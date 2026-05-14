Modulares Zubehör erweitert ProDirector 7 für flexible industrielle Fertigungsprozesse

SL Laser erweitert den ProDirector 7 Laserprojektor um ein umfassendes Zubehörpaket, das speziell auf die Anforderungen von Industrie, Verbundfertigung und CNC-Anwendungen zugeschnitten ist. Die Mobile Workstation kombiniert höhenverstellbaren Arm und fahrbaren Wagen für flexible Einsatzorte. Mit dem Certification Tool lassen sich Projektionen nach Luftfahrt- und Automobilstandards präzise messen und dokumentieren. Motorized Tilting Fixture und Rail Systems ermöglichen stufenlose Justage großer Bauteile und weite Projektion, steigern Effizienz und sichern reibungslose Prozesssicherheit.



SL Laser Zubehör verbessert komplexe Projektionen für effiziente Produktionsprozesse

Standard-Laserprojektoren wie der ProDirector 7 von SL Laser ermöglichen exakte Projektionen in Produktions- und Montagelinien. Bei komplexeren Abläufen oder erhöhten Anforderungen an Messgenauigkeit sowie lückenlose Dokumentation stößt herkömmliche Hardware jedoch schnell an ihre Grenzen. Das erweiterte Zubehörportfolio von SL Laser besteht aus modularen Komponenten, die sich flexibel in bestehende Prozesse integrieren lassen. Dadurch werden sowohl Effizienz als auch Prozesssicherheit spürbar signifikant erhöht sowie Wartungsschritte und Fehlerraten kostenoptimiert und nachhaltig reduziert.

Mobile Workstation kombiniert ProDirector 7, PC, Schwenkarm und Wagen

Die Mobile Workstation von SL Laser vereint den ProDirector 7 mit einem widerstandsfähigen Industrial PC, einem variabel höhenverstellbaren Schwenkarm sowie einem mobilen Wagen in einer kompakten Einheit. Diese Lösung ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau ohne feste Montage und passt sich flexibel an unterschiedlich positionierte Bauteile an. Dank Plug-and-Play sind Projektionen sofort einsatzbereit, lassen sich rasch verschieben und feinjustieren, wodurch Produktions- und Montageprozesse effizienter gestaltet werden und fehleranfällige Abläufe reduziert.

Certification Tool sichert präzise Projektion, vollständige Dokumentation nach Standards

Das Certification Tool von SL Laser erfüllt die strengen Anforderungen anspruchsvoller Branchen wie Luft- und Raumfahrt oder Automobilbau. Es führt hochpräzise Messungen der Projektionsgenauigkeit durch und protokolliert sämtliche Messdaten lückenlos in einem Audit-fähigen Format. Anwender können dadurch interne Qualitätsziele sowie externe Normvorgaben jederzeit transparent nachvollziehen und belegen. Diese durchgängige Dokumentationslösung minimiert Prüfaufwände, erhöht die Prozesssicherheit und unterstützt gezielt die Zertifizierung nach internationalen Standards – ein unverzichtbares Werkzeug für höchste Fertigungsqualität.

Motorized Tilting Fixture ermöglicht auch exakte Bauteilpositionierung per Knopfdruck

Mit der optionalen Motorized Tilting Fixture lässt sich selbst schweres und unhandliches Bauteilmaterial per Knopfdruck stufenlos in jede gewünschte Neigung bringen. Über die präzise Winkelverstellung kann eine Justage mit Millimetergenauigkeit erfolgen, wodurch große Komponenten oder komplexe Baugruppen exakt ausgerichtet werden. Dank ergonomischer Bedienoberfläche verkürzen sich Rüstzeiten deutlich, da manuelle Nacharbeiten minimiert werden. Diese Lösung eignet sich gleichermaßen für die effiziente Serienproduktion und für flexible Prototypenentwicklung und steigert dadurch Prozesseffizienz spürbar.

Deckenmontierte Rail Systems ermöglichen flexible Laserprojektion über große Produktionsflächen

Die Deckeninstallation der Schienensysteme ermöglicht Laserprojektion über ausgedehnte Fertigungs- und Montagezonen. Bewegliche Projektoren fahren auf der montierten Schiene zu verschiedenen Arbeitsplätzen, wodurch Umrüstzeiten entfallen. Ob in der Betonfertigung, der Serienproduktion oder der Composite-Herstellung – das System gewährleistet selbst über große Distanzen konstante Genauigkeit. Gleichzeitig lassen sich Produktionsabläufe beschleunigen und optimieren. Dank präziser Steuerung und variabler Positionierung erhöht sich die Flexibilität und Effizienz in anspruchsvollen Industrieumgebungen nachhaltig ohne großen Installationsaufwand dauerhaft dynamisch

Hochperformante Industrial PCs gewährleisten stabile Systemleistung in automatisierten Fertigungsprozessen

Das erweiterte Zubehör umfasst leistungsstarke Industrial PCs und flexible Module, die eine konstante Systemperformance gewährleisten. Mit ihrer robusten Hardwarearchitektur lassen sich Fertigungslinien automatisieren und CNC-Steuerungen direkt ansteuern. Offene Schnittstellen wie Ethernet, Profinet und USB erlauben eine problemlose Integration in bestehende Produktionsprozesse. Skalierbare Komponenten unterstützen steigende Anforderungen, ermöglichen schnelle Anpassungen und vereinfachen zukünftige Erweiterungen. Anwender profitieren von einer modularen Systemlandschaft, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit nachhaltig erhöht und reduzieren damit Ausfallzeiten spürbar.

Die Ergänzung des ProDirector 7 mit dem umfangreichen SL Laser Zubehör ermöglicht eine gezielte Anpassung an vielfältige Produktionsbedingungen. Modulare Komponenten wie mobile Arbeitsstationen, verfahrbare Schienen oder motorisierte Halterungen steigern Prozesssicherheit und Flexibilität gleichermaßen. Sowohl stationäre als auch transportable Lösungen fügen sich nahtlos in bestehende Abläufe ein und optimieren Fertigungsschritte nachhaltig. Anwender profitieren von skalierbaren Konzepten, die Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich erhöhen. Bei wechselnden Anforderungen schnell, reibungslos und künftigen Erweiterungen.