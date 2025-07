KTV startet erstes eigenverantwortliches On-Site-Projekt am ISOVER-Werk in Lübz

Ab dem 1. Juli übernimmt die KTV Speditionsgesellschaft mbH am Standort Lübz die vollständige Lagerung, den innerbetrieblichen Umschlag und die Verladung des Hochleistungsdämmstoffs ULTIMATE für Saint-Gobain ISOVER G+H AG. In insgesamt zweitausend Produktvarianten organisiert das Unternehmen diesen integrierten Logistikprozess eigenverantwortlich. Siebzehn Mitarbeiter arbeiten im durchgehenden 24/7-Schichtbetrieb an insgesamt über 15.800 Palettenstellplätzen. Der Strombedarf wird vollständig aus Wind- und Solarenergie gedeckt, während Fehlproduktionen und Rückläufer im Werk recycelt werden umweltgerecht wiederverwendet.



KTV startet ab eigenständiges On-Site-Logistikprojekt am Saint-Gobain Werk Lübz

Ab dem 1. Juli übernimmt die KTV Speditionsgesellschaft mbH am Standort Lübz die vollständige Abwicklung sämtlicher Logistikprozesse für Saint-Gobain ISOVER G+H AG. Dazu zählen die fachgerechte Lagerung des Hochleistungsdämmstoffs ULTIMATE, der interne Umschlag zwischen Produktions- und Versandbereichen sowie die termingerechte Verladung auf geeignete Verkehrsträger. Mit diesem Schritt startet KTV ihr erstes On-Site-Projekt in eigenständiger operativer Verantwortung direkt auf dem Werksgelände. Dabei gewährleistet das Unternehmen hohe Effizienz, Transparenz und Qualität. Reibungslos.

800 Palettenstellplätze ermöglichen flexible Lagerung und Umschlag 2.000 Dämmstoffvarianten

Das Lager in Lübz bietet über 15.800 Palettenstellplätze, auf zwei Hallen und großzügige Freiflächen verteilt. Dort werden 2.000 Varianten des Hochleistungsdämmstoffs ULTIMATE gelagert, umgeschlagen und für Schifffahrt wie Industrieobjektbau verladen. Die räumliche Anordnung erlaubt optimierte Wegeführung, schnelle Zugriffspunkte und kurz gehaltene Umlaufzeiten. Durch die flexible Flächennutzung lässt sich das Layout bei Bedarf an unterschiedliche Produktabmessungen und saisonale Bedarfsschwankungen anpassen. Transportwege sind modular ausgelegt, ermöglichen eine Anpassung an veränderte Abläufe und Produktionszyklen.

KTV realisiert erfolgreich erste eigenverantwortliche On-Site-Logistik außerhalb des Netzwerks

Zum 1. Juli nahm ein Team aus 17 KTV-Mitarbeitern den 24/7-Schichtbetrieb am ISOVER-Werk auf. Dazu zählen ein Supervisor, zwei Verwaltungsfachkräfte und 14 Fahrer, die Gabelstapler bedienen. Die operative Steuerung erfolgt in enger Abstimmung mit GREIWING-Kollegen, die das Projekt unterstützen. Dieser Schritt markiert für KTV den ersten eigenverantwortlich geführten On-Site-Logistikbetrieb außerhalb des etablierten Netzwerks und unterstreicht die wachsende Kompetenz im Bereich standortbezogener Lager- und Umschlagsprozesse und stärkt langfristig operative Effizienz nachhaltig.

Werk Lübz deckt Strombedarf ausschließlich mit Wind- und Solarenergie

In Lübz wird der gesamte Strombedarf vollständig aus Wind- und Solarenergie gedeckt. Gleichzeitig werden Produktionsfehler und Rückläufer systematisch gesammelt und im Werk recycelt. Anschließend gelangen die wiederaufbereiteten Materialien erneut in den Fertigungsprozess. Durch diese konsequente Verknüpfung von erneuerbaren Energien und geschlossener Materialrückführung entsteht eine geschlossene, ressourcenschonende Wertschöpfungskette, die den hohen ökologischen Standards beider Partner gerecht wird und langfristige Nachhaltigkeit sicherstellt. Dadurch werden Emissionen effizient minimiert und eine umweltbewusste Unternehmensphilosophie demonstriert.

20 Jahre partnerschaftliche Logistikkompetenz: KTV und ISOVER erweitern Services

Saint-Gobain ISOVER G+H AG und die KTV Speditionsgesellschaft mbH pflegen seit mehr als zwei Jahrzehnten eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die von gemeinsamer Expertise geprägt ist. Mit der Erweiterung ihrer Logistikdienstleistungen um eine On-Site-Logistiklösung am Standort Lübz unterstreichen beide Partner ihre Leistungsfähigkeit sowie ihre gemeinsame Ausrichtung auf zukunftsfähige Prozesse. Das Engagement des GREIWING-Unternehmensverbunds zielt darauf ab, Effizienz und Zuverlässigkeit zu steigern und gleichzeitig nachhaltige Konzepte konsequent umzusetzen und Ressourcenschonung fördern, kosteneffizient, umweltbewusst.

Neue On-Site-Logistik Lübz stärkt Lieferkette, Effizienz, Nachhaltigkeit und Partnerschaft

Die On-Site-Logistik in Lübz vereint die langjährige Erfahrung von Saint-Gobain ISOVER G+H, KTV und GREIWING in einem effizienten Netzwerk. Mit flexiblen Lagerkapazitäten für unterschiedliche Produktvarianten, optimiertem Warenumschlag und einer permanenten 24/7-Betriebsbereitschaft werden Lieferketten verlässlich gesichert. Der vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Betrieb und das nachhaltige Recycling minimieren ökologische Belastungen. Wirtschaftliche Vorteile und die vertiefte Zusammenarbeit ebnen den Weg für künftige werksnahe Logistikprojekte und stärken wesentlich die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensverbunds.