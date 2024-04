trans-o-flex ThermoMed Austria eröffnet neues Logistikzentrum in Lebring

Das neu eröffnete Logistikzentrum von trans-o-flex ThermoMed Austria in Lebring, Steiermark, ermöglicht aktiv temperaturgeführte Transporte in der Pharma- und Gesundheitsbranche. Mit einer Kapazität, die zweieinhalbmal größer ist als zuvor, bietet das hochmoderne Zentrum eine verbesserte Effizienz und senkt langfristig die Betriebskosten.



TMA steigert Sendungszahl um das Zweieinhalbfache in Lebring

Das neue Logistikzentrum in Lebring stellt für trans-o-flex ThermoMed Austria einen bedeutenden Schritt nach vorn dar, da es die Kapazität für den Versand von Sendungen um das Zweieinhalbfache im Vergleich zum bisherigen Standort erhöht. Durch den Umzug auf einen eigenen Standort kann das Unternehmen nun seinen Kunden einen verbesserten Service bieten und auf eigene Infrastruktur zurückgreifen.

Nachhaltiges Umschlagzentrum senkt Betriebskosten und verbessert Klimabilanz

Das neu errichtete Umschlagzentrum wurde unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte geplant und gebaut, um langfristig niedrigere Betriebskosten zu erzielen und die Klimabilanz zu verbessern. Durch den Einsatz von energiesparender Technik und Ausstattung wird der Energieverbrauch des Zentrums deutlich reduziert.

Das neue Logistikzentrum in Lebring setzt auf erneuerbare Energien, um seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle erzeugt Strom, der für das Heizen und Kühlen mit einer Wärmepumpe genutzt werden kann. Zusätzlich sind Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vorhanden, um umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Die Beleuchtung im Zentrum wird durch energieeffiziente LED-Technik realisiert, was den Stromverbrauch weiter senkt. Das Regenwasser wird kontrolliert versickert, um die natürlichen Wasserressourcen zu schonen.

Effiziente Temperaturführung gewährleistet Arzneimittelqualität trotz höherem Energieeinsatz

Die neue Anlage zeichnet sich durch eine aktive Temperaturführung bei 2 bis 8 und 15 bis 25 Grad Celsius aus, um die Qualität der transportierten Arzneimittel zu gewährleisten. Dabei ist zu beachten, dass im Vergleich zu herkömmlichen Transportnetzen ein höherer Energieeinsatz erforderlich ist. Jedoch wird dieser durch die Investition in energiesparende Technik und Ausstattung langfristig ausgeglichen, was zu einer nachhaltigen Lösung führt.

trans-o-flex ThermoMed Austria eröffnet neues Logistikzentrum in Lebring

Das neue Logistikzentrum in Lebring ist eines von vier Standorten von trans-o-flex ThermoMed Austria und wird bis zu 40 Mitarbeiter beschäftigen. Es dient als zentraler Hub für die Regionen Steiermark, Kärnten, Teile des Burgenlandes sowie Osttirol und ermöglicht den schnellen und effizienten Transport von pharmazeutischen Produkten. Durch die Anbindung an das deutsche ThermoMed-Netzwerk und die Partnernetze in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden wird eine nahtlose Logistiklösung für Kunden in ganz Europa gewährleistet.

Das neu eröffnete Logistikzentrum in Lebring ermöglicht es trans-o-flex ThermoMed Austria, seine Kapazität deutlich zu erhöhen und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Durch den Einsatz nachhaltiger Technologien und Ausstattungen wird der Energieverbrauch des Zentrums reduziert und die Klimabilanz verbessert. Die aktive Temperaturführung bei 2 bis 8 und 15 bis 25 Grad Celsius gewährleistet die Qualität der transportierten Arzneimittel. Mit diesem neuen Standort stärkt trans-o-flex ThermoMed Austria seine Präsenz in der Region und kann seinen Kunden einen verbesserten Service bieten.