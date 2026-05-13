Wetterfester kompakter Energy Cube ermöglicht zuverlässige Indoor- und Outdoor-Energieversorgung

Der Optimus Prime Home Energy Cube startet im Juni als neuer mobiler Heimspeicher von Deyle Technik GmbH aus Schwalbach bei Frankfurt. Er nutzt robuste LFP-314-Zellen mit 314 Amperestunden und garantiert über 11.000 Ladezyklen. Plug-and-Play ermöglicht schnelle Montage von bis zu vier wetterfesten 3-kWh-Modulen im Innen- oder Außenbereich. Das integrierte Touchpad zeigt Echtzeitdaten, während eine KI intelligent Verbrauch analysiert und günstige Strombezüge automatisch steuert, spart Kosten, unterstützt Kapazitätsmanagement und bietet Flexibilität.



Modulares Plug-and-Play-Design: Skalierbarer Energiespeicher bis 108 Kilowattstunden ohne Wechselrichter

Mit dem Home Energy Cube präsentiert Deyle Technik einen modularen Heimspeicher, der auf robusten Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen mit 314 Amperestunden basiert. Über 11.000 Ladezyklen garantieren eine lange Lebensdauer und führen zu spürbar geringeren Gesamtbetriebskosten gegenüber herkömmlichen Speichern. Einzelne 27-Kilogramm-Module lassen sich unkompliziert transportieren und per Plug-and-Play miteinander verbinden. Dadurch entsteht ein weltweit erstmals flexibles, tragbares Energiespeichersystem, das sich je nach Bedarf um weitere LFP-314-Module erweitern lässt. Wetterfestes Gehäuse ermöglicht Nutzung drinnen/draußen jederzeit.

Mobil einsetzbar: Bis zu vier 3-kWh-Module ohne Verkabelung koppeln

Das kompakte Speichermodul lässt sich mühelos an Balkongeländern, in Wintergärten, auf Campingfahrzeugen oder auf Baustellen platzieren und unterstützt dadurch zahlreiche Anwendungsfälle. Bis zu vier 3-kWh-Einheiten verknüpfen Anwender unkompliziert per Plug and Play, ohne komplexe Verkabelung oder zusätzliche Wechselrichter zu benötigen. So entsteht in kurzer Zeit eine skalierbare Energiespeicherlösung, die flexibel zwischen verschiedenen Einsatzorten gewechselt werden kann und selbst in rauen Umgebungen zuverlässige Leistung liefert. Wartungsarm, mobil einsetzbar und langfristig zuverlässig.

Systemskala von 7,2 kW bis 21,6 kW durch DC/DC-Wandler

Dank jedes einzelnen DC/DC-Wandlers an jedem Speichermodul lassen sich Einheiten mit variierenden Ladeständen unkompliziert zusammenführen. Auf diese Basis ist das Speichersystem sowohl einphasig mit bis zu 7,2 kW Leistung und 36 kWh Speicherkapazität als auch dreiphasig mit maximal 21,6 kW und 108 kWh modular skalierbar. Optional stehen unterschiedliche Farbdesigns zur Auswahl, sodass das System nicht nur technisch, sondern auch optisch an individuelle Wohn- oder Arbeitsumgebungen angepasst werden kann und abzurunden.

Touchpad überwacht Verbrauch in Echtzeit, KI kauft Strom günstig

Das hochauflösende Touchpad zeigt permanent Stromflussdaten, Spannungswerte und Batteriezustand auf einen Blick. Mittels maschinellem Lernen analysiert die integrierte KI individuelle Verbrauchsprofile, erkennt wiederkehrende Lastspitzen und prognostiziert Bedarfsmuster. Automatisch kaufen Algorithmusgesteuert Ladeprozesse dann genau dann ein, wenn Strompreise am niedrigsten sind. Dadurch gelingt eine höhere Eigenverbrauchsrate, Netzbezug und Kosten werden reduziert. Anwender profitieren von automatischer Optimierung, transparenter Visualisierung und effizienter Energiespeicherung ohne manuelle Eingriffe. Adaptive Algorithmen verbessern Kaufzeitpunkte und steigern Energieausnutzung.

Als kompaktes Plug-and-Play-Heimspeichersystem integriert der Optimus Prime Home Energy Cube eine intelligente Energieverwaltung mit prädiktiver Verbrauchsanalyse. Die Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie sichert über 11.000 Ladezyklen hohe Zuverlässigkeit über Jahrzehnte. Vier wetterfeste, tragbare 3-kWh-Module passen sich flexibel an diverse Anwendungen an. Mit DC/DC-Wandlern kombinierbar, skaliert das System von 7,2 bis 108 kWh. Die KI optimiert automatische Stromzukäufe und maximiert Eigenverbrauch. Produktion Made in Germany sorgt für Qualität, Geräuscharmen Betrieb, umfangreiche Farboptionen und mobile Montagemöglichkeiten.