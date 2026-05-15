AMC PPC-415W und PPC-421W: Lüfterlose All-in-One Panel-PCs für Industrieautomation

AMC erweitert sein Portfolio um die Panel-PC-Modelle PPC-415W und PPC-421W aus der PPC-400W-Serie, die als All-in-One-Systeme konzipiert sind. Dank brillanter Full-HD-Panels und Intel(R) Core(TM) Prozessoren der 13. Generation bieten sie hohe Rechenleistung und Multitasking-Fähigkeit. Das lüfterlose Design erhöht die Betriebssicherheit in rauen Umgebungen bei -20 °C bis 60 °C. Umfangreiche I/O-Schnittstellen, TSN-fähiges Ethernet sowie Windows 10/11- und Linux-Kompatibilität ermöglichen flexible Integration und Erweiterungen sowie maßgeschneiderte skalierbare Lösungen für industrielle Automationsanwendungen.



PPC-415W und PPC-421W: Industrie-PCs mit Full-HD und Intel(R) Core(TM)

Die Modelle PPC-415W und PPC-421W der PPC-400W-Serie verfügen über 15,6-Zoll bzw. 21,5-Zoll Full-HD-Panels und nutzen Intel(R) Core(TM) Prozessoren der 13. Generation in Industriequalität. Speziell für HMI-Displays, Steuerungsstationen und mobile Arbeitsplätze entwickelt, bieten sie herausragende Grafikleistung und Rechenpower. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet dauerhaften Betrieb in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen. Skalierbare Schnittstellen ermöglichen flexible Systemintegration, während optimiertes Energiemanagement und langlebige Komponenten hohe Zuverlässigkeit garantieren. Ergonomisches Design sichert kontinuierliche Bedienung ohne Ermüdungserscheinungen bei hohen Temperaturen.

Zehnkern-Panel-PCs liefern Höchstleistung für anspruchsvolle parallele Prozesse und Kalkulationen

Die neuen Panel-PCs verfügen über eine zehnkernige Architektur mit gleicher Anzahl an Threads, um komplexe Berechnungen simultan abzuarbeiten. DDR5-Speichertechnologie erhöht Datendurchsatz und reduziert Latenzen bei hohen Arbeitslasten. Erweiterbare RAM-Kapazitäten erlauben flexible Anpassung an individuelle Anforderungen Datensätze. In rechenintensiven Umgebungen resultiert die Kombination aus Multi-Threading und schneller Speicherschnittstelle in einer spürbaren Steigerung von Effizienz, Parallelität und Gesamtleistung. Dieser Leistungszuwachs ermöglicht anspruchsvolle Anwendungen wie Simulationen, Datenanalyse und Echtzeitsteuerung ohne Performance-Engpässe im Dauerbetrieb.

Robuste Bauweise gewährleistet störungsfreien Dauerbetrieb von -20°C bis 60°C

Die robuste Gehäusekonstruktion ermöglicht einen unterbrechungsfreien Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis 60 °C. Hochleistungsfähige Industrieprozessoren in Kombination mit innovativen passiven Kühltechnologien sorgen für eine effiziente Wärmeabfuhr und halten kritische Komponenten selbst unter widrigen Bedingungen zuverlässig kühl. Auf zusätzliche Lüfter wird dabei vollständig verzichtet, um Ausfallrisiken zu minimieren. Diese wartungsarme Lösung gewährleistet eine konstante Systemperformance und verlängert die Lebensdauer des Geräts in anspruchsvollen Industrieumgebungen selbst bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit.

PPC-415W/421W bieten M-Key, TSN-Ethernet und zahlreiche I/O-Erweiterungen für Industrieprojekte

Die Panel-PCs verfügen über einen M-Key-Steckplatz für PCIe x4 oder SATA-RAID sowie 2500BASE-T-Ethernet mit Time-Sensitive Networking (TSN). Drei unabhängige Display-Ausgänge ermöglichen den Anschluss von mehreren Monitoren. Ergänzend stehen bis zu fünf serielle Schnittstellen (COM) sowie vier USB-Ports zur Verfügung. Zusätzliche PCI- und PCIe-Steckplätze erlauben flexible Erweiterungen mit Grafikkarten, Netzwerkkarten oder Speichermodulen. Dabei profitieren Anwender von hoher Datenbandbreite und Zukunftssicherheit durch modulare Architektur und Skalierbarkeit.

Die Panel-PCs bieten umfassende Kompatibilität mit Windows 10, Windows 11 und gängigen Linux-Distributionen, was die Integration in bestehende Automatisierungsumgebungen erleichtert. Dank standardisierter VESA-Halterungen lassen sich die Geräte flexibel an Maschinen oder Schaltschränken montieren. Optionales Wi-Fi 6 gewährleistet stabile und schnelle kabellose Netzwerke selbst in überlasteten Fabrikumgebungen. Hersteller können zusätzlich auf ein umfangreiches Zubehörprogramm zurückgreifen, um individuelle Anforderungen mit Erweiterungsmodulen und spezifischen Anschlusskits optimal abzudecken. Die Bauweise und OS-Unterstützung sichern Upgradefähigkeit.

Die Panel-PCs bieten umfassende Kompatibilität mit Windows 10, Windows 11 und diversen Linux-Distributionen und ermöglichen dank standardisierter VESA-Halterungen sowie robuster Panelmontage eine nahtlose Befestigung in Schaltschränken oder Maschinengehäusen. Optionales Wi-Fi 6 steigert die drahtlose Übertragungsrate und Netzstabilität. Weiteres Zubehör wie externe Antennen, Gehäuseerweiterungen, Steckplätze und spezielle Kabelsätze erlaubt maßgeschneiderte Anpassungen, sodass sich die Geräte mühelos in bestehende Produktionsnetzwerke, SCADA-Systeme oder Industrie-4.0-Umgebungen integrieren lassen. Sie unterstützen zudem ferngesteuerte Software-Updates, Protokollanpassungen und Echtzeitdiagnosen im Netzwerk.

Die PPC-415W und PPC-421W Panel-PCs liefern hochauflösende Full-HD-Displays und basieren auf Intel(R) Core(TM) Prozessoren der 13. Generation. Durch den lüfterlosen Aufbau und die Unterstützung von DDR5-Arbeitsspeicher erreichen sie eine zuverlässige Performance in anspruchsvollen Umgebungen. Umfangreiche I/O-Optionen, einschließlich mehrerer USB- und COM-Schnittstellen sowie TSN-Ethernet, ermöglichen nahtlose Integration. Dank ihrer operativen Temperaturspanne von ?20 °C bis 60 °C und Kompatibilität zu Windows 10/11 sowie Linux sind sie für industrielle Anwendungen optimal geeignet.