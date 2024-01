ZF stellt neues Steuergerät für automatisiertes Parken vor

Das neue elektronische Steuergerät von ZF, genannt Parking ECU, vereint Echtzeitdaten aus Kameras und Ultraschallsensoren, um eine Vielzahl von automatisierten Parkfunktionen zu ermöglichen. Dank seines optimierten und skalierbaren Designs ist das Steuergerät mit einer breiten Palette von Fahrzeugtypen kompatibel.



Neues Steuergerät von ZF ermöglicht automatisiertes Parken weltweit

Das neue elektronische Steuergerät von ZF ermöglicht automatisiertes Parken, eine der meistgewünschten Komfortfunktionen von Fahrzeugkäufern. Vor allem in Städten mit begrenzten Parkmöglichkeiten ist diese Technologie besonders wertvoll. Das Steuergerät sorgt dafür, dass immer mehr Autofahrer weltweit sicher, effektiv und erschwinglich parken können.

Neue Parking ECU von ZF ermöglicht automatisiertes Parken

Die Parking ECU von ZF bietet eine breite Palette von Funktionen, die von der einfachen Parkplatzsuche bis hin zum vollautomatisierten Parken reichen. Mit einer beeindruckenden Rechenleistung von bis zu 16 Billionen Rechenschritten pro Sekunde (TOPS) ist das Steuergerät in der Lage, Ultraschallsensoren und Kameras für eine 360-Grad-Umfelderkennung zu nutzen. Die Sensoren basieren auf der fortschrittlichen Vision-Technologie von CalmCar, einem renommierten Partner von ZF. Diese Kombination ermöglicht eine zuverlässige und präzise Erfassung der Umgebung für ein sicheres und effektives Parken.

Das neue Steuergerät von ZF verfügt über verschiedene Automotive-Schnittstellen wie CAN, Ethernet und LVDS. Diese Schnittstellen ermöglichen es, die integrierte Software kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu halten und zusätzliche Funktionalitäten über Over-the-Air-Updates (OTA) bereitzustellen. Dadurch erfüllt das Steuergerät auch die neuesten Anforderungen an Zukunftskompatibilität und Cyber-Sicherheit.

Neue Steuergerät von ZF ermöglicht automatisiertes Einparken

Das neue Steuergerät von ZF bietet eine breite Palette von Parkfunktionen, darunter das Einparken parallel zur Fahrbahn und High-End-Features wie das „Automated Memorized Parking“ (AMP) und das automatisierte, fahrerlose „Automated Valet Parking“ (AVP) über eine Smartphone-App. Diese Funktionen sind besonders in städtischen Gebieten und engen Parkhäusern von Vorteil, da das Steuergerät eine virtuelle Karte des Parkhauses in Echtzeit erstellt und so ein komplett fahrerloses Parken ermöglicht.

Flexible Architektur ermöglicht Level-4-Funktionen für alle Fahrzeugklassen

Durch seine flexible und skalierbare Architektur ermöglicht das neue Steuergerät für automatisiertes Parken Erweiterungen für Level-4-Fahrfunktionen und die Kompatibilität mit verschiedenen Assistenzsystemen. Dadurch können nicht nur Fahrzeuge der Oberklasse, sondern auch Klein- und Mittelklassefahrzeuge von den fortschrittlichen Parkfunktionen profitieren. Dies macht automatisiertes Parken für eine größere Anzahl von Autofahrern erschwinglich und zugänglich.

ZF führt Parking ECU für automatisiertes Parken ein

Das neue elektronische Steuergerät von ZF, die Parking ECU, wird seit September 2023 in der Region Asien-Pazifik in Serie produziert und bei Zeekr als erstem Kunden von ZF eingesetzt. Es handelt sich um ein hochmodernes Gerät für automatisiertes Parken, das die Position von ZF als globaler Technologieführer unterstreicht. Mit diesem Steuergerät bietet ZF seinen Kunden ein breites Spektrum an fortschrittlichen Fahrerassistenzfunktionen und zeigt sein Engagement für innovative Lösungen.

Neues elektronisches Steuergerät von ZF revolutioniert automatisiertes Parken

Das neue elektronische Steuergerät von ZF für automatisiertes Parken revolutioniert das Fahrerlebnis weltweit. Mit seinen fortschrittlichen automatisierten Parkfunktionen, wie dem fahrerlosen Parken und den individuell gespeicherten Parkmöglichkeiten, wird das Parken in engen Parklücken und städtischen Gebieten bequem und effizient. Die erschwingliche und vielseitige Anwendung des Steuergeräts ermöglicht es einer breiten Masse von Autofahrern, das automatisierte Parken zu nutzen. ZF positioniert sich mit diesem Produkt als führender Technologieanbieter und zeigt sein Engagement für innovative Fahrerassistenzsysteme.