VC-330 Ethernet Extender verlängert Netzwerke kosteneffizient über vorhandene 2-Draht-Leitungen

Der VC-330 Ethernet Extender von RubyTech Deutschland GmbH ermöglicht eine wirtschaftliche Netzwerkverlängerung über vorhandene 2-Draht-Leitungen oder industrielle Verkabelung. Er richtet automatisch stabile Point-to-Point-Verbindungen bis zu 500 Metern Länge ein und erreicht dabei 100 Mbit/s Vollduplex. Die Plug-and-Play-Installation ohne Software- oder Hardware-Konfiguration senkt Aufwand und Installationsdauer erheblich. Zudem versorgt der integrierte PoE-Ausgang Endgeräte wie IP-Kameras, VoIP-Telefone oder Türsprechanlagen direkt über die 2-Draht-Leitung.



VC-330 Extender nutzt 2-Draht-Leitungen für stabile 100-Mbit/s-Verbindungen mit Vollduplex

Der VC-330 Ethernet Extender erlaubt die Nutzung bereits vorhandener zweiadriger Leitungen oder gängiger Industrieverkabelungen für die Übertragung von Netzwerksignalen über Strecken bis zu fünfhundert Meter. Das kompakte Gerät gewährleistet eine Datenrate von hundert Megabit pro Sekunde im Vollduplexbetrieb. Durch den Einsatz bestehender Leitungen entfällt aufwändige Neuverkabelung, wodurch Installationskosten gesenkt und Betriebsunterbrechungen reduziert werden. Gleichzeitig sorgt die stabile Verbindung für eine zuverlässige Netzwerkperformance in anspruchsvollen Infrastrukturen maximal robuste Qualität und Effizienz.

Wandhalter- und DIN-RAIL-Version ermöglichen sofortige Inbetriebnahme ohne jegliche Konfiguration

Das Gerät steht als Wandhalter- und DIN-RAIL-Ausführung zur Verfügung und lässt sich dank Plug-and-Play-Design binnen weniger Minuten installieren. Eine aufwendige Software- oder Hardwarekonfiguration entfällt vollständig. Nutzer verbinden das Gerät einfach mit der vorhandenen 2-Draht-Leitung sowie der Stromversorgung oder nutzen PoE. Nach dem Anschließen ist die Netzwerkverbindung sofort aktiv. Diese einfache Installation spart Zeit und Ressourcen und reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich. Der modulare Aufbau gewährleistet Flexibilität und skalierbare Erweiterbarkeit im Betrieb.

VC-330 Extender ermöglicht stabile Datenverbindung in Büros und Industrie

Der VC-330 Ethernet Extender ermöglicht in Bürogebäuden und Industrieanlagen die Verbindung unterschiedlichster Endgeräte über bestehende Leitungen. Er unterstützt Türsprechsysteme, IP-Kameras zur Videoüberwachung, VoIP-Telefone für flexible Sprachkommunikation sowie Netzwerklautsprecher für Audioanwendungen. Dank besonderer Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen, Staub und elektromagnetische Störungen liefert das kompakte Gerät auch unter extremen Umweltbedingungen eine konstante, hochzuverlässige Datenübertragung. Dies steigert die Sicherheit und Stabilität von Netzwerkinstallationen nachhaltig. Langfristig senkt es Wartungsaufwand und Ausfallrisiken signifikant und ist effektiv.

Power over Ethernet liefert Strom direkt über bestehende Zwei-Draht-Leitungen

Mithilfe der integrierten Power-over-Ethernet-Funktion werden angeschlossene Endgeräte über die existierende Zweidrahtleitung direkt mit Energie versorgt. Diese Lösung eliminiert die Notwendigkeit separater Netzteile oder zusätzlicher Steckdosen in der Nähe der Geräte. Installationsaufwand und Verkabelung werden deutlich verringert, da lediglich eine Daten-und Stromverbindung über dasselbe Kabel erforderlich ist. Das Plug-and-Play-Konzept beschleunigt Inbetriebnahme und Wartung und optimiert den Betrieb von IP-Kameras, VoIP-Telefonen und anderen PoE-fähigen Systemen. Es reduziert Installationstermine und senkt Betriebskosten.

Telefonische Bestellung, Beratung und Support direkten Kontakt RubyTech Deutschland

Für Bestellung, technische Beratung und Support steht die RubyTech Deutschland GmbH bereit. Interessenten erreichen unser erfahrenes Vertriebsteam unkompliziert telefonisch unter +49 (0)2446-80956-10 oder per E-Mail an info@rubytech.de. So profitieren Sie von individueller Betreuung, fundierten Produktinformationen und Lösungsvorschlägen. Unsere fachkundigen Mitarbeiter garantieren schnelle Reaktionszeiten, termingerechte Lieferung und verlässlichen After-Sales-Service. Vertrauen Sie auf den Netzwerkprofi, der Sie von der Anforderung bis zur Implementierung kompetent begleitet und Ihre Projekte effizient, dauerhaft reibungslos unterstützt.

