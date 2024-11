Energieeffizienz und CO2-Reduktion: Lösung für nachhaltige Optimierung

Die ABB ASKI-Systemlösung ist eine technologische Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Energieeffizienz zu verbessern und CO2-Emissionen zu reduzieren. Sie ist sowohl für kleine Gebäude als auch für komplexe industrielle Strukturen geeignet und bietet eine breite Palette an Anwendungen in verschiedenen Branchen. Mit dieser Lösung können Unternehmen ihren Energieverbrauch langfristig senken und somit aktiv zum Klimaschutz beitragen.



Effiziente Energieoptimierung für Industrie und Zweckgebäude

Die ABB ASKI-Systemlösung bietet Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit, ihre Energieeffizienz zu steigern und ihre CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren. Das modulare und skalierbare System ermöglicht das Energiemonitoring und die Laststeuerung in Industrie- und Zweckgebäuden, um die ehrgeizigen Klimaschutzziele des Landes zu erreichen. Durch die Nutzung von konventioneller Hardwareschaltung oder digitaler Busanbindung können Verbraucher und Lasten effektiv gesteuert werden, um den Energieverbrauch zu optimieren und Treibhausgasemissionen einzusparen.

Energieeffizienz steigern und Kosten senken mit ABB ASKI

Die ABB ASKI-Systemlösung ermöglicht es Unternehmen in verschiedenen Branchen, ihre Infrastrukturen effizienter zu betreiben und somit sowohl CO2-Emissionen als auch Energiekosten erheblich zu senken. Die Lösung ist vielseitig einsetzbar, von Parkplätzen mit E-Ladesäulen bis hin zu PV-Parks, Wärmepumpen und Batteriespeichern. Durch die intelligente Vermeidung von Lastspitzen können zusätzliche Einspeisungen oder Transformatorenstationen vermieden werden, was zu erheblichen Einsparungen sowohl in Bezug auf Energie als auch Kosten führt. Eine umfassende energetische Optimierung, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Infrastruktur zugeschnitten ist, ist besonders effektiv.

Effiziente Lastspitzenoptimierung mit der ABB ASKI-Systemlösung

Die ABB ASKI-Systemlösung bietet eine Vielzahl von Controllern, die speziell entwickelt wurden, um Lastspitzen in verschiedenen Anwendungen zu optimieren. Mit dem ALS-Profi Controller können komplexe Anwendungen mit einer Leistung von mehr als 100 kW gesteuert werden, einschließlich Spitzenlastoptimierung, Lastmanagement, Photovoltaik-Anwendungen, Batteriespeicherung und E-Mobilität. Dieser Controller kann auch als Master-Controller eingesetzt werden, um verschiedene Energiequellen und Verbraucher nahtlos zu integrieren. Der AZS-ecs Energy Controller ermöglicht ein umfassendes Datenmonitoring und die effiziente Steuerung von Lastgruppen. Der ALS-Mini-SX Controller hingegen ist ideal für kleine Anlagen unter 100 kW, wie Mehrfamilienhäuser und kleinere Gewerbeeinheiten, und ermöglicht eine Reduzierung von Lastspitzen, ohne dabei die Qualität, Sicherheit oder den Komfort zu beeinträchtigen.

Flexible Energiedatenvisualisierung und -überwachung über die Cloud

Die ABB ASKI-Systemlösung ermöglicht den Zugriff auf die Systemlösung über eine Cloud. Anwender können von beliebigen Endgeräten aus auf die Lösung zugreifen und aktuelle Lastprofile und Energieverbräuche darstellen. Mit der neuen myASKI Cloud wird eine zentrale Oberfläche geschaffen, um mehrere Geräte des ASKI-Portfolios anzuzeigen. Anwender können jederzeit und von überall über den Webbrowser auf Energiedaten zugreifen. Die Daten werden von den Anlagen an den ASKI-Server gesendet und in einer Datenbank gespeichert. Die Oberfläche wird regelmäßig aktualisiert, um den Anwendern stets eine aktuelle Softwareversion bereitzustellen. Individuell konfigurierbare Dashboards schaffen Transparenz und visualisieren Kenndaten auf kundenspezifische Weise.

Effizientes Energiemanagement: Die ABB ASKI-Systemlösung im Einsatz

Die ASKI-Systemlösung von ABB bietet Unternehmen eine vielseitige Lösung für das Energiemonitoring und die Laststeuerung in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Durch den Einsatz dieser Lösung können Unternehmen ihren Energieverbrauch optimieren, CO2-Emissionen reduzieren und Kosten einsparen. Die verschiedenen Controller ermöglichen eine effektive Optimierung von Lastspitzen in verschiedenen Anwendungen. Die Cloudtechnologie ermöglicht einen flexiblen Zugriff auf die Lösung und bietet eine einfache Visualisierung und Überwachung der Energiedaten. Die ASKI-Systemlösung von ABB ist somit ein wichtiger Beitrag zur energetischen Optimierung und unterstützt Unternehmen dabei, ihre umweltpolitischen Anforderungen zu erfüllen.