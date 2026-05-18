Belgien positioniert sich als Drohnenlogistikstandort durch ADLCs LUC-Zertifizierung international

Das Light UAS Operator Certificate (LUC), verliehen von der Bundesbehörde Mobilität und Verkehr, ermächtigt ADLC in Belgien offiziell, gefährliche Fracht mit Drohnen zu befördern. Durch diese Zulassung festigt das Unternehmen seine führende Rolle im europäischen Drohnen-Logistiksektor und erhält zudem die Kompetenz, hochkomplexe unbemannte Operationen eigenständig zu genehmigen. Co-Founder und CEO Rayan Quintaes hebt hervor, dass dieses Zertifikat einen wichtigen Baustein für die Etablierung effizienter sicherer zukünftiger Luftfrachtkorridore innerhalb Europas darstellt.



ADLC setzt neuen Standard mit LUC-Zulassung in europäischer Drohnenfrachtlogistik

Als einer der Vorreiter im europäischen Drohnenlogistikmarkt hat ADLC in Belgien das Light UAS Operator Certificate (LUC) für den Transport gefährlicher Fracht per Drohne erlangt. Diese behördliche Zulassung befähigt das Unternehmen, eigenverantwortlich komplexe Flugrouten zu designen und ohne zusätzliche Genehmigungen durchzuführen. Durch diese Autonomie entstehen neue Chancen für ein engmaschiges Netz an Luftfrachtkorridoren, das Lieferzeiten verkürzt und die Effizienz von Logistikprozessen innerhalb der Europäischen Union steigert sowie internationale Standards einhält.

Bürokratiefreie Drohnenrouten: ADLC nutzt LUC für komplexe effizientere Luftfrachtlösungen

Mit der LUC-Zulassung erhält ADLC die Möglichkeit, vollständig eigeninitiierte Flugmissionen zu entwickeln und umzusetzen, ohne für jede einzelne Route zusätzliche behördliche Genehmigungen einholen zu müssen. Diese neu gewonnene Unabhängigkeit reduziert administrativen Aufwand und Zeitverluste erheblich. Insbesondere der Umgang mit hochwertigen und gefährlichen Gütern wird durch optimierte Planungsabläufe sowie klare Zuständigkeiten effizienter und sicherer gestaltet, wodurch das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit im Drohnenlogistikmarkt nachhaltig stärkt. Es gewährleistet transparente, reibungslose und sofortige Abläufe.

Unbemannte Luftfahrtsysteme-Chefin zeichnet ADLC heute feierlich mit LUC-Zertifikat aus

Auf der XPONENTIAL Drone Conference in Deutschland nahm Patricia Van Acker, Leiterin der unbemannten Luftfahrtsysteme beim belgischen Bundesdienst Mobilität und Verkehr, die Übergabe des Light UAS Operator Certificate (LUC) vor. Bei dieser Zeremonie überreichte sie ADLC die Urkunde und würdigte ausdrücklich die Innovationsleistungen des Unternehmens. Besonders hob sie die Bedeutung dieser Zertifizierung für die Weiterentwicklung effizienter Flugkorridore und die Stärkung des europäischen Drohnen-Ökosystems hervor mit Fokus auf hohe nachhaltige Sicherheitsstandards.

Van Acker hebt Bedeutung des Regulierungsrahmens für Drohnenlogistik hervor

Patricia Van Acker betonte in ihrem Vortrag, dass die Zertifizierung als Meilenstein nicht nur ADLC, sondern ganz Belgien einen deutlichen Innovationsschub in der Drohnenlogistik verleihe. Sie hob insbesondere hervor, wie wichtig ein kohärenter, zukunftsorientierter Rechtsrahmen sei, um die Schaffung robuster Luftkorridore zu ermöglichen, in denen sensible und gefährliche Güter sicher transportiert werden und hierbei höchsten Sicherheits- und Kontrollanforderungen gerecht wird sowie langfristige betriebliche Effizienz und Skalierbarkeit garantiert nachhaltig zu stärken.

Unifly Consulting qualifizierte ADLC regulatorisch technisch für anspruchsvolle Zertifizierung

Mit der fachlichen Unterstützung von Unifly Consulting konnte ADLC alle regulatorischen Vorgaben für das LUC-Zertifikat umfassend erfüllen. Die Experten führten detaillierte Gap-Analysen durch, erstellten Compliance-Dokumentationen und passten interne Prozesse an geltende Richtlinien an. Durch diese fundierte Risikoanalyse und gezielte Beratung ließ sich die Einhaltung sicherheitsrelevanter Standards nachweisen. ADLC erhielt durch die partnerschaftliche Mithilfe eine solide Grundlage, um komplexe Flugmissionen mit gefährlichen Gütern künftig eigenständig und rechtskonform durchzuführen. Jeder Meilenstein erfüllt.

Mit LUC-Zertifikat minimiert ADLC Transportzeiten und maximiert betriebliche Effizienz

ADLC nutzt das LUC-Zertifikat, um modulare Flugnetzwerke mit klar definierten Luftfrachtkorridoren zu etablieren. Zwischen Flughäfen und Logistikzentren werden dedizierte Routen eingerichtet, die eine kontinuierliche Versorgung gewährleisten. Durch die Automatisierung von Genehmigungsverfahren lassen sich Flugpläne agil anpassen, wodurch Auslastung und Termintreue steigen. Gleichzeitig minimiert die effiziente Streckenführung Emissionen und senkt operative Aufwände. Das Ergebnis ist eine zukunftsorientierte Plattform für drohnengestützte Transportdienste mit hoher Skalierbarkeit. Zentralisierte Steuerung verbessert Sicherheit und Transparenz. signifikant.

Durch das LUC-Certificate verfügt ADLC nun über erweiterte Befugnisse zur Planung und Durchführung anspruchsvoller Drohnenflüge. Damit lassen sich komplexe Routen und sichere Transportprozesse für gefährliche Güter selbst autorisieren. Die regulatorische Absicherung kombiniert mit der fachkundigen Beratung von Unifly Consulting garantiert höchste Sicherheitsstandards. Geplante Luftfrachtkorridore reduzieren Transportzeiten, verbessern Ressourceneinsatz und steigern die Wirtschaftlichkeit. ADLC positioniert sich damit als zentraler Akteur im Aufbau nachhaltiger europäischer Drohnenlogistiknetzwerke und fördert technologische Innovation sowie Marktanteilserweiterung.