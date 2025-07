Neue Nuvo-11000 Serie bietet lüfterlose Edge-KI-Plattform mit industrieller Robustheit

Die kommende Nuvo-11000 Serie von Neousys Technology wird über BRESSNER Technology verfügbar sein und bietet eine vollständig lüfterlose Plattform auf Basis der Intel Core Ultra 200-Prozessoren. Sie unterstützt Edge-KI-Anwendungen, anspruchsvolle Bildverarbeitung und industrielle Automatisierung. Durch modulare Erweiterungsmöglichkeiten lassen sich zusätzliche I/O-Optionen und GPUs integrieren. Die robust ausgelegte Hardware erfüllt MIL-STD-810H-Anforderungen und gewährleistet zuverlässigen Dauerbetrieb in rauen Industrieumgebungen mit Staub, Vibrationen und extremen Temperaturen. Sie garantiert minimalen Wartungsaufwand für professionelle Industrieanwender.



Nuvo-11000 Serie: Passives System mit 24 Threads für Edge-KI

Die Nuvo-11000 Serie von Neousys Technology setzt auf passiven Betrieb und Intel Core Ultra 200 Prozessoren mit 24 Threads. Das System liefert hohe Rechenleistung für Edge-KI, Machine Vision und Automatisierung und besticht durch Skalierbarkeit. BRESSNER Technology unterstützt bald die Integration und sorgt für reibungslose Inbetriebnahme. Durch den lüfterlosen Aufbau entstehen minimale Ausfallzeiten selbst unter staubigen, heißen oder vibrierenden Bedingungen, sodass zuverlässiger Dauerbetrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen gewährleistet ist mit überragender Verfügbarkeit.

Nuvo-11000-Serie bietet bis zu 36 TOPS KI-Beschleunigung für Inferenzaufgaben

Die Nuvo-11000 Serie liefert dank integrierter KI-Beschleuniger mit einer Leistung von bis zu 36 TOPS eine effiziente Ausführung komplexer Inferenz- und Bildverarbeitungsaufgaben. Ihre 24-Thread-Architektur basiert auf Intel Core Ultra 200 Prozessoren und gewährleistet schnelle Datenanalyse sowie parallele Verarbeitung. Dies optimiert den Betrieb autonomer mobiler Roboter, unterstützt präzise Predictive Maintenance und fördert datengesteuerte Steuerungsprozesse. Wartungsintervalle verkürzen sich, da Inferenzaufgaben direkt an der Edge durchgeführt werden. Die Plattform überzeugt durch hohe Energieeffizienz.

Industrietaugliches Gehäuse bietet Stoßresistenz und Vibrationsschutz bis siebzig Grad

Das industriefähige Gehäuse bietet umfassenden Schutz gegen Vibrationen und Stöße und erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-810H-Zertifizierung. Es gewährleistet zuverlässigen Dauerbetrieb selbst in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen, Logistikzentren oder unter freiem Himmel. Dank der konstruktiven Eliminierung bewegter Lüfterkomponenten entsteht ein wartungsarmes System. Betriebstemperaturen von minus 25 bis plus 70 Grad Celsius stellen sicher, dass das Gerät kontinuierlich und betriebssicher arbeitet, ohne durch extreme klimatische Bedingungen beeinträchtigt zu werden und sorgt für maximale Ausfallsicherheit.

Zwei PCIe Gen4 x16 Steckplätze für GPUs und Notstrommodule

Die Baureihe verfügt über bis zu zwei PCIe Gen4 x16 Steckplätze für den Einsatz von NVIDIA(R) RTX GPUs, industriellen Framegrabbern oder Notstrommodulen. Das innovative Neousys-Kassetten-System ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Kartenwechsel ohne Aufwand. Parallel dazu liefert die integrierte MezIO-Schnittstelle vielfältige, optionale I/Os, darunter serielle Anschlüsse RS-232/422/485, isolierte digitale Ein- und Ausgänge, USB 3.2 Gen2, Gigabit-Ethernet sowie PoE+ nach IEEE 802.3at. Robuste Konstruktion garantiert zuverlässigen Betrieb auch unter rauen Bedingungen.

Effiziente Modernisierung ohne Umbau dank identischen Abmessungen und I/O-Layouts

Dank identischer Gehäuseabmessungen und unveränderter Schnittstellenanordnung im Vergleich zu Vorgängermodellen kann eine Vielzahl vorhandener Systeme ohne bauliche Veränderungen aktualisiert werden. Unternehmen nutzen so die leistungsstärkere Hardware und profitieren von verkürzten Datenwegen. Bestehende Montageschienen, Halterungen und Verkabelungsstrukturen bleiben erhalten, was Zeit- und Kostenaufwand deutlich reduziert. Diese nahtlose Integration vereinfacht Upgrade-Projekte, minimiert Stillstandzeiten und ermöglicht eine schnelle Umsetzung moderner Automatisierungs- und Bildverarbeitungsaufgaben in bestehenden Anlagenumgebungen. Er steigert langfristig Effizienz und senkt Kosten.

Edge-KI ohne Cloud: Niedrigste Latenz für industrielle Visuelle Kontrollen

Edge-KI-Lösungen verarbeiten Daten unmittelbar an der Quelle ohne Abhängigkeit von externen Cloud-Diensten. Durch integrierten GPU-Support und spezialisierte KI-Beschleuniger werden Verarbeitungspfad und Datenübertragung optimiert, wodurch extrem niedrige Latenzzeiten entstehen. Dies ermöglicht hochpräzise visuelle Qualitätskontrollen sowie zuverlässige Predictive Maintenance und unterstützt autonome Systeme in Echtzeit. Die Architektur minimiert Netzwerkverzögerungen und reduziert Ausfallrisiken, wodurch eine zukunftssichere Plattform entsteht, die den Anforderungen moderner Industrie-4.0-Anwendungen gerecht wird und ermöglicht skalierbare datengetriebene Automatisierungsprozesse entlang sämtlicher Produktionsphasen.

Lüfterloses Nuvo-11000 System kombiniert Leistung, Robustheit und modulare Erweiterbarkeit

Die Nuvo-11000 Serie von Neousys Technology kombiniert beeindruckende Rechenleistung mit industrieller Robustheit in einem vollständig lüfterlosen Gehäuse. Sie erfüllt MIL-STD-810H-Anforderungen für vibrations- und stoßresistente Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. Durch umfangreiche I/O-Optionen wie PCIe Gen4, MezIO-Schnittstelle und modulare Kassettensysteme lassen sich GPUs, Framegrabber und zusätzliche Ports flexibel integrieren. Identische Abmessungen gewährleisten unkomplizierte Modernisierungen vorhandener Anlagen. BRESSNER Technology liefert bald maßgeschneiderte Komplettlösungen für anspruchsvolle Automatisierungs- und Bildverarbeitungs-Tasks.