zeigt, dass die Branche immer schneller und kostengünstiger produzieren muss, um der steigenden Nachfrage nach mechatronischen Komponenten gerecht zu werden.



CGR B-E GmbH in Mettmann meistert komplexe Produktion von Steckverbindern

CGR realisiert innovative Automatisierungslösung für Steckverbinderproduktion in Mettmann

Die CGR B-E GmbH in Mettmann hat eine innovative Automatisierungslösung entwickelt, um Steckverbinder für elektronische Lenkungssysteme herzustellen. Der Produktionsprozess erfordert eine präzise Vorkonfektionierung und das Spritzgussverfahren zur Verguss von Kunststoff. Dabei werden drei verschiedene Steckermodelle mit jeweils drei Kontakttypen produziert, was hohe Flexibilität erfordert. Die Sicherheitsstandards werden dabei stets eingehalten, um eine sichere und zuverlässige Produktion zu gewährleisten.

MSA Vorrichtungsbau und CGR entwickeln hochautomatisierte Produktionsanlage mit Yaskawa-Robotern

Die MSA Vorrichtungsbau GmbH und CGR haben gemeinsam eine hochautomatisierte Anlage entwickelt, um die Produktion von Steckverbindern zu optimieren. Der Prozess besteht aus drei Teilen: Vorkonfektion, Spritzgussmaschine und Veredelung/Qualitätssicherung. Durch den Einsatz von neun Yaskawa-Robotern der Motoman GP-Serie kann der gesamte Prozess vollautomatisiert ablaufen. Die Roboter zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Präzision und Wiederholgenauigkeit aus, was sie zur idealen Lösung für CGR macht.

Die Produktionsanlage ist in der Lage, vier Bauteile in nur 37,5 Sekunden herzustellen. Mit einer Gesamtkapazität von rund 1,92 Millionen Steckern erfüllt sie die hohen Anforderungen der Automobilbranche. Dank der Roboter kann die Anlage in nur vier Stunden auf einen neuen Steckertyp umgerüstet werden, was eine hohe Flexibilität ermöglicht. Die extrem schnellen Zykluszeiten und die komplexe Kombination vieler Arbeitsschritte stellen eine technische Herausforderung dar, die von MSA erfolgreich bewältigt wurde.

