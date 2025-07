ASSA ABLOY startet größte EMEIA-Photovoltaikanlage mit 1.104 kWp Leistung

Im März 2025 wurde am Standort Albstadt von ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 1.104 kWp in Betrieb genommen. Die Anlage erzeugt jährlich 1.150 MWh sauberen Strom, deckt etwa 30 Prozent des lokalen Energiebedarfs ab und reduziert den CO2-Ausstoß um circa 654 Tonnen. Durch Integration in ein Energiemanagementsystem und smarte Technologien werden Effizienzpotenziale optimiert und die unternehmensweiten Nachhaltigkeitsziele signifikant gefördert. Das Projekt fördert langfristige ökologische Nachhaltigkeit.



Die Photovoltaikanlage erzeugt jährlich etwa 1.150 MWh sauberen Strom, was dem Jahresverbrauch von rund 250 bis 300 privaten Haushalten entspricht. Mit ihrer Leistung deckt sie etwa 30 Prozent des gesamten Strombedarfs am Standort Albstadt direkt vor Ort ab. Durch diese Eigenproduktion reduziert ASSA ABLOY den externen Strombezug deutlich und vermeidet dadurch jährlich ungefähr 654 Tonnen CO2-Emissionen. Das Konzept vereint hohe Wirtschaftlichkeit mit ökologischer Nachhaltigkeit und fördert gleichzeitig die Energiestrategie langfristig.

ASSA ABLOY hat mit der Aktivierung der Photovoltaikanlage am Standort Albstadt einen wichtigen Schritt hin zur Halbierung der Scope-1? und Scope-2?Emissionen bis zum Jahr 2030 getan. In der Periode 2023 bis 2024 konnte das Unternehmen bereits eine Reduktion um 20 Prozent verzeichnen. Zugleich steigt der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstrombedarf weltweit auf 82 Prozent. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zu den Science-Based Targets und bestätigt Nachhaltigkeitsstrategie.

Die in Albstadt installierte Photovoltaikanlage ist ein integraler Bestandteil eines umfassenden Energiesparkonzepts, das moderne, selbstregulierende LED-Beleuchtung mit dynamischem Energieverbrauchs-Monitoring kombiniert. Durch die Echtzeit-Analyse von Leistungsdaten kann das System den Strombedarf automatisch anpassen und Spitzenlasten reduzieren. Werkleiter Jochen Lohmüller erläutert, dass jede gesparte Kilowattstunde unmittelbaren Einfluss auf die Erreichung wissenschaftsbasierter Treibhausgasreduktionsziele hat und so den Standort nachhaltig stärkt und langfristig zukunftsfähig macht. Dieses Konzept fördert Energieautarkie, optimiert Betriebskosten und minimiert Umweltbelastungen.

Im Zuge der Installation der Photovoltaikanlage wurde neben den Solarmodulen auch das Dach instand gesetzt und die Eingangsfassade umfassend renoviert. Diese Maßnahmen führen zu einer spürbaren Verbesserung der Energieeffizienz und sorgen für eine ansprechende Optik des Standorts. Die Modernisierungen stärken das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter, indem sie ein modernes Arbeitsumfeld schaffen, und steigern durch die visuelle Aufwertung die Attraktivität des Standorts für Kunden und Geschäftspartner.

