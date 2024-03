Effiziente Lösungen und sichere Automatisierung: Die Partnerschaft von Fives und KEBA

Die Fives Group ist ein etablierter Industriekonzern mit einer beeindruckenden Erfahrung von mehr als zwei Jahrhunderten in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von hochpräzisen Maschinen, Prozesstechnologien und intelligenten Automatisierungslösungen. Mit einer Mitarbeiterzahl von über 8.500 und einem Umsatzvolumen von 2.027 Millionen Euro im Jahr 2022 ist Fives ein weltweit erfolgreiches Unternehmen. Im Fokus steht die Entwicklung von Lösungen, die Branchen effizienter machen und die spezifischen Herausforderungen ihrer Kunden meistern.



Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Fives und KEBA seit 2007

Seit 2007 kooperiert Fives erfolgreich mit KEBA Industrial Automation, einem führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen. In dieser Partnerschaft hat KEBA Fives dabei geholfen, ihre Sicherheitsprobleme und Herausforderungen in der Automatisierung erfolgreich zu meistern. Die langjährige und gute Geschäftsbeziehung zwischen den Unternehmen wird von Aldo Bucci, dem General Manager von KEBA in Italien, betont.

Um das Problem der Überhitzung von Antrieben bei der Quergutsortierung zu lösen, hat KEBA eine innovative Lösung entwickelt. Sie integrierten eine Funktion in den Antrieb, die kontinuierlich die Temperaturen überwacht und bei Überschreitung bestimmter Werte den Energiefluss zum Antrieb unterbricht. Dadurch wird die Verfügbarkeit des Antriebssystems erhöht und potenzielle Gefahren wie Brände vermieden.

Durch den Einsatz von direkt angetriebenen Motoren konnte KEBA das Problem der hohen Geräuschentwicklung und geringen Dynamik der Getriebe bei Fives effektiv lösen. Im Vergleich zu herkömmlichen Motoren anderer Hersteller bieten die Antriebe von KEBA eine höhere Leistungsfähigkeit. Sie sind nicht nur kompakter und leiser, sondern zeichnen sich auch durch eine verbesserte Dynamik aus. Dadurch wird die Effizienz der Lösungen von Fives deutlich gesteigert.

Die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Fives und KEBA beruht auf einem partnerschaftlichen Austausch von Ideen und Fachwissen. KEBA fungiert nicht nur als Lieferant, sondern begleitet Fives engagiert in allen Projektphasen als verlässlicher Partner. Diese enge Kooperation hat bereits zu weiteren Erfolgen geführt, wie zum Beispiel der Entwicklung einer innovativen „Ein-Kabel-Lösung“, die die Verdrahtung erheblich vereinfacht und die Effizienz der Lösungen von Fives steigert.

Fives und KEBA setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und arbeiten gemeinsam an zukunftsweisenden Projekten. Dazu gehört die Entwicklung von Antrieben ohne Schaltschrank, die eine platzsparende und effiziente Lösung bieten. Des Weiteren arbeiten sie an einem schwenkbaren Sortierer, der eine flexible und präzise Sortierung ermöglicht. Die Partnerschaft von Fives und KEBA zeichnet sich durch ihre Innovationskraft und ihre starke Kundenorientierung aus.

Durch die enge Zusammenarbeit von Fives und KEBA konnten zahlreiche Vorteile erzielt werden. Die intelligenten Automatisierungslösungen von KEBA haben dazu beigetragen, Sicherheitsprobleme zu beseitigen und die Geräuschentwicklung deutlich zu reduzieren. Darüber hinaus wurde die Leistungsfähigkeit der Lösungen von Fives durch den Austausch von Fachwissen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit deutlich verbessert. Dies hat zu innovativen Lösungen geführt, die die Effizienz in der Intralogistik-Branche erheblich gesteigert haben. Die Zukunft verspricht weitere Erfolge und spannende gemeinsame Projekte, die die Intralogistik-Branche revolutionieren werden.