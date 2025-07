Die Einleitung dient dazu, den Leser in das Thema einzuführen und grundlegende Zusammenhänge zu erläutern. Sie skizziert kurz die Zielsetzung, den Kontext sowie den Aufbau des Dokuments und benennt zentrale Fragestellungen. Durch eine prägnante Darstellung werden Relevanz und Hintergrund verdeutlicht, sodass ein fundierter Einstieg ermöglicht wird. Zudem schafft sie Transparenz hinsichtlich Methodik und Struktur, um den Adressaten optimal auf nachfolgende Inhalte vorzubereiten und Erwartungen zu steuern und zentrale Begriffserklärungen kurz.



EPG Consulting erhält Top Consultant Auszeichnung beim Mittelstands-Summit 2025

EPG Consulting, Teil der Ehrhardt Partner Group, erhielt beim Deutschen Mittelstands-Summit 2025 in Mainz das Top Consultant-Siegel der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung. Als herstellerunabhängige Logistikberatung überzeugte das Unternehmen durch fundierte Fachkompetenz, mehr als 6.500 realisierte Projekte und eine spezialisierte Ausrichtung auf mittelständische Anforderungen. Im Rahmen eines wissenschaftlich fundierten Auswahlprozesses bewertete die WGMB Kriterien wie Umsetzungserfolg, Kundenbindung und Nachhaltigkeit. Die Auszeichnung wurde persönlich und feierlich von Christian Wulff übergeben.

EPG Consulting agiert als neutraler Logistikberater und unterstützt Unternehmen systematisch entlang der gesamten Lieferkette. Beginnend mit detaillierten Analysen strategischer Potenziale, entwickelt das Team maßgeschneiderte Konzepte zur Optimierung von Prozessen, Lagerung und Transport. Nach Auswahl wissenschaftlich fundierter Methoden erfolgt die operative Implementierung praxisnah und effizient. Die unabhängige Beratungskompetenz wurde in einem umfassenden Verfahren der WGMB bewertet, wobei Fachwissen, Kommunikationsstärke und langfristige Umsetzungsqualität ausschlaggebend für die Auszeichnung waren und nachhaltiges langfristiges Kundenvertrauen.

Maßgeschneiderte Logistikkonzepte für KMU und Konzerne entlang gesamter Wertschöpfungskette

EPG Consulting erarbeitet für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Großkonzerne individuelle Logistikkonzepte im Bereich Lagerplanung, Standortwahl und Automatisierung. Die praxisorientierten Lösungen berücksichtigen vorhandene Ressourcen und geplante Wachstumsziele, um effiziente, skalierbare Prozesse zu etablieren. Beginnend mit fundierten strategischen Analysen werden Optimierungsansätze abgeleitet und in konkrete Maßnahmen überführt. So werden Bestände, Materialflüsse und Transportwege optimiert, um dauerhaft Kosten zu senken und die Wertschöpfungskette nahtlos zu stärken. Dieser Ansatz fördert nachhaltige Performance langfristig.

Herstellerunabhängige Beratung: EPG Consulting bietet objektive Planung und Effizienzsteigerungen

Als herstellerunabhängige Beratung nutzt EPG Consulting einen technologieoffenen Ansatz, der frei von Bindungen an spezifische Software- oder Anlagenhersteller agiert. Dadurch entstehen neutrale Empfehlungen, die exakt auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Dieser Grundsatz sichert objektive Planungsleistungen und verhindert Interessenkonflikte. Kunden erhalten passgenaue Konzepte, die in der praktischen Umsetzung höchste Effizienz erzielen. Langfristig profitieren Unternehmen von nachhaltigen Prozessoptimierungen, verbesserten Abläufen und messbaren Kosteneinsparungen in ihren Logistik- und Produktionsnetzwerken.

