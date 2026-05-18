Kässbohrer Italia zeigt neue PowerBully Kettenfahrzeuge auf SaMoTer 2026

Auf der SaMoTer 2026 in Verona stellt Kässbohrer Italia S.r.l. erstmals auf der italienischen Leitmesse die neuen Kettenfahrzeuge PowerBully 9D, 12D, 9C und 12C vor. Die Modelle wurden für anspruchsvolles Gelände entwickelt und bieten hohe Nutzlastkapazitäten, minimalen Bodendruck sowie flexible Chassislösungen für unterschiedlichste Aufbauten. Besucher erleben live leistungsstarke Motorisierung, optimierte Effizienz sowie umfassenden Fahrkomfort und herausragende Sicherheit auch auf sensiblen Baustellen ohne Infrastruktur und eine modulare Systemarchitektur garantiert maximale Flexibilität.



Bereit für Anspruchsvolle Einsätze: PowerBully 9D und 12D Dumper

Die Baureihe umfasst die Ketten-Dumper PowerBully 9D mit einer Nutzlast von 7,5 Tonnen und PowerBully 12D mit 11,5 Tonnen. Ergänzt wird sie durch die Chassis-Modelle 9C und 12C, die als mobile Plattformen für Hooklift-, Kran- und spezielle Aufbauvarianten dienen, beispielsweise Spandicalce oder Schweißzelte. Breite Gummiketten minimieren den Bodendruck auf 0,19 bis 0,24 kg/cm², sodass empfindliche Oberflächen und Morast selbst bei hohem Einsatz unbeschädigt bleiben. Dies garantiert nachhaltige Schonung von Böden.

Leistungsstarke Kettenfahrzeuge meistern Steigungen dank gefederter Kabine, 360° Kameras

Durch das leistungsstarke Antriebssystem bewältigen die Kettenfahrzeuge selbst steile Hanglagen und unebenes Gelände problemlos und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 14,5 km/h. Eine gefederte Kabine in Kombination mit großzügigen Pendelachsen reduziert Erschütterungen effektiv und sorgt für Komfort bei anspruchsvollen Einsätzen. Bediener können wahlweise per Joystick oder klassischem Lenkrad manövrieren, während die großzügige Verglasung, der neigbare Motorhaubenaufbau und ein optionales 360°-Kamerasystem die Rundumsicht optimieren und die Sicherheit erhöhen. Steigern sie die Effizienz.

PowerBully 9C und 12C: Flexible Chassis für anspruchsvolle Einsätze

Die Chassis-Modelle PowerBully 9C und 12C dienen als vielseitige Plattform in schwer zugänglichen Einsatzgebieten und tragen unterschiedlichste Aufbauten. Dank standardisierter Schnittstellen mit 864 mm Lochbild bieten sie einfache Anbindungsmöglichkeiten für PTO, CAN-Bus sowie Stromanschlüsse. Dadurch lassen sich Abroll- und Kranaufbauten, Löschsysteme oder spezifische Module schnell und unkompliziert montieren. Insbesondere in Katastrophenschutzeinsätzen oder Infrastrukturprojekten gewährleisten sie hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität unter herausfordernden Bedingungen. Sie überzeugen durch robuste Konstruktion und geringen Wartungsaufwand.

Erleben Sie PowerBully live in Halle 11, Stand B3

Interessierte Besucher haben die Gelegenheit, die PowerBully-Kettenfahrzeuge am Messestand in Halle 11, Stand B3 in Echtbetrieb zu erleben. Direkt vor Ort demonstriert das Team die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die beeindruckende Leistungsfähigkeit der Modelle unter anspruchsvollen Bedingungen. Erfahrene Produktberater stehen bereit, um persönliche Gespräche zu führen und detaillierte Auskünfte zu Einsatzgebieten, verfügbaren Sonderausstattungen sowie Servicepaketen zu geben. So erhalten Interessenten umfassende Informationen und individuelle Empfehlungen für ihre spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse.

Die PowerBully Kettenfahrzeuge von Kässbohrer Italia S.r.l. vereinen hohe Nutzlastkapazität mit minimaler Bodendruckbelastung und modular ausgelegten Chassis-Lösungen. Ihre robusten Komponenten und flexible Konfigurationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass auch anspruchsvolles Terrain problemlos bewältigt wird. Gleichzeitig gewährleisten gefederte Kabinen, ergonomische Steuerung und integrierte Sicherheitssysteme optimalen Bedienkomfort und umfassenden Schutz. Damit definieren diese Allrounder im Offroad-Baueinsatz neue Qualitätsstandards und meistern Aufgaben dort, wo konventionelle Maschinen scheitern. Sie überzeugen durch ausgezeichneter Langlebigkeit und effizienten Kraftstoffverbrauch.