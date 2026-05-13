Portwell LYNX-812E liefert kompakte lüfterlose Edge-Computing-Leistung für Industrieanwendungen effizient

Portwell erweitert sein Portfolio um das kompakte, lüfterlose Embedded-System LYNX-812E mit Intel Atom x7000RE-Prozessoren. Die Plattform liefert zuverlässige und konsistente Edge-Computing-Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen bei minimalem Energieverbrauch. Dank robustem, wartungsfreiem Gehäuse und fester Speicherbestückung überzeugt das System durch geringe Ausfallraten. Flexible I/O-Schnittstellen und modulare Erweiterungsmöglichkeiten ermöglichen eine nahtlose Integration in Automatisierungs- und Digitalisierungsprojekte. Retrofit- sowie Datenerfassungsanwendungen profitieren von hoher Stabilität selbst unter extremen Betriebsbedingungen. Edge-Infrastrukturen lassen sich skalierbar erweitern. Effizient.



Portwell stellt lüfterloses Embedded-System mit Intel Atom x7000RE vor

Portwell erweitert sein Produktportfolio um das lüfterlose Embedded-System LYNX-812E, das auf Prozessoren der Intel Atom x7000RE-Serie basiert und stabilen Betrieb bei geringem Energiebedarf gewährleistet. Das kompakte Gerät ohne bewegliche Teile minimiert Ausfallrisiken und erlaubt wartungsarmen Dauerbetrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Dank seines robusten Gehäusedesigns und hoher thermischer Belastbarkeit ist es ideal für Automatisierungsanwendungen, IIoT-Szenarien und Retrofit-Projekte, die höchste Zuverlässigkeit und Energieeffizienz erfordern. Über einfache Integration profitieren Anwender von dauerhaft reduziertem Wartungsaufwand.

Onboard-LPDDR5 und eMMC sichern schnelle Zugriffe bei geringem Verbrauch

Der LYNX-812E verwendet fest auf dem Mainboard verlöteten LPDDR5-Arbeitsspeicher und eMMC-Flashspeicher, um direkte und schnelle Datenzugriffe zu gewährleisten. Die integrierte Speicherlösung eliminiert störungsanfällige Steckverbindungen und reduziert potenzielle Ausfallstellen. Durch dieses kompakte Layout wird das Verhältnis von Rechenleistung zu Energieverbrauch optimiert und die Systemstabilität in rauen Industrieumgebungen gesteigert. Anwender profitieren so von geringem Wartungsaufwand, erhöhter Betriebssicherheit sowie zuverlässigem Dauerbetrieb unter Vibration, Temperaturschwankungen und extremen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich wird die Lebensdauer der Komponenten verlängert.

Zwei COM-Ports und M.2-B-Key bieten skalierbare Edge-Lösungen mit KI-Unterstützung

Der LYNX-812E verfügt über zwei serielle COM-Schnittstellen, die RS-232, RS-422 und RS-485 unterstützen, wodurch er sich nahtlos in bestehende Automatisierungsnetzwerke integrieren lässt. Zusätzlich ermöglicht eine M.2-B-Key-Buchse den Einbau von 4G- oder 5G-Funkmodulen sowie KI-Beschleunigern. Diese Ausstattung liefert eine ausgewogene Hardwareplattform für skalierbare Edge-Computing-Lösungen, reduziert Komplexität und verringert Wartungsaufwand drastisch. Patricia Chou, Product Manager bei Portwell, betont den praktischen Mehrwert für industrielle Anwendungen effizient.

LYNX-812E liefert zuverlässigen Betrieb unter extremen Temperaturbedingungen und Spannungen

Dank des erweiterten Temperaturbereichs von minus vierzig Grad Celsius bis siebzig Grad Celsius und dem flexiblen DC-Eingang von zwölf bis dreißig Volt gewährleistet das System einen kontinuierlichen Betrieb auch unter extremen Umweltbedingungen. Robuste serielle Schnittstellen ermöglichen stabile Kommunikation mit Peripheriegeräten, während modulare Erweiterungsmodule eine unkomplizierte Retrofit-Integration vorhandener Anlagen erlauben. Diese Eigenschaften maximieren die Anlagenverfügbarkeit, schonen Investitionen und verbinden ältere Steuerungssysteme sicher mit modernen Edge-Computing-Plattformen. Damit steigert sich Verfügbarkeit und Investitionssicherheit.

120×120×76 mm: Lüfterloser kompakter LYNX-812E für smarte industrielle Edge-Computing-Lösungen

Mit extrem kompakten Abmessungen von 120 × 120 × 76 Millimetern kombiniert das lüfterlose Kühlkonzept des LYNX-812E hohe thermische Effizienz mit geräuschlosem Betrieb unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Vielseitige I/O-Schnittstellen ermöglichen flexible Integration in Automatisierungsnetzwerke, während das minimalistische Design selbst in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen installiert werden kann. Systemintegratoren profitieren von einer zukunftssicheren Plattform, die energieeffizientes Edge-Computing, zuverlässige Performance und nahtlose Anbindung von Smart Manufacturing, Industrieautomation sowie Edge-KI-Anwendungen und unterstützt Automatisierungsprojekte.

Der Portwell LYNX-812E bietet in einem kompakten, lüfterlosen Gehäuse eine hohe Energieeffizienz und maximale Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen. Mit flexibel erweiterbaren Schnittstellen und robustem Design gewährleistet das System nachhaltige Performance unter extremen Bedingungen. Vielseitige Konnektivitätsoptionen erleichtern die nahtlose Integration in Retrofit-Projekte. Als skalierbare Embedded-Plattform unterstützt der LYNX-812E die digitale Transformation und optimiert moderne IIoT-, Smart Manufacturing- und Edge-AI-Szenarien weltweit und minimiert Ausfallrisiken durch wartungsarmen Dauerbetrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen und zuverlässig.