Mittelständische Referenzkunden beurteilen Beratungserfolg objektiv und systematisch mit Kriterienvergleich

Statt eines klassischen Juryverfahrens übernahmen mittelständische Referenzkunden die Bewertung der Beratungsperformance mithilfe detaillierter Kriterienkataloge. Hierzu zählten nicht nur Fachkompetenz und Umsetzungserfolg, sondern auch Kommunikationsqualität, Kundenbindung sowie Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung. Dieser kundenorientierte Ansatz ermöglichte eine praxisnahe Beurteilung, bei der der Dialog von der Phase der Ideenentwicklung bis zur finalen Umsetzung kontinuierlich und intensiv gepflegt wurde. Die Unternehmen profitieren so von einer transparenten, nachvollziehbaren Bewertung, die strategisch-realistische Verbesserungsansätze aufzeigt und Vertrauen stärkt.

EPG Consulting managt über hundert parallele Projekte in DACH-Region

EPG Consulting betreut mehr als hundert parallel laufende Projekte und gehört damit zu den dynamischsten Beratungsunternehmen in der DACH-Region. Das Mandantenportfolio umfasst sowohl wachstumsorientierte kleine und mittlere Unternehmen als auch global agierende Konzerne aus der Pharmaindustrie, dem E-Commerce, dem Automobilzulieferumfeld und weiteren Sektoren. Diese Branchen zeichnen sich durch besonders hohe Anforderungen an Prozessoptimierung, Ressourceneffizienz und skalierbare Logistiklösungen aus, die EPG mit maßgeschneiderten Konzepten adressiert. Die ganzheitliche Betreuung gewährleistet nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

EPG Consulting vereint Branchenexpertise mit Digitalisierung Automatisierung und Nachhaltigkeitsmanagement

Das Beraterteam verfügt über umfangreiche branchenspezifische Erfahrung und kombiniert diese mit aktuellen Ansätzen aus Digitalisierung, Automatisierung sowie Nachhaltigkeitsmanagement. Zu den zentralen Leistungen zählen strategische Netzwerkplanung, Entwicklung von Standortstrategien sowie fundierte Make-or-Buy-Analysen. Darüber hinaus übernimmt das Team die Konzeption und Durchführung von Ausschreibungsverfahren und leistet umfassendes Change- und Organisationsmanagement. Mit methodischer Strenge und pragmatischem Projektansatz unterstützt EPG Consulting Unternehmen dabei, Effizienzpotenziale zu heben und nachhaltige Mehrwerte zu realisieren, langfristig und konsequent.

Auszeichnung 2025 bescheinigt EPG Consulting echten Mehrwert für Mittelstand

Marcel Wilhelms, Geschäftsführer der EPG Consulting, betont, dass die Ehrung durch das Top Consultant-Siegel die gleichberechtigte Zusammenarbeit mit Kunden belege und deutlichen Mehrwert generiere. Das Siegel für 2025 motiviere das Team dazu, die Ausrichtung noch stärker an den spezifischen Anforderungen mittelständischer Unternehmen auszurichten. Methodische Exzellenz und stringente Projektumsetzung würden weiter optimiert, um nachhaltige Effizienzsteigerungen und praxisnahe, bedarfsgerechte Lösungen zu realisieren. Feedback aus Projekten beschleunigt effiziente kontinuierliche Optimierung unserer Beratungsprozesse nachhaltig.

Unabhängige Expertise und pragmatisches Projektmanagement steigern Logistikkompetenz nachhaltig effizient

EPG Consulting kombiniert herstellerunabhängige Fachkompetenz mit effizientem Projektmanagement und wissenschaftlich fundierten Methoden, um Logistikprozesse passgenau zu optimieren. Mittelständische Unternehmen erhalten maßgeschneiderte Konzepte, die nachhaltige Effizienzsteigerungen realisieren und operative Abläufe langfristig stabilisieren. Die enge Zusammenarbeit garantiert transparente Entscheidungsgrundlagen, praxisnahe Umsetzungen und kontinuierliche Leistungssteigerung. Die Auszeichnung als Top Consultant belegt das hohe Vertrauen der Kunden sowie die herausragende Position von EPG Consulting als zuverlässiger Partner für zukunftsorientierte Logistiklösungen